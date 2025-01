Česká společnost ornitologická: Ptačí hodinky se zúčastnilo 23 tisíc dobrovolníků, zatím nahlásili 550 tisíc ptáků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Sedmého ročníku celorepublikového sčítání ptáků nejen na krmítkách se 10.–12. ledna podle průběžných výsledků zúčastnilo 23 tisíc sčitatelů. Celkové číslo ještě poroste. Lidé mají čas odevzdat výsledky svého víkendového pozorování do 19. ledna na ptacihodinka.cz . Poté je začne Česká společnost ornitologická (ČSO) odborně vyhodnocovat. Očekává, že finální očištěné výsledky bude mít do konce ledna.Díky velkému množství dobrovolníků, kteří se do Ptačí hodinky zapojili, ČSO získá důležité údaje o ptácích, kteří v Česku zimují. „Aktuální počet (12. ledna v 18:00) odevzdaných sčítání je 16 387 od 23 091 účastníků,“ komentuje průběžný stav koordinátor Ptačí hodinky Filip Tuháček. Dodává, že počet pozorovaných ptáků k 18. hodině byl 550 tisíc.

Loni se celkový počet sčítání vyšplhal na rekordních 24 444 od 35 274 lidí. „Nejvíce lidí se Ptačí hodinky dlouhodobě účastní v neděli, tedy poslední sčítací den. I letos to tak bylo. Důvodem je možná i to, že právě v neděli teploty klesly pod nulu, někde i nasněžilo a na krmítka proto létalo více ptáků, takže lidé měli větší motivaci se zúčastnit. Nicméně i nulový počet ptáků na krmítku je pro Ptačí hodinku důležitý výsledek a dozvíme se tak, kde ptáci chybí,“ sděluje Tuháček.

Účastníci při hodinovém pozorování zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců od každého druhu. I když ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich okolí. „Podle průběžných výsledků je zatím na prvním místě mezi nejčastěji pozorovanými druhy sýkora koňadra, kterou následují sýkora modřinka a kos černý,“ říká Tuháček.

Ornitologové během víkendu také vyzývali účastníky k zaslání fotografií ze sčítání. Sešlo se jich několik stovek a ke zhlédnutí jsou na Flickru ČSO. Lidé mohou i nadále nahrávat fotografie.

Pomocí dlouhodobého projektu ČSO ve spolupráci s veřejností zjistí, které druhy ptáků zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se to v průběhu času mění. Ornitologové mohou získaná data porovnávat nejen meziročně, ale i mezistátně. Svou Ptačí hodinku ve stejný termín organizují ornitologové v Rakousku, Bavorsku, Švýcarsku, na Slovensku a v Srbsku.

Ptačí hodinka je sice už za námi, ale krmítko bychom měli i nadále sledovat a pečovat o něj. „Denně z krmítka odstraňujeme zbytky potravy a trus a pravidelně ho čistíme. Pokud pozorujeme ptáka, který je nemocný nebo uhynulý, je potřeba přestat s přikrmováním aspoň na dva týdny, všechna krmítka vyčistit a nechat důkladně vyschnout. Zároveň je potřeba pozorování ohlásit na birdlife.cz/choroby-formular, kde jsou i další informace. Je nutné také informovat sousedy, kteří mají krmítka,“ sděluje Dita Hořáková z ČSO.

Ptačí hodinka je pouze jedním z programu občanské vědy ČSO, do kterých se může veřejnost zapojit. Další programy jsou na https://www.birdlife.cz/obcanska-veda/.

