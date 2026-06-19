David Chytil: Vrací se éra vyměnitelných baterií v telefonech. Revoluce se ale čekat nedá
Evropská pravidla navíc posilují dostupnost náhradních dílů – u smartphonů a tabletů mají být baterie na trhu k dispozici ještě alespoň pět let po ukončení prodeje konkrétního modelu. Právě to může mít v praxi největší dopad na to, zda telefon skončí v odpadu, nebo bude sloužit dál. Počítá se přitom každý rok – pokud člověk prodlouží interval nákupu nového mobilu z jednoho roku na čtyři, sníží podle studie publikované v Journal of Industrial Ecology ekologický dopad přístroje až o 40 procent.
Změny čekají hlavně levnější elektronikuKdo ale čeká návrat k telefonům, u nichž stačilo během několika sekund sejmout zadní kryt a baterii vyměnit, bude nejspíš zklamaný. Nová pravidla míří spíše na opravitelnost než na návrat k jednoduché konstrukci známé z dřívějších mobilů. Legislativa navíc počítá s výjimkami: pokud zařízení splní vysoké nároky na odolnost a životnost baterie, povinnost snadné vyměnitelnosti se na něj nevztahuje. Konkrétně musí přístroj odolat pádu z jednoho a půl metru, disponovat krytím alespoň IP67 a baterie musí po 500 nabíjecích cyklech zachovat minimálně 83 procent své původní kapacity. Většina technologických gigantů, jako je třeba Apple nebo Samsung, tyto parametry splňuje – jejich modely tak pravděpodobně zůstanou kompaktními a uzavřenými celky.
Největší změny se tak pravděpodobně neodehrají u prémiových výrobců, ale spíše v segmentu levnější elektroniky. Právě zde bývají parametry odolnosti, životnosti baterie i opravitelnosti často slabší a tlak legislativy může výrobce donutit k výraznějším změnám v konstrukci. Nepůjde tak o to, že by se všechny telefony přes noc proměnily v modulární zařízení, ale spíš o fakt, že baterie přestane být u části výrobků důvodem k jejich předčasnému vyřazení.
Nová evropská pravidla sice nejsou zázračnou spásou, rozhodně jsou ale správným krokem k vytvoření cirkulárního trhu, kde oprava zařízení dává větší smysl než ho vyhodit. Samotná legislativa však nestačí. Stejně důležitá zůstává role spotřebitelů – i to nejmenší zařízení musí po svém definitivním dosloužení skončit na místě zpětného odběru, a ne v běžné popelnici. Jedině tak je možné z něj bezpečně získat cenné materiály, správně ho zrecyklovat a zabránit tomu, aby se drobný předmět stal rizikem pro své okolí.
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