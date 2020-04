Anna Havel: Pane docente, podal byste mi motyku?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Anna Havel / Komunitní zahrada Anna Havel / Komunitní zahrada Pastvina A v dubnu přišlo léto. Půda je suchá jako troud.

Po temné zimě pod stínem koronaviru přišlo nečekaně v dubnu léto. Lidé vykoukli z karantény, vítali modré nebe coby příslib naděje, jako by snad slunce mohlo vyhnat virus. Konečně světlo na konci tunelu. Jenže zatímco ve společnosti lze citelně vnímat úlevu, jsou lidé, kteří si uvědomují, že to světlo na konci tunelu je nebezpečně rozjetý vlak. A zatímco televizní rosničky s úsměvem hlásí nádherné slunečné počasí, ekologové bijí na poplach a farmáři přímo panikaří. O suchu se bez větších úspěchů mluví už roky. Letos však opravdu všichni bez výjimky bolestně pocítíme jeho následky.

Na samotném okraji Prahy, ve Vinoři máme Pastvinu, komunitní zahradu s azylem pro zvířata v nouzi. Na 4 hektarech chováme 4 koně, 2 prasata, 14 ovcí, pár hus a něco slepic. Za normálních okolností by je naše pastviny bez problému uživily. Dubnem začíná pastevní sezona, obvykle se zvířata pomalu přivykají na sladkou jarní travičku. Letos se tak neděje, zvířata nám stojí na suché hlíně a nezhrdnou ani bylinami, kterých si obvykle nevšímají. Zkrmujeme poslední zásoby sena z loňského roku.

Bible mluví o čtyřech jezdcích apokalypsy. Mor už nás navštívil. Teď je na cestě Hlad. Řada farmářů stihla zasít jen část obvyklé rozlohy zeleniny a dalších plodin. Chybí pracovníci a v řadě případů se dá předpokládat, že nebude ani voda. Všichni producenti zeleniny v Evropě tím trpí, kvůli uzavření hranic nepřijede levná sezónní pracovní síla z Východu.

V mé sociální bublině nastalo velké pobouření a velký smích, když komunistický poslanec Ondráček navrhl poslat na pole vysokoškoláky. Ačkoliv pana poslance osobně nemusím, někde se pracovníci skutečně budou muset získat. Jenže to není jen tak. I když kvůli koronaviru je nyní spousta lidí bez práce, jen stěží si lze představit bělostnou dívku z reklamky, jak ze dne na den jde za minimální mzdu na 10 hodin denně dřít na vyprahlé pole.

Vím, o čem mluvím. K nám na farmu jezdí nadšení dobrovolníci z korporátů, jenže nemají žádné opravdové pracovní zkušenosti a bez dohledu jsou mnohdy pro zeleninu spíše rizikem. A zpravidla po jednom dopoledni odpadají s úpalem a svalovou horečkou.

Nápadu vyhnat studenty na pole s při mulčování pole pan doktor s panem inženýrem od srdce zasmáli.

V naší komunitní zahradě máme 32 vyvýšených záhonů, každý je opečováván jednou rodinou, a budeme stavět další. Kdo si nechce pěstovat na svém vlastním záhonku, může za podíl z úrody vypustit duši na našem cca půlhektarovém políčku.

Ještě se vrátím k poslanci Ondráčkovi. Na našich latifundiích to vypadá asi stejně, jako když se budoval most Inteligence. “Pane docente, podal byste mi motyku?” “Jistě, pane inženýre”. Drtivá většina našich zahradníků jsou totiž vysokoškoláci. Doktorand z kulturologie připravuje půdu, pan doktor psychiatrie seje, páreček jaderných fyziků to zamulčuje slámou, jazykovědkyně natahuje plot.

Z internetových diskuzí by se mohlo zdát, že intelektuálové netuší “co se děje v podhradí”. Jenže současná zkušenost komunitních zahrad ukazuje, že právě spíše vysokoškoláci a střední třída obecně se výrazně víc zajímá o potravinovou soběstačnost, než nižší příjmové skupiny, které ovšem budou následující vlnou radikálního zdražování potravin bolestně zasaženy především.

Obávám se, že ze zeleniny a ovoce se brzy stane statusové zboží. Maso rovněž podraží, neboť chov zvířat je extrémně závislý na vodě, která prostě dochází. Přijdou suché a hubené dny a už teď bychom se na to měli začít připravovat.

Možná je čas přestat šít roušky a vzít do ruky motyku.

O vodě v krajině toho bylo napsáno mnoho a mnohem povolanějšími lidmi, než jsem já. Já mohu z praxe něco poznamenat k tomu, co můžeme změnit jako jednotlivci a co mám vyzkoušeno.

O nás Češích se říká, že jsme národ kutilů. Koronavirová krize nám ukázala, že když je třeba, jsme nebývale zruční, vynalézaví a soběstační. V samovýrobě roušek, obličejových štítů a plicních ventilátorů nemáme na světě snad konkurenci. Teď je třeba, abychom podobný zápal projevili i v potravinové soběstačnosti.

Komunitní záhon.

V době druhé světové války se městské vnitrobloky, předzahrádky i parky změnily v užitné zahrady. Stejně jako v zajišťování ochranných pomůcek, nesmíme čekat a spoléhat se na pomoc státu. Těžko se ze dne na den řepkové lány změní na okurkové plantáže (byť to je proměna nutná). Naše balkóny však místo grilů mohou hostit pár truhlíků s rajčaty. Anglické trávníky stejně uschnou, proč je nenahradit záhony? Neudržované vnitrobloky činžovních domů se mohou stát malými komunitními zahradami, kde si sousedé vzájemně mohou dopomoci k nějakým těm vitamínům.

Mnoho zahradníků nabízí své znalosti zdarma na youtube (třeba tady a tady) a podobných platformách, internet je plný dobrých nápadů, jak ve všelikých podmínkách vypěstovat jídlo.

Spojily nás roušky. Kdybychom tuto energii dokázali udržet a přesměrovat k samozásobitelství, zahnali bychom nejen apokalyptického jezdce Hlad, ale Válka a Smrt by ani nenasedlali koně.

