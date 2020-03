Berg a Davis: KSČM útočí v době nouzového stavu na nevládní organizace

Jiří Daneš 30.3.2020 16:50 Reaguje na Jiří Svoboda

Proč by se měly dotovat z peněz všech občanů neziskovky, které ve jménu účelově chápané ochrany přírody, nadělají opravdu více škody než užitku a obecně se chovají nepřátelsky vůči lidem, kteří nezastávají jejich názory. O přímém boji proti těm, co mají názory jiné, než ti samozvaní ochránci všeho, co za přírodu považují se není ani třeba zmiňovat, všichni víme o řetězy ke kůrovcem napadeným stromům přivázaných aktivistech, kteří mají značnou vinu na šíření kůrovce ze Šumavy na Moravu a zpět. Je to tak 9 - 10 let.



Kůrovec na Šumavě: Kácet, nebo nekácet?0

8. 8. 2011 Redakce Nazeleno.cz Komentáře: 0



ANALÝZA. Už měsíc zuří mezi aktivisty a vedením NP Šumava boj o kácení stromů napadených kůrovcem. Už se také ztrácíte v tom, co se to na Šumavě vlastně děje? Jaké jsou argumenty jednotlivých stran? A jak situaci řešit? Kácet, nebo nekácet? + VIDEO



Národní park Šumava se téměř pravidelně potýká s útoky lýkožrouta smrkového neboli kůrovce. Larvy tohoto brouka žijí pod kůrou smrků a jsou schopny strom zcela zahubit. Navíc se velmi rychle množí a mohou tak postihnout značné plochy lesa. Národní park Šumava postrádá dlouhodobou strategii, jak se s touto situací vypořádat, takže prakticky každý nový ředitel volí vlastní přístup. Současný ředitel Jan Stránský zastává názor, že proti kůrovci je třeba za každou cenu bojovat. Své přesvědčení uvedl do praxe, když nechal vyjmout napadená území z nejpřísněji chráněného režimu a v červenci dal pokyn ke kácení asi 5 000 napadených stromů.



Aktivisté přezdívají kácení stromů „Šumavský masakr motorovou pilou“.



Proti tomuto postupu se okamžitě ozvali zástupci občanských sdružení na ochranu přírody (především Hnutí DUHA), kteří požadují přísné zachování bezzásahového hospodaření v Národním parku Šumava. Protože Správa NP jejich námitky nerespektovala, rozhodli se aktivisté k razantní akci. Jinými slovy, začali se přivazovat ke stromům.

