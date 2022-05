Frank Bold: Ministerstvo životního prostředí tají, kolik vody odteklo z ČR do dolu Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Již dva měsíce od podpisu dohody mezi Českou a Polskou republikou o těžbě v dole Turów dochází k omezování přístupu k informacím. Vláda při podpisu tvrdila , že dohoda zajistí přístup i k informacím, ke kterým se před podpisem dohody česká strana nedostala. Ani přesto není nyní Ministerstvo životního prostředí ochotné tyto velmi důležité informace občanům sdělit.Organizace Frank Bold požádala o informace týkající se podzemních vod. Dohoda totiž slibovala, že se česká strana konečně dostane k datům o klesání vod a jejich odčerpávání z dolu Turów. Tyto informace české straně při vyjednávání nápravných opatření chyběly. Ministerstvo životního prostředí, které data ze strany polského těžaře obdrželo, je však odmítlo poskytnout. Své rozhodnutí navíc odůvodnilo tím, že není možné je zveřejnit kvůli obchodnímu tajemství společnosti PGE. Místo ochrany vody na českém území tak chrání polského těžaře.

Ukazuje se, že se naplňují obavy místních obyvatel. Dohoda žádné dostupné informace nepřinesla. Místní se tak mohu jen dívat, jak jejich voda ze studní mizí. Bez dostupných informací jsou jejich právní možnosti minimální. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková nyní může rozhodnutí svého úřadu zvrátit. Právníci Frank Bold proto jako experti na celou kauzu i právo životního prostředí podali proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek.

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem uzavřela ohledně dolu Turów, je podle expertní analýzy špatná. Obyvatele českého území neochrání před úbytkem vody, jen zajistí peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. Jak ukázala analýza právních expertů, dohoda navíc porušuje české i evropské právo. I v tak náročných časech, jakým nyní v Evropě čelíme, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Vypuknutí války na Ukrajině mimo jiné ukazuje i to, jak zranitelný je stát, pokud nemá k dispozici vlastní strategické zdroje. Je proto nutné chránit vodu na českém území kvalitní dohodou, která zajistí nejen dočasné kompenzace, ale i skutečně zamezí odtoku vody.

„Je to skandální. Nejdříve vláda uzavře dohodu naprosto netransparentním způsobem, pak zjistí, že nevyjednala ani dostatek financí na krizovou infrastrukturu a teď dokonce odmítá poskytovat informace o množství odtékající vody. O informacích přitom vládní představitelé mluvili jako o hlavním přínosu dohody. Přístup k nám místním je stále arogantní," říká obyvatel přilehlé obce Uhelná Milan Starec.

„Mít informace je naprostý základ. Bez nich nemůžeme chránit zdraví a řešit nějakou prevenci. Ministryně Hubáčková musí ta data zveřejnit. Jak může místním odmítnout informace o dopadech těžby na jejich životy?," reaguje lékařka Anna Kšírová.

„Je obtížně představitelné, že informace o množství odčerpávané vody z dolu Turów představují obchodní informaci. Spíše ukazují na škody, které těžba na českém území způsobuje. Je tak nepřijatelné, že se český státní úřad rozhodl tyto údaje českým občanům a místním lidem zatajit,” říká Petra Kalenská, právnička Frank Bold.

