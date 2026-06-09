Pražské centrum obnovitelné energie zahájilo přípravy pro instalace bateriových úložišť
„Nestačí energii pouze vyrobit. Stejně důležité je umět ji chytře využít. Právě bateriová úložiště umožní Praze lépe hospodařit s elektřinou vyrobenou na městských budovách a zvýšit jejich energetickou soběstačnost. Jde o další krok k modernímu a odpovědnému fungování města, které myslí nejen na současnost, ale i na budoucnost,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Součástí přípravy nových energetických řešení je také intenzivní odborné vzdělávání zaměstnanců PCOE v oblasti bateriových úložišť a moderní akumulace energie. Jedním z důležitých kroků byla odborná návštěva společnosti GBC Solino, kde se zástupci PCOE detailně seznámili s technickými parametry a provozními aspekty bateriových systémů. Odborný program byl zaměřen například na životnost bateriových článků, bezpečnost provozu, možnosti rozšiřování kapacit, systémy řízení baterií (BMS), provoz v ostrovním režimu, regulaci přetoků do distribuční soustavy nebo reálnou účinnost systémů při různých typech zatížení. Diskutovány byly také otázky servisu, garancí, provozní spolehlivosti a budoucí kompatibility jednotlivých technologií.
„Pražské centrum obnovitelné energie během prvního roku svého fungování v nové podobě významně posunulo rozvoj fotovoltaických elektráren na městských objektech. Přirozeným dalším krokem je nyní zavádění bateriových systémů, které umožní vyrobenou energii efektivně ukládat a využívat v době nejvyšší potřeby. Praha tím posiluje energetickou bezpečnost svých organizací a zároveň snižuje provozní náklady,“ uvedl Zbyněk Petruška, pověřený řízením PCOE.
Instalace bateriových úložišť budou postupně realizovány na vybraných objektech hlavního města Prahy společně s fotovoltaickými elektrárnami nebo jako doplnění již existujících instalací. Systémy budou zároveň součástí sdílení elektrické energie v rámci institutu Aktivního zákazníka. Nově připravovaná bateriová úložiště představují další významný krok k modernímu a efektivnímu energetickému hospodaření hlavního města.
PCOE do konce května 2026 dokončilo výstavbu 62 fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu 2130,51 kWp. Výstavba několika desítek dalších je ve fázi příprav. Do konce roku 2026 plánuje PCOE dokončit výstavbu solárních zdrojů o instalovaném výkonu cca 1500 kWp.
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