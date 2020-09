Dana Balcarová: Rozvoj lokální a komunitní energetiky je nesmírně důležité umožnit i legislativně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mariusz Szcygiel / Shutterstock

Nízkouhlíková budoucnost je nevyhnutelná. Je to zásadní klíč ke zpomalení změny klimatu a oddálení katastrofických scénářů spojených se zvyšováním hladiny oceánů a teplot na planetě Zemi. Piráti stojí za spravedlivou transformací energetiky a úplným upuštěním od spalování uhlí. Do roku 2025 chceme uzavřít uhelné elektrárny, ze kterých jde elektřina na vývoz, zbytek do roku 2030.

V Poslanecké sněmovně dnes proběhl diskusní seminář na téma, zda pomůže novela zákona o podporovaných zdrojích energie i rozvoji lokální energetiky. Ten v prostorách Senátu doplnil kulatý stůl ohledně možných scénářů nízkouhlíkové budoucnosti pro Česko. Mám radost, že se odstoupení od spalování uhlí dostává na první místo ve veřejných i politických debatách. Kdybychom se totiž snižováním emisí nezabývali, do konce století by došlo v tuzemsku k oteplení o 4 °C.

Zmíněná novela o podporovaných zdrojích energie již míří do Sněmovny. Je nesmírně důležité legislativně umožnit rozvoj lokální a komunitní energetiky. Zasadím se o to, aby byly obce a komunity motivovány na takovýchto projektech pracovat, a byly připraveny na čerpání ze zdrojů Zelené dohody pro Evropu.

