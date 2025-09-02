Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic pro elektromobily
Nové stanice umožní běžné dobíjení přes noc přímo v ulicích, což výrazně zvýší komfort uživatelů a zároveň pomůže snižovat emise skleníkových plynů i znečišťujících látek z dopravy. Celkové náklady akce se odhadují na téměř 493 milionů korun a pokrývá je rozpočet hlavního města.
„Výstavba dobíjecí infrastruktury není jen technologický projekt. Je to konkrétní krok směrem k čistšímu a zdravějšímu městu, kde se dobře žije. Investice do bezemisní budoucnosti dává smysl ekologicky, ekonomicky i sociálně,“ dodává Hřib.
Projekt spadá do širší strategie podpory udržitelné městské mobility a naplňuje závazky hlavního města k přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Praha si klade za cíl stát se lídrem v rozvoji městské elektromobility a přinášet řešení, která zlepšují každodenní život obyvatel.
reklama