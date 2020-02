Dana Balcarová: Hájí vláda ČR v kauze Turów naše právo na kvalitní životní prostředí?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Dana Balcarová

Dne 7.2.2020 jsem kritizovala ministra životního prostředí Richarda Brabce, protože k Evropské komisi (EK) nepodal oficiální stížnost kvůli polskému plánu na rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Ministr mi odpověděl ve svém vyjádření pro média ze dne 10.2.2020

Celá slovní přestřelka začala odpovědí ministra na mou žádost o informaci, zda se již na Evropskou komisi obrátili. Písemně mi odpověděl, že finalizují dokument, který by měl Evropskou Komisi informovat o možném porušení evropské legislativy ze strany Polska. Vzhledem k předchozímu několikaměsíčnímu váhání ministerstva řešit kauzu Torów přes Evropskou komisi, jsem si vyžádala text tohoto dokumentu. Odpověď zněla, že neexistuje. Co si o tom tedy máme myslet?

Pan ministr v onom vyjádření pro média z 10.2.2020 opět trochu mlžil – podle unijní legislativy může Česká republika podat na Polsko žalobu k Evropskému soudnímu dvoru nebo také vyzvat Evropskou komisi, aby iniciovala řízení před Evropským soudem sama, což je více využívaný postup. Samotné „vyzvání“ Evropské komise musí ale samozřejmě obsahovat řadu podkladů a argumentů, které tu poměrně složitou situaci dokumentují tak, aby komise vůbec mohla zvážit, jestli se má problémem zabývat – to přeci nelze probrat ústně a čekat, že si komise vyžádá konkrétní podklady (o kterých nemusí ani vědět).

Jsem ráda, že z vyjádření ministra Brabce pro média zjišťuji, že z jednání s komisí existuje zápis, o který požádám.

Hlavní problém tady totiž není to, jestli si je možné stěžovat Evropské komisi za Českou republiku oficiálně nebo neoficiálně (a kdo nakonec předloží žalobu k Evropskému soudnímu dvoru), problém je ten, že česká veřejnost vůbec neví, jestli a jakým způsobem ČR hájí její právo na kvalitní životní prostředí. Veřejnost má právo vědět, jestli byly komisi předány relevantní podklady, jak česká strana argumentuje a také, co vlastně po Evropské komisi žádá. Ministr nás zatím jen opakovaně ujišťuje, že dělá, co může, ale konkrétní kroky zveřejnit odmítá.

