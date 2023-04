Eva Balounová: Klima u Evropského soudu pro lidská práva

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ThisParticularGreg / Flickr.com Je tu někdo, kdo je změnou klimatu poškozen? A podal žalobu?

Ve středu 29. března 2023 Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) začal projednávat první klimatické stížnosti, které k němu byly podány. Konkrétně proběhlo veřejné slyšení v případech Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švýcarsku Carême proti Francii . Velký senát se ještě bude zabývat třetí klimatickou stížností, případem Duarte Agostinho a ostatní proti Portugalsku a dalším 32 státům , které je vedeno i proti České republice (veřejné slyšení se očekává po letních prázdninách). V těchto třech případech se Evropský soud pro lidská práva vůbec poprvé vyjádří k otázce lidských práv a změny klimatu a toto rozhodnutí se pravděpodobně promítne nejen do rozhodování o dalších stížnostech, ale i do rozhodování vnitrostátních soudů.V případu švýcarských seniorek (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švýcarsku (věc č. 53600/20)) podal stížnost k ESLP v roce 2020 jednak švýcarský spolek , který sdružuje přes dva tisíce žen v seniorském věku, a jednak čtyři ženy seniorky, které trpí zdravotními problémy zejména právě během vln veder , které jsou v důsledku změny klimatu stále výraznější (a ženy tak např. musí zůstávat doma, hovoří o tzv. klimatickém lockdownu ). Nejstarší stěžovatelka v mezidobí bohužel zemřela. Ve Štrasburku byla mezitím věc postoupena Velkému senátu [1] , žalovaný stát poslal svoje stanovisko, na které již stěžovatelky reagovaly, a stěžovatelky také zaslaly soudu další podrobnější vyjádření. Kromě toho byla k ESLP doručena ve věci klimatu celá řada intervencí třetích stran.

Seniorky namítají, že Švýcarsko nesměřuje k teplotním cílům podle schválené a závazné Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015, tedy k oteplení výrazně pod hranici 2 °C a spíše u hranice 1,5 °C, a v důsledku toho porušuje jejich právo na život, spravedlivý proces, respektování soukromého a rodinného života a právo na účinný prostředek nápravy (články 2, 6, 8 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dále Úmluva). Stěžovatelky se nejprve obrátily na švýcarské soudy (a dostaly se až k Federálnímu nejvyššímu soudu), které však případ zamítly zejména z toho důvodu, že jde o politickou otázku a jejich práva nejsou zasažena nezbytnou intenzitou. Navíc, ženy starší 75 let podle švýcarských soudů nejsou jedinou skupinou, na které změna klimatu dopadá. Stěžovatelky nicméně splnily jednu z podmínek přijatelnosti stížnosti u ESLP: vyčerpaly vnitrostátní prostředky nápravy.

Konkrétně seniorky nesouhlasí se švýcarským cílem snížit domácí emise skleníkových plynů do roku 2030 o 34 % (oproti roku 1990), který je i výrazně nižší než cíl Evropské unie (55 %).[2] Namítají, že pokud by všechny státy v oblasti klimatu konaly jako Švýcarsko, do roku 2100 by se průměrná globální teplota zvýšila o cca 3 °C. Zástupci stěžovatelek ve středu uvedli, že pokud Švýcarsko, jako bohatá a technologicky vyspělá země, nesnižuje svoje emise v rámci svého spravedlivého podílu na celosvětových emisích, tak jaká je pak šance, že budou svoje emise snižovat i jiné státy? Podle stěžovatelek by Švýcarsko mělo snížit svoje domácí emise o více než 60 % do roku 2030 a také usilovat o snižování emisí v zahraničí.

V případu Carême proti Francii (věc č. 7189/21) je stěžovatelem obyvatel a bývalý starosta francouzské obce Grande-Synthe,[3] který se spolu s obcí již domáhal spravedlnosti u francouzských soudů, jež sice nařídily vládě přijmout opatření k snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030, ale stěžovateli nepřiznaly aktivní žalobní legitimaci (na rozdíl od obce).[4]

Ve věci Duarte Agostinho a ostatní proti Portugalsku a dalším 32 státům (včetně České republiky) (věc č. 39371/20), je stěžovateli skupina šesti portugalských dětí a mladých lidí, kteří namítají, že státy porušují články 2 a 8 Úmluvy, tedy právo na život a respektování soukromého a rodinného života, jelikož nekonají v ochraně klimatu v souladu s požadavky Pařížské dohody. V Portugalsku v důsledku změny klimatu dochází k stále častějším lesním požárům, jejichž důsledkem jsou ztráty na životech i zhoršená kvalita ovzduší. Stěžovatelé, jejichž stížnost dorazila k ESLP jako vůbec první, také namítají porušení zákazu diskriminace na základě věku, jelikož účinky změny klimatu se zhoršují a oni tak budou změnou klimatu více zasaženi než starší generace.[5] Oproti švýcarské stížnosti jsou zde tedy stěžovateli mladí lidé, kteří se navíc neobrátili nejprve na vnitrostátní soudy a nedošlo tak k vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy. Je otázkou, zda soud shledá jejich odůvodnění této skutečnosti dostatečné.

Rozhodnutí o těchto třech klimatických stížnostech se očekává již v průběhu roku 2024, jelikož se o stížnostech jedná ve zrychleném procesu.[6] K Evropskému soudu pro lidská práva byla však doručena celá řada dalších klimatických stížností, jejichž projednání soud odložil do doby, než rozhodne o těchto prvních třech případech.[7]

Rozhodnutí ESLP se však promítne i do rozhodování vnitrostátních soudů, koneckonců i Nejvyšší správní soud v případu české klimatické žaloby (o případu jsme psali např. zde) uvedl, že si je vědom klimatických stížností podaných k ESLP a že právě švýcarský případ je podobný tomu českému; v obou případech jde o kolektivní klimatickou žalobu projednávanou ve správním soudnictví. NSS také připomněl, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod neobsahuje právo na příznivé životní prostředí a zdůraznil další případné limity řízení před ESLP.

[1] Velký senát sestává ze 17 soudců včetně soudkyně Kateřiny Šimáčkové za Českou republiku.

[2] Švýcarsko sice ve svém vnitrostátně stanoveném příspěvku podle Pařížské dohody uvádí cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 50 %, nicméně novela zákona (Zákon o CO 2 ), která by tento cíl převáděla do vnitrostátní legislativy, byla v roce 2021 odmítnuta v referendu.

[3] Obec leží na severovýchodním pobřeží Francie a je tak vystavena dopadům změny klimatu.

[4] Nejedná se o jediný francouzský případ, dalším francouzským případem je tzv. „Případ století“.

[5] Více v českém jazyce např. zde.

[6] Kromě postoupení stížností k Velkému senátu, stanovisek žalovaných států a dalších vyjádření stěžovatelů byla soudu ve věci klimatu doručena také celá řada intervencí třetích stran.

[7] Další dvě klimatické stížnosti soud již odmítl z důvodu nepřijatelnosti

