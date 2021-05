Eva Tylová: Spalování uhlí v elektrárnách zvoní hrana – sníží se i znečištění ovzduší

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Vavřík / Wikimedia Commonst Na ilustračním snímku uhelná elektrárna Počerady.

Elektrárny jsou důležitým zdrojem znečištění ovzduší

Konec uhlí neznamená jen snížení emisí skleníkových plynů, ale povede to i k významnému zlepšení kvality ovzduší.

Znečištění ovzduší se od roku 1990 v České republice významně snížilo, ale stále ještě není situace uspokojivá. Na řadě míst jsou překračovány imisní limity a to i tak významně, že v tzv. hot spot jako je Ostrava, musela být vyhlášena několikrát za rok smogová situace. Jedním z důležitých zdrojů znečištění ovzduší v České republice je sektor energetiky, zejména uhelné elektrárny. Ty mají rozhodující podíl na emisi skleníkových plynů, ale i dalších znečišťujících látek, jako jsou oxid dusíku (NOX), oxid siřičitý (SO2), prach a také rtuť (Hg). Podle údajů z Integrovaného registru znečištění (IRZ) (2), které pravidelně vyhodnocuje hnutí Arnika, se elektrárny umísťují na prvních místech mezi znečišťovateli u většiny znečišťujících látek. (3) Podle epidemiologických studií znečištění ovzduší způsobuje kolem 5 až 10 tis. smrtí za rok. (4)

Zaprášeno

Jednou ze škodlivin, u kterých opakovaně dochází k překračování imisních limitů, je prach. Celkově 17 největších elektráren emitovalo v roce 2019 dohromady více než 2 000 t tuhých znečišťujících látek, které obsahují nejsledovanější velikosti částic prachu PM10 a PM2.5 (5). Množství prachu, které se dostává do ovzduší je však několikanásobně vyšší v důsledku sekundární prašnosti, kdy již usazený prach je opakovaně zvedán větrem a vířen v ovzduší. ČR neplní emisní stropy, stanovené k roku 2020 u suspendovaných částic PM2,5, jako u jediné škodliviny (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší). Graf č. 2 (1) Problém je o to palčivější, že škodliviny jsou emitovány na území, kde již nyní je překročen imisní limit, jako je např. Moravskoslezský nebo Ústecký kraj. Některé elektrárny se podílejí na emisích stovkami tun prachu za rok jako např. elektrárna Chvaletice (4 x 205 MW)společnosti Severní energetická (Sev. en EC a.s.), která byla v roce 2019 zdrojem více než 400 tun prachu. (5)

Přísnější emisní limity a plnění požadavků BAT

Potěšující zpráva je, že množství škodlivin, které elektrárny emitují, se postupně snižuje. Podle rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví tzv. Závěry o BAT (Best available techniques – nejlepší dostupné techniky, zkráceně BAT) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, které byly promítnuty do naší legislativy, musí elektrárny plnit od letošního srpna zpřísněné emisní limity a podmínky BAT. Toto rozhodnutí bylo napadeno u soudního dvora Polskem (provozy v oblasti Katovic jsou významným zdrojem znečištění i pro Moravskoslezský kraj), ale plnění požadavků rozhodnutí není odloženo. (6)

Zneužívání výjimek

Legislativa umožňuje za velmi přísných podmínek udělit ve správním řízení, které vede krajský úřad, výjimku z emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami. Toho využili téměř všichni provozovatelé velkých elektráren a požádali o výjimku z plnění limitu zejména pro rtuť. Elektrárny jsou nejvýznamnějším emitentem rtuti (2, 5) a díky nim je Česká republika 4. největším znečišťovatelem rtutí v Evropě z energetiky. (7) Pokud by všechny elektrárny získaly výjimku, tak se ročně vypustí do ovzduší navíc 1600 kg rtuti. Největšími zdroji emisí rtuti v ČR jsou elektrárny Chvaletice a Počerady (5 x 200 MW), které provozuje Severní energetická (Sev.en EC a.s.), jejíž vlastníkem je Pavel Tykač. Pro elektrárnu Chvaletice výjimku pro vypouštění nadlimitního množství oxidů dusíku (NOx) a 3,5násobné překračování limitu pro rtuť vydal Pardubický krajský úřad již v loňském roce. Na základě odvolání obcí, místních spolků a ekologických organizací Ministerstvo životního prostředí výjimku zrušilo a pro podjatost převedlo Olomoucký krajský úřad. Ten výjimku vydal ve stejném rozsahu a Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání (8), ji opět 12. 3. letošního roku zrušilo a vrátilo Olomouckému krajskému úřadu k projednání. V dalším řízení musí provozovatelé podle ministerstva žádosti přepracovat. Předložit mají takový návrh výjimky, ze kterého bude zřejmé, že se snaží v co nejkratší době co nejvíce přiblížit ke splnění nových emisních limitů. Ministerstvo požaduje zkrácení doby trvání výjimky i snížení požadovaného emisního limitu. Elektrárna Počerady výjimku pro čtyřnásobné překročení nových emisních limitů pro rtuť dostala od Ústeckého krajského úřadu 12. 4. letošního roku, Hnutí DUHA, Greenpeace a právnická společnost Frank Bold Society i obec Volečice se již odvolaly. (9)

Srpen se blíží, takže to vypadá tak, že tyto dvě elektrárny pravomocnou výjimku nezískají a budou muset omezit provoz. Kdyby se někdo obával omezení dodávek elektřiny pro Českou republiku, tak vězte, že dlouhodobě jsme čistým vývozcem elektřiny. V roce 2019 bylo vyvezeno 13.096 TWh elektřiny do zahraničí (10) a Česká republika si dlouhodobě drží své „čestné místo“ mezi prvními 10 vývozci elektřiny na světě. (11)

Další žádostí, kterou se úřady zabývají je např. žádost Elektrárny Opatovice z Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá Daniel Křetínský, ČEZ pro elektrárnu Mělník I a II, Ledvice, Prunéřov II a další.

