https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/praha-spousti-projekt-1500-mestskych-dobijecich-stanic-pro-elektromobily
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic pro elektromobily

2.9.2025 01:51 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | jc_cards / Piqsels
Rada hlavního města Prahy schválila zahájení významné investiční akce zaměřené na rozvoj bezemisní městské mobility. Město tak v následujících letech vybuduje až 1500 veřejně přístupných pomalých dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou instalovány v různých lokalitách Prahy a budou plně ve vlastnictví města. Cílem je usnadnit přechod na elektromobilitu všem obyvatelům, i těch, kteří nemají možnost domácího dobíjení.
 
„Bez dostupného veřejného dobíjení se rozvoj elektromobility omezí jen na pár privilegovaných. Praha musí nabídnout řešení pro všechny obyvatele – a přesně to tento projekt přináší,“ říká Zdeněk Hřib, první náměstek primátora pro oblast dopravy. Projektem Praha reaguje na výzvy v oblasti klimatických změn, kvality ovzduší i městského hluku.

Nové stanice umožní běžné dobíjení přes noc přímo v ulicích, což výrazně zvýší komfort uživatelů a zároveň pomůže snižovat emise skleníkových plynů i znečišťujících látek z dopravy. Celkové náklady akce se odhadují na téměř 493 milionů korun a pokrývá je rozpočet hlavního města.

„Výstavba dobíjecí infrastruktury není jen technologický projekt. Je to konkrétní krok směrem k čistšímu a zdravějšímu městu, kde se dobře žije. Investice do bezemisní budoucnosti dává smysl ekologicky, ekonomicky i sociálně,“ dodává Hřib.

Projekt spadá do širší strategie podpory udržitelné městské mobility a naplňuje závazky hlavního města k přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Praha si klade za cíl stát se lídrem v rozvoji městské elektromobility a přinášet řešení, která zlepšují každodenní život obyvatel.

reklama
 
foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Dobíjecí stanice pro elektromobily Foto: Depositphotos Český trh s elektromobily rostl rychleji než v EU, jejich podíl stále zaostává První vídeňské kanalizační vozidlo na elektrický pohon se systémem recyklace vody. Foto: Manu Grafenauer Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu Palubní deska hybridního automobilu. Foto: Fisker automotive Flickr Prodej hybridních vozů do konce července stoupl o čtvrtinu na 37.542 aut
Další články autora |
Foto: PetrS. Wikimedia Commons Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky Výdejní boxy Foto: Tadeáš Bednarz Wikimedia Commons Pražští radní schválili pravidla pro umisťování výdejních boxů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 38

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 4

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 2

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 59

David Číp, Petr Kafka a Břeněk Michálek: Když čápi na hnízdech mají trable. Pomáhat? A jak?

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist