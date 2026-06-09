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Pražské centrum obnovitelné energie zahájilo přípravy pro instalace bateriových úložišť

9.6.2026 08:02 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Praha pokračuje v modernizaci své energetiky. Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE) vedle rozsáhlých instalací fotovoltaických elektráren na objektech hlavního města nově zahájilo přípravy na realizaci bateriových úložišť. Ta umožní efektivnější využití vyrobené elektrické energie a posílí energetickou stabilitu městských objektů. První bateriové úložiště s kapacitou 261 kWh použije PCOE v libeňském areálu Správy služeb hl. m. Prahy na adrese Kundratka 19.
 
Bateriová úložiště budou ukládat elektřinu vyrobenou městskými fotovoltaickými elektrárnami v době nejvyšší produkce a následně ji využijí v okamžiku, kdy je to z pohledu provozu budov, spotřeby i ceny elektrické energie nejvýhodnější. S instalací bateriových úložišť bude spojena i optimalizace rezervované kapacity od dodavatelů elektrické energie pro dané objekty v majetku hlavního města. Praha v tomto ohledu pokračuje v naplňování cílů energetické soběstačnosti, moderního energetického managementu a rozvoje komunitní energetiky.

„Nestačí energii pouze vyrobit. Stejně důležité je umět ji chytře využít. Právě bateriová úložiště umožní Praze lépe hospodařit s elektřinou vyrobenou na městských budovách a zvýšit jejich energetickou soběstačnost. Jde o další krok k modernímu a odpovědnému fungování města, které myslí nejen na současnost, ale i na budoucnost,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Součástí přípravy nových energetických řešení je také intenzivní odborné vzdělávání zaměstnanců PCOE v oblasti bateriových úložišť a moderní akumulace energie. Jedním z důležitých kroků byla odborná návštěva společnosti GBC Solino, kde se zástupci PCOE detailně seznámili s technickými parametry a provozními aspekty bateriových systémů. Odborný program byl zaměřen například na životnost bateriových článků, bezpečnost provozu, možnosti rozšiřování kapacit, systémy řízení baterií (BMS), provoz v ostrovním režimu, regulaci přetoků do distribuční soustavy nebo reálnou účinnost systémů při různých typech zatížení. Diskutovány byly také otázky servisu, garancí, provozní spolehlivosti a budoucí kompatibility jednotlivých technologií.

„Pražské centrum obnovitelné energie během prvního roku svého fungování v nové podobě významně posunulo rozvoj fotovoltaických elektráren na městských objektech. Přirozeným dalším krokem je nyní zavádění bateriových systémů, které umožní vyrobenou energii efektivně ukládat a využívat v době nejvyšší potřeby. Praha tím posiluje energetickou bezpečnost svých organizací a zároveň snižuje provozní náklady,“ uvedl Zbyněk Petruška, pověřený řízením PCOE.

Instalace bateriových úložišť budou postupně realizovány na vybraných objektech hlavního města Prahy společně s fotovoltaickými elektrárnami nebo jako doplnění již existujících instalací. Systémy budou zároveň součástí sdílení elektrické energie v rámci institutu Aktivního zákazníka. Nově připravovaná bateriová úložiště představují další významný krok k modernímu a efektivnímu energetickému hospodaření hlavního města.

PCOE do konce května 2026 dokončilo výstavbu 62 fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu 2130,51 kWp. Výstavba několika desítek dalších je ve fázi příprav. Do konce roku 2026 plánuje PCOE dokončit výstavbu solárních zdrojů o instalovaném výkonu cca 1500 kWp.

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foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
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