Daniel Višňovský: Dosažení klimatické neutrality. Před čím ČR stojí? A máme vůbec volbu?

Zkusme se společně zamyslet nad tím, před čím vlastně stojíme, a co obnáší cílový stav – klimatická neutralita v roce 2050. V prvé řadě, a to vidíme v přímém přenosu, je zřejmé, že v roce 2050 ČR klimaticky neutrální bude, a vůbec to nebude záležet na tom, jaká přání budou mít politici, jaká ekologičtí aktivisté, jaká obyvatelstvo, jaká ortodoxní zastánci využívání fosilních zdrojů, a to ani tehdy, pokud ta přání budou vyslovena při spatření padajících hvězd, jak si ukážeme níže. Prozradím, že realita bude úplně jiná, než si dnes kdokoliv ze zmíněných nebo nás ostatních umí představit!Takže popořádku, jednotlivé zdroje:

Uhlí

Česká republika má při stávajícím trendu spotřeby hnědé uhlí do roku cca 2038 - 2040, přičemž ten tento údaj platí za předpokladu, že jednotlivé uhelné elektrárenské zdroje budou na konci životnosti odstavovány. Pokud dojde k rozhodnutí životnost prodloužit, pak se samozřejmě rok 2038-2040 posouvá k dřívějším hodnotám.

Stejný efekt bude mít i to, že část domácností přejde například z vytápění plynem zpět k uhlí. Pravda, zhruba 600 milionů tun je vázáno Územními limity těžby, ale v přímém přenosu můžeme vidět, že o prolomení těchto limitů vláda, parlament ani jakákoli další autorita vůbec neuvažuje, a neuvažují o tom ani provozovatelé hnědouhelných dolů.

Těžba černého uhlí v ČR prakticky končí příští rok, a poté bude ČR na dovozu této komodity naprosto závislá, přičemž ať se to uhlí bude vozit z kteréhokoli myslitelného směru, vždy je mezi tou produkční zemí a ČR několik dalších států, u kterých se dá předpokládat, že budou významnými uhelnými spotřebiteli – zejména Polsko, Německo. Z toho tedy vyplývá, že pokud dojde k poklesům globální produkce černého uhlí, bude mít ČR elementární problém se zásobováním, když se tedy odpoutáme od faktu, že ceny tak jak tak vystřelí do závratných výšin.

Je tedy nějaká alternativa?

Ano, pokusíme se najít tu nejlevnější a nejschůdnější, a tou se jeví být jádro. Kolik tedy budeme potřebovat instalovaného výkonu jádra, abychom nahradili energetický tok, který nám poskytuje uhlí?

Mnou oblíbený zdroj Statistical Review of World Energy hovoří o tom, že v roce 2019 uhlí poskytlo České republice 0,6 Exajoulu energie, což představuje 166,2 TWh. Rok má 365 dní, den má 24 hodin. Tedy můžeme směle prohlásit, že uhlí poskytuje České republice 18,97 GW nepřetržitého energetického toku, kde z části je z tohoto s účinností cca 42 procent vyrobena elektřina, a část je použita na výrobu tepla s účinností přes 90 procent, část je využita kombinovaně s podobnou účinností.

Pokud se tedy pokusíme nahradit uhlí jadernou energií, s koeficiente využitelnosti 0,9, zjistíme, že na náhradu uhlí bychom potřebovali zhruba 12-16 GW instalovaného výkonu, což představuje cca 6-8 Temelínů současné velikosti.

Plyn

V přímém přenosu můžeme vidět, že problémy se zásobováním plynem jsou již nyní, drtivá většina zemí kromě Ruska, které plyn produkují a jsou schopné jej dodat do ČR, tedy Norsko, USA, mají R/P ratio (poměr zásob/produkce) menší než 15 let, tudíž se lze oprávněně domnívat, že vzhledem ke geografické poloze ČR budou importy plyn v roce 2050 blízké nule.

Česká republika spotřebovala v roce 2019 8,3 miliardy kubíků plynu, který poskytl energii 0,3 EJ, tedy 83,1 TWH. Většina plynu je využita k výrobě tepla, či přímo jako surovina s účinností blížící se nebo dokonce přesahující 100 procent (kondenzační kotle), část pro výrobu elektřiny v paroplynovém cyklu s účinností přesahující 60 procent, část v kogeneračních teplárnách opět s účinností blížící se 100 procentům.

Je tedy zřejmé, že pokud se plyn budeme pokoušet nahradit jádrem, tak toto bude muset ročně vyprodukovat zhruba těch 80 TWh elektrické energie. Některé procesy vyjdou účinněji s elektřinou, některé s plynem (výroba hnojiv, čpavku, atd). Na 80 TWh ročně je potřeba nepřetržitý energetický tok 9,1 GW, tedy instalovaný výkon cca 10 GW. Což představuje 5 Temelínů současné velikosti.

Ropa

V roce 2018 dle BP došlo ke globálnímu zlomu produkce ropy, včetně té nekonvenční, a roční statistiky produkce za léta 2019, 2020, 2021 toto jen potvrzují. BP předpokládá, že v roce 2030 klesne globální poptávka po ropě, a tím i produkce, zhruba o 40 procent, a tento trend bude pokračovat.

Vzhledem k tomu, že lze u mnoha zemí potvrdit fungování tzv. ELM modelu, tedy exporty ze zemí, které prošly zlomem produkce, klesají mnohem rychleji, než samotná produkce a vzhledem k mocenskému postavení EU, neřkuli ČR, nejsou moc dobré vyhlídky na to, že by si EU, tím méně ČR, dokázala přístup k tenčící se ropné produkci vymoci silou.

Tedy klidně můžeme opět předpokládat, že importy ropy do ČR budou blízké nule. Pokud necháme ropu promluvit řečí čísel, pak v roce 2019 ČR spotřebovávala průměrně 209 tisíc barelů ropy denně, což představuje energetický ekvivalent 359,5 GWH denně, z čehož vyplývá, že ropa ČR poskytuje nepřetržitý energetický tok 14,97 GW.

Ropa a její produkty jsou využívány zejména ve spalovacích motorech s účinností v průměru 35 procent, a také jako surovina, kde náhrada nejspíše bude vyžadovat energetické vstupy vyšší, než je energie získaná z ropy – modelově výroba plastů ze vzdušného CO2 a vody + energetické vstupy. Můžeme tedy říci, že nejstřízlivější a nejkonzervativnější odhad potřebného instalovaného výkonu potřebného pro náhradu ropy je 12-14 GW, tedy 6-7 Temelínů současné velikosti.

Pokud to tedy všechno sečteme, pak to znamená, že pro náhradu fosilních zdrojů, řečeno vzletně politrucky a greendealově korektně, k „dosažení uhlíkové neutrality“ budeme potřebovat postavit do roku 2050 něco jako 17-20 Temelínů současné velikosti.

A pokud vyjdeme z konzervativního odhadu, že něco, jako jeden Temelín ČR vyjde v nejlepším případě na 600 mld. současných Kč, a že tedy na celou záležitost máme 28 let, pak zjistíme, že budeme potřebovat investovat do přebudování energetiky 10,2-12 bilionů Kč.

Pokud je letos rok 2022, pak nám do roku 2050 zbývá 28 let, a znamená to, že pro přebudování energetické infrastruktury budeme potřebovat investovat nejméně 360-430 miliard ročně. A předesílám, že toto je nejlevnější řešení, protože OZE + bateriové a vodíkové technologie vyjdou ještě mnohem dráže.

Takže moje otázka zní, co teď?

