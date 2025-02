První soustrojí Dlouhých strání prošlo modernizací. Letos ČEZ plánuje obnovu druhého

Zdroj | ČEZ

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do modernizace vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně za loňský a letošní rok investuje ČEZ přes 800 milionů korun. Souvisí to s postupnou obnovou důležitých částí turbosoustrojí, která slouží už téměř 30 let. Hlavním cílem je zajistit i do budoucna spolehlivý provoz elektrárny, která je pro českou energetiku stále významnější – kromě vykrývání ranních a večerních energetických špiček se nyní Dlouhé stráně mnohem častěji využívají jako akumulátor energie, který slouží k zajištění rovnováhy v přenosové soustavě v souvislosti s rostoucí výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.„Význam Dlouhých strání pro českou energetickou soustavu rok od roku roste, proto dlouhodobě investujeme do zvýšení spolehlivosti provozu a bezpečnosti elektrárny. Dokončili jsme důležitou modernizaci soustrojí TG2 a letos nás čeká modernizace druhé poloviny elektrárny, soustrojí TG1. V souhrnu to bude znamenat investici za více než 800 milionů korun. Tím ale péče o elektrárnu neskončí, po roce 2030 máme v plánu další, ještě významnější investice,“ vysvětlil člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jan Kalina.

Vloni se ČEZ zaměřil na soustrojí TG2. „Proběhla výměna statorového vinutí a vystředění celého soustrojí, upgrade hardwaru řídícího systému, modernizace buzení, oprava hydromotorů a nové vnitřní nátěry přivaděčů vody z horní nádrže do turbíny. Podobný plán je letos připraven pro opravu soustrojí TG1, která bude probíhat od března až do listopadu,“ vysvětlil ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Kromě toho se chystá i několik dalších oprav a drobnějších investic v celém areálu elektrárny. „V plánu je kompletní modernizace kamerového a zabezpečovacího systému, pokročilejší technologie umožní i detekci obličejů. Počítáme s rekonstrukcí mastixového nátěru na vnitřních stěnách horní nádrže, jehož cílem je zvýšit UV ochranu asfaltového pláště, i s obnovou limigrafů, tedy stanic měřících výšku vodního toku v Desné, které spláchly povodně,“ upřesňuje šéf elektrárny Ludvík Štrobl.

Právě povodně v září 2024 potvrdily, že Dlouhé stráně neslouží jen jako akumulátor energie, ale také vody. Před povodněmi elektrárna uvolnila prostor v dolní nádrži a tři dny pak mohla zadržovat vodu přitékající z Divoké Desné a okolních kopců, což výrazně pomohlo mnoha obcím pod elektrárnou od Loučné nad Desnou až po Šumperk.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou hluboko pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Má také certifikace na službu black start, regulaci napětí, stále větší význam elektrárny však spočívá ve stabilizaci soustavy, v níž roste podíl obnovitelných zdrojů energie. Skupina ČEZ se proto pravidelně věnuje modernizaci elektrárny. Například v roce 2023 investovala do zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu 111 milionů korun, v roce 2022 to bylo 60 milionů korun. V roce 2021 energetici zvýšili provozní hladinu horní nádrže o 70 centimetrů, což umožňuje v jednom výrobním cyklu uložit přibližně o 6 procent elektřiny více než dříve.

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři "nej":

• největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW,

• vodní elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m

• a největší instalovaný výkon mezi vodními elektrárnami v ČR - 2 x 325 MW.

reklama