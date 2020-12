Dana Balcarová: Nejen Bečva, veškerá znečištění řek vyžadují lepší postupy ve vyšetřování

Milan Milan 30.12.2020 17:50

Sním nebo bdím??? Takže Bečva odchází zřejmě do ztracena, ale ne nekompentencí úřaddů, spíš myslím potichu požehnanou neochotou spolupracovat, a odpovědný ministr místo aby bouchl do stolu a udělal si v resortu pořádek, bude vymýšlet další pravidla???? My se těmi pravidly a předpisy udusíme, ale když se pak mají v "ošemetnnější" kauze použít tak najednou jsou v nich díry jak v ementálu??

Odpovědět