Toxická rtuť je kvůli svým vlastnostem z životního prostředí téměř neodstranitelná. Co si vypustíme do ovzduší, tady bude kolovat tisíce let včetně procházení potravním řetězcem. (7)

Kličky kolem měření

Dosud to bylo o plnění emisních limitů, které nahlásí provozovatelé do registru znečišťujících látek. Skutečné hodnoty emisí však mohou být mnohonásobně vyšší. Znečišťovatelé totiž využívají nejrůznější kličky, aby vykázali hodnoty emisí nižší, než skutečně dosahují. Jednou z nich je možnost odečíst paušálně chybu měření, nikoli reálnou, ale předpokládanou, která je u některých metod měření daleko nižší než 40%, které si až odečítají. Nebo záměrně podhodnocují naměřené hodnoty, když vykazují jednorázové hodnoty měřené méně přesnými metodami. Tato praxe byla odkryta v řízeních o výjimkách, tím však porušují povinnost vykazovat nejlepší dostupné informace o emisích dle čl. 5 odst. 4 evropského nařízení 166/2006 ES. 15 Těmto praktikám učiní od srpna konec implementace požadavků na kontinuální měření rtuti. (12)

Kvůli emisním povolenkám míří uhelné elektrárny do červených čísel

Další pozitivní zprávou pro kvalitu ovzduší je, že některé z těch největších zdrojů jsou postupně odstavovány provozovateli. Důvodem jsou nejen přísnější limity, které musí zařízení plnit ale i rychle rostoucí ceny emisních povolenek, které výrobu elektřiny spalováním uhlí ženou do červených čísel. Nástroj emisních povolenek tedy funguje, získané prostředky jsou investovány přes Modernizační fond do modernizace energetických zařízení. V loňském roce společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. uzavřela tlakovou plynárnu Vřesová, která vyráběla plyn z hnědého uhlí a přitom emitovala ročně až 300 tun prachu. Právě u tlakové plynárny Vřesová tvořily náklady na nákup emisních povolenek téměř čtvrtinu nákladů. Provoz ukončila i elektrárna Prunéřov I (440 MW) společnosti ČEZ s emisí téměř 200 tun prachu. Novější elektrárna Prunéřov II (3 x 250 MW) emituje poloviční množství prachu.

Místo uhelných kotlů kogenerační jednotky

Nevýhodné podmínky pro spalování uhlí vytvořily prostor pro nové technologie. Skupina ČEZ plánuje odstavit na konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezóně 2022-2023 v elektrárně Dětmarovice tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 MW. Místo nich vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu. Zavřela elektrárnu Prunéřov I (440 MW), ukončila provoz dvou bloků v elektrárně Ledvice (220 MW), prvního bloku v Dětmarovicích (200 MW) a černouhelný zdroj v Ostravě-Vítkovicích (80 MW) převedla na plyn, v příštích letech plánuje odstavit třetí blok hnědouhelné elektrárny Mělník (500 MW). (13)

Emisní povolenky na modernizaci a změnu paliva teplárnách

Uhlí využívají jako palivo i teplárny. Většina těch, které zásobují teplem obytnou zástavbu, má výkon významně nižší než elektrárny. Stát jim pomůže s modernizací i změnou paliva dotacemi z Modernizačního fondu, který je tvořen z plateb za emisní povolenky. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí k dispozici v následujících letech by mělo být až 150 miliard Kč. První výzva zaměřená právě na teplárny je již vypsána. (14)

Prostor pro uplatnění nových technologií

Zase se potvrdilo, že pokud je nastavena změna zákonem, tak se s ní průmysl dokáže vyrovnat. Pokud však jsou zákony benevolentní, tak provozovatele nic nenutí praxi škodlivou pro životní prostředí změnit a řada z nich jde tzv. „na hranu toho, co zákon povoluje“. Změna prospěje nejen ovzduší, ale vytvoří prostor pro rozvoj nových technologií. Stát namísto skryté podpory nevyhovujících technologií, může podpořit ty nové, perspektivní. Může to být nejen z modernizačního fondu, ale např. z prostředků Národního plánu obnovy, který by měl významně podporovat modernizaci příznivou pro životní prostředí.

Obrázek č. 1 Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví vybraných látek v ČR [%], 2019, zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://issar.cenia.cz/cr/ovzdusi/kvalita-ovzdusi-z-hlediska-ochrany-lidskeho-zdravi/

Graf č. 1 Podíl území ČR a obyvatel ČR vystavených nadlimitním koncentracím zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://issar.cenia.cz/cr/ovzdusi/kvalita-ovzdusi-z-hlediska-ochrany-lidskeho-zdravi/

Graf č. 2 Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v ČR a národní emisní stropy pro roky 2020 a 2025 [index, 2005 = 100], 2005–2019, zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zprava_o_ZP_CR_2019.pdf

