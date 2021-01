Dana Balcarová: Na co by se mělo Ministerstvo životního prostředí zaměřit v roce 2021?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Přejezd těžké zemědělské techniky zhutní půdu natolik, že se nevsakuje celé dny po dešti. Přeštice, podzim 2020. Ilustrační snímek.

Klima a adaptace

Ministerstvo životního prostředí by si mělo do roku 2021 stanovit splnitelné závazky a dohnat resty, které měly být už dávno hotové. Je to důležité nejen pro naši přírodu, lesy, ochranu pitné vody, ale také zemědělce a budoucí konkurenceschopnost země. Začátek roku je obdobím naděje, kdy lze započít změny k lepšímu a poučit se z předešlých neúspěchů, právě k tomu tak resort vyzývám, nejen jako předsedkyně Výboru pro životní prostředí, ale i jako běžná občanka, které záleží na stavu našeho prostředí.

Hlavním úkolem pro rok 2021 bude urychlení zavedení opatření pro ochranu klimatu a souvisejících adaptačních opatření.

Je to důležité i proto, že zdravá půda a krajina budou odolnější ke klimatickým extrémům jako jsou dlouhotrvající sucha či přívalové deště. Ministerstvo slíbilo předložit do konce roku tzv. protierozní vyhlášku, která by měla nastavit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí. To bohužel nesplnilo. Erozí je přitom u nás ohrožena více než polovina zemědělské půdy, z níž ročně vlivem eroze zmizí 21 milionů tun ornice. Takto obrovská ztráta se následně musí dohánět chemií, která se ale splachem z polí dostává do řek a vsakováním do podzemních vod.

Změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě a v lesích

Ač tato oblast patří spíše do resortu zemědělství, projevuje se špatná praxe při hospodaření na zemědělské půdě a v lesích při narušování biodiverzity české krajiny. Ročně mizí například desetitisíce ptáků a v důsledku intenzivního zemědělství a polí plných řepky a kukuřice rapidně klesají počty motýlů, brouků, čmeláků a včel. Finanční prostředky, které v příštích letech obdrží stát z Evropské unie, je nutné využít na podporu biodiverzity a plošné zádrže vody v krajině. Naopak ostře by se Ministerstvo životního prostředí mělo vymezit proti megalomanským stavbám typu kanál Dunaj-Odra-Labe.

Ochrana a prevence znečištění vodních zdrojů

Předcházení ekologických havárií a šetření jejich příčin se musí zásadně zlepšit, aby nedošlo k opakování situace, kterou již řadu měsíců sledujeme okolo otravy na řece Bečvě. Nedělám si ale velké naděje, že by ministerstvo pod současným vedením v těchto tématech nějak zvláště pokročilo, skutečné řešení přijde až s novou vládou, jíž chtějí být Piráti součástí.

Kdybych měla vše shrnout, přeji nám v tomto roce zdravé lesy a půdu, dostatek vody v krajině a přijetí plánu na rychlé ukončení spalování uhlí v českých elektrárnách. Vím, je to práce na roky. I proto jsou toto témata, se kterými půjdou Piráti do voleb 2021.

