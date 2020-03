Daniel Řezníček: Hospodaření s dešťovou vodou v Olomouci: Blýská se na lepší časy?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | b3tarev3 / Flickr Město Olomouc se tak nyní může pyšnit odborně zpracovaným souborem principů, které má k dispozici jen málokteré české město. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rada města Olomouce a následně i zastupitelstvo schválily na jaře loňského roku nový strategický dokument nazvaný „ Hospodaření se srážkovými vodami – Cesta k modrozelené infrastruktuře “. Jeho smyslem je poskytnout samosprávě a projektantům konkrétní návody, jak postupovat při návrhu nových stavebních či rekonstrukčních projektů ve městě tak, aby se přímo na území Olomouce zadržovalo co nejvíce dešťových srážek a zmírňovaly se tak negativní dopady klimatických změn.

Město Olomouc se tak nyní může pyšnit odborně zpracovaným souborem principů, které má k dispozici jen málokteré české město. Zásadní ovšem je, do jaké míry a jak rychle se tyto principy začnou přenášet z papíru do praxe. Přestože pan primátor pro média sám na nutnost jejich důsledného uplatňování upozornil, v minulosti se již mnohokrát ukázalo (třeba v případě Plánu udržitelné městské mobility), že strategické dokumenty mají v Olomouci spíše charakter líbivých deklarací, které nakonec skončí v šuplíku a jejich reálná aplikace je nanejvýš omezená. Místní organizace Strany zelených proto loni v březnu napsala panu primátorovi „preventivní“ otevřený dopis.

V něm na něj apelovala, aby se zasadil o co nejrazantnější uplatňování daných principů a jejich rychlé zakomponování do Standardů objektů hospodaření se srážkovými vodami a objektů modrozelené infrastruktury (HDV a MZI), a vyzvala jej k čerpání prostředků z dostupných dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, které jsou spíše nevyužívané. Odpovědí bylo, že město si naléhavost situace uvědomuje a v roce 2020 či 2021 chystá pilotní projekt v ulici Šantova.

Do té doby se ale v Olomouci zrealizuje mnoho jiných projektů, u nichž neexistuje záruka, že zmíněné principy budou dodrženy. Soukromé investory není zatím jak „donutit“ a město má připraveno k realizaci plno starších projektů, které ještě s novou studií nemohly počítat. Jedná se například o již dokončenou rekonstrukci ulice Dvorská, aktuálně zahajovanou rekonstrukci třídy 8. května či revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Albertova a Wolkerova. Proto jsme loni v létě sepsali druhý otevřený dopis, tentokrát již celé městské radě. Připadá nám totiž zbytečné čekat na vyhodnocení nějakého pilotního projektu. Opatření, jako je propustná dlažba, zelené střechy a fasády, chodníky spádované do bezobrubníkových travnatých pásů, drenáže či větší množství zeleně v ulicích, jsou dávno ozkoušená a mají prokazatelně pozitivní efekt. Budování parkovacích stání ze zatravňovacích tvárnic či rohoží je navíc oproti asfaltu mnohem levnější.

Rekonstrukce ulic Dvorská a 8. května se bohužel již nepodařilo aktualizovat tak, aby s principy modrozelené infrastruktury pracovaly. Lepší by to snad mělo být u vnitrobloku Albertova, kde podle vyjádření rady zhotovitel stavby již zahrnul principy efektivního hospodaření se srážkami do projektové dokumentace. Rada nás též ujistila, že při nově připravovaných projektech, kde je investorem město, budou principy vycházející ze studie nepřekonatelnou podmínkou při uzavírání smluv o dílo.

Nyní je tedy hlavním cílem co nejrychlejší vyhotovení nových Standardů objektů HDV a MZI a jejich závazné zakomponování do územního plánování. Nad tématem se scházíme s opozičními stranami a vyjednáváme jejich podporu pro to, aby v dané věci na radu města co nejvíce tlačily. Snad se tedy v Olomouci již brzy začne ulevovat přetížené kanalizaci, více srážek se vsákne přímo zde, inženýrské sítě se začnou postupně přesouvat pod chodníky a v ulicích tak bude moci být více prosperující zeleně. Ta bude totiž při adaptaci českých měst na klimatické změny hrát zásadní roli.

reklama