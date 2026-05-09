Eva Bláhová: Budou obce stříhat kočkám uši? Sdružení místních samospráv nesouhlasí s novelou zákona o ochraně zvířat

9.5.2026 | Eva Bláhová |
Ilustrační foto
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Sdružení místních samospráv ČR vyzvalo poslankyně a poslance Poslanecké sněmovny, aby nepodpořili novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání v předložené podobě (sněmovní tisk č. 174). Přestože SMS ČR podporuje snahu zlepšovat ochranu zvířat, upozorňuje, že část návrhu týkající se opuštěných koček a dalších nalezených zvířat ukládá obcím nové povinnosti bez jasných pravidel, právních jistot a finančního krytí.
 
Návrh například počítá s tím, že obce budou zajišťovat odchyt a kastraci opuštěných koček. Neříká už ale, jak má obec v praxi poznat, zda jde skutečně o opuštěné zvíře, kočku bez majitele nebo jen domácího mazlíčka, který se vydal na delší procházku. A už vůbec neřeší, co nastane ve chvíli, kdy by takto skončila na veterinárním stole chovná kočka.

„Obce mají zajišťovat služby pro své občany, ne složitě zjišťovat, komu patří kocour sedící za stodolou. Pokud stát ukládá nové povinnosti, musí zároveň jasně stanovit, jak má obec poznat opuštěné zvíře, kdo ponese odpovědnost za odchyt a kastraci a z čeho se celá agenda zaplatí. Není možné postavit obce do role improvizovaných útulků, zvířecích detektivů a plátců všech nově uložených povinností,“ uvádí předseda Sdružení místních samospráv ČR Petr Halada.

SMS ČR upozorňuje také na další rozpor: po provedení kastrace má být kočka podle návrhu označena zkrácením ucha zářezem nebo zastřižením. Takový postup je ale v přímém rozporu s jiným ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Zásadní výhrady směřují dále k návrhu, aby se obce stávaly vlastníky nalezených zvířat. Podle SMS ČR to v praxi otevírá zásadní otázky – kdo ponese náklady na péči o taková zvířata a jak má obec vůbec řešit situace, kdy jde například o hospodářská nebo exotická zvířata.

Uspěchané řešení bez odborné diskuse

Stejně otevřená zůstává otázka financování. Důvodová zpráva sama připouští, že není znám počet opuštěných koček v České republice ani celkové náklady na opakované odchyty a kastrace. Přesto návrh počítá s tím, že náklady ponesou obce, aniž by zároveň řešil zdroj financování nebo kompenzace samosprávám.

„Předložený návrh vyvolává více otázek než odpovědí. Chybí dopadové analýzy, návaznost na další legislativu i jasné postupy pro obce. Takto zásadní změny by neměly vznikat bez širší odborné diskuse se samosprávami i dalšími dotčenými subjekty,“ říká vedoucí legislativy SMS ČR Jindra Tužilová.

Podle SMS ČR by jakákoli podobná úprava měla být spojena především se zavedením funkční identifikace zvířat. V letošním roce se očekává přijetí evropského nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti, které může vyvolat další změny české legislativy. Podle zástupců SMS ČR je proto rozumnější nejprve vyčkat na finální podobu evropských pravidel a teprve poté přijímat navazující národní úpravu.

Sdružení místních samospráv ČR závěrem dopisu poslankyním a poslancům kritizuje snahu projednat předlohu ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Takový postup podle něj neumožňuje dostatečnou debatu nad návrhem, který může výrazně dopadnout zejména na menší obce. SMS ČR proto žádá poslankyně a poslance, aby sněmovní tisk č. 174 v předložené podobě nepodpořili a otevřeli prostor pro kvalitnější řešení, které bude chránit jak zvířata, tak obce.

Eva Bláhová
Autorka má na starosti mediální a komunikační servis SMS ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
