Eva Tylová: Díky Radimu Šrámovi se milionům lidí dýchá lépe

Jedním ze startovacích momentů demonstrací v pánevních oblastech na severu Čech v roce 1989 bylo masivní znečištění ovzduší a jeho negativní vliv na zdraví lidí. Znečištění ovzduší a zdravotní následky spojené s ním se jako niť linuly i profesním životem MUDr. Radima Šráma, DrSc. Výsledky jeho výzkumu byly podkladem pro realizaci řady opatření pro zlepšení ovzduší. Díky doktoru Radimu Šrámovi se milionům lidí v ČR lépe dýchalo a dýchá. Pracoval neúnavně do poslední chvíle svého života. Ještě v pondělí 28. listopadu doktor Radim Šrám předsedal konferenci komise pro životní prostředí Akademie věd o zdravotních důsledcích znečištění ovzduší a přednášel o vlivu znečištění ovzduší na rozvoj demence. Nevěděla jsem, že jsem ho tam potkala naposledy, druhý den odešel do vědeckého nebe. Díky pane doktore.Onemocnění dýchacích cest v důsledku znečištění ovzduší jsou obecně známé. Znečištění ovzduší je však i tichý zabiják, který útočí nejenom na naše průdušky a plíce, ale i na ostatní lidské orgány. Právě to odhaloval ve svém výzkumu doktor Radim Šrám. Po revoluci doktor Radim Šrám založil a koordinoval „Program Teplice”, významný vědecký projekt zabývajícího se vlivy znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Cílem těchto výzkumných studií bylo zjistit vliv znečištění životního prostředí, v prvé řadě ovzduší, na zdravotní stav populace v pánevních oblastech a v Praze. Studium se soustředilo na analýzu dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, výsledků těhotenství, úmrtnosti a vzniku nádorových onemocnění. Program byl řešen úzké spolupráci s US Environmental Protection Agency (US EPA) (1)

Doktor Radim Šrám důsledně prosazoval, aby výsledky jeho výzkumů byly státní správou a samosprávnou uznány a promítnuty do požadavků na snížení znečištění ovzduší. Když jsem nastoupila do funkce náměstkyně a poté ředitelky České inspekce životního prostředí, tak mě doktor Radim Šrám seznámil s výsledky studie, v rámci které se měřily genetické změny městských strážníků po expozici znečištěnému ovzduší v Praze (2). Předpokládal, že v Ostravě je situace ještě horší a je třeba tam provést obdobná měření jako v Praze.

Ostravskému ovzduší jsem se v té době také intenzivně věnovala, protože přes útlum těžkého průmyslu i jeho modernizaci se ovzduší nezlepšilo dostatečně, ale stále byly překračovány limity pro jemný prach, benzo(a)pyren a další znečišťující látky. V Ostravě v té době stále ještě v centru města fungovalo několik koksoven. Dvě věže aglomerace v průmyslovém komplexu Accelor Mittal chrlily znečišťující látky, přímo v úrovni Bártovic a Radvanic umístěných na vlečce těchto komínů. Já jsem tyto technologie k nevůli jejich provozovatelů nazývala technologiemi Jurského parku. Pro představu koksovna je umístěna pod širým nebem, v určitý okamžik se dvířka baterie otevřou a žhavý koks se vyhrané pod širé nebe. Výsledek si umíte jistě představit. Takové zařízení nemá v městě, co dělat.

Postupně jsme o opatřeních jednali s provozovateli všech velkých zdrojů. Situace byla složitá, protože zdroje limity plnily, ale to nestačilo, ovzduší bylo v Ostravě stále znečištěné nad limity. Proto jsme chtěli vyjednat realizaci dalších opatření. Tato opatření nejsou levná, proto je pro ně potřeba dobré odůvodnění a tím právě byly výsledky výzkumů, které doktor Šrám vedl.

Výzkum doktora Radima Šráma v Ostravě nebyl všemi vítán. Na jednání v koksovně Svoboda proti mně sedělo vedení koksovny včetně generálního ředitele a zástupců odborů. Když se zdálo, že jednání nikam nepovede, tak jsem přítomné pány upozornila, že výsledky pražské studie, která prokázala poškození DNA ve spermiích městských strážníků v důsledku expozice znečišťujícímu ovzduší, se týkají i jich, jestli to tedy přece jen nechtějí zlepšit. To vyvolalo velké zděšení nejen u členů vedení, ale i u představitelů odborů. Bohužel ne úplně správným směrem. Na místo návrhu na opatření to chtěli skrývat před pracovníky a nic raději neměřit.

Výzkum se však nakonec podařilo prosadit. Doktor Radim Šrám od roku 2008 koordinoval rozsáhlý výzkum znečištění ovzduší na Ostravsku(3)], který byl zaměřen jak na hodnocení vlivu znečištění ostravského ovzduší na zdravotní stav populace, zejména dětí, tak na studium genotoxicity látek přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé účinky na genetický materiál.

Díky doktorovi Radimu Šrámovi nebyly vypuštěny do ovzduší statisíce tun prachu a dalších znečišťujících látek.

Foto | Eva Tylová Ještě v pondělí 28. listopadu doktor Radim Šrám předsedal konferenci komise pro životní prostředí AV.

1) (R.J.Šrám, I.Beneš, B.Binková, J.Dejmek, D.Horstman, F.Kotěšovec, D.Otto, S.D.Perreault, J.Rubeš, S.H.Selevan, I.Skalík, R.K.Stevens, J.Lewtas: Teplice Program – the impact of air pollution on human health. Environ. Health Perspect. 104, Suppl.4, 1996, 699–714).

2) 2006–2011 ENVIRONGEN "Využití toxikogenomiky pro studium mechanismů působení environmentálních polutantů na lidské zdraví" (2B06088, MŠMT ČR) – koordinátor

3) 2008–2010 AIRGEN “Studium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky” (SP/1b3/8/08, MŽP ČR) – koordinátor



