Greenpeace a Živý les pro živý region: Dřevo ze Ždánického lesa se ve velkém vyváží do Rakouska

Vagony se dřevem v Bučovicích, které skončily v rakouském Lenzingu.

Nové vyšetřování české kanceláře organizace Greenpeace a občanské iniciativy Živý les pro živý region ukázalo, že dřevo ze Ždánického lesa se vozí do rakouského městečka Lenzing do stejnojmenné firmy Lenzing AG , předního světového výrobce viskózy a dalších vláken pro textilní průmysl. Nové zjištění na dotaz Greenpeace potvrdil přímo viceprezident firmy pro vztahy s globální veřejností, globální komunikaci a reportingy o udržitelnosti. Vývoz nezpracovaného dřeva za hranice přitom nedávno odmítli ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr zemědělství Marek Výborný , kteří jsou za hospodaření v českých lesích a za jejich ochranu zodpovědní.Již před rokem se podařilo místním lidem z iniciativy Živý les pro živý region vyfotit průvodní dokumenty, které dokazovaly, že prázdné vagony, do nichž se v Bučovicích nakládá dřevo pokácené ve Ždánickém lese, přijely na jižní Moravu z Rakouska od firmy Lenzing AG. Společné vyšetřování Greenpeace a iniciativy nyní potvrdilo, že vagony naložené dřevem z Bučovic mířily v druhé polovině května na vlakové nádraží v rakouském Lenzingu. Firma Lenzing AG zjištění ekologických spolků potvrdila s tím, že ze Ždánického lesa dřevo odebírala, protože je hospodářským lesem, nikoli přírodní rezervací, a že odebírala jen dřevo od Lesů ČR, které mělo certifikaci PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Organizace Greenpeace také v minulých měsících pokračovala ve sledování stromů pokácených ve Ždánickém lese pomocí GPS trackerů. Jeden z nich umístěný v obřím buku skončil 20. března opět v papírně Mondi ve slovenském Ružomberoku - jde již o třetí zdokumentovaný případ, kdy odešla zásilka dřeva ze Ždánického lesa do této firmy. Další tracker pak skončil 12. března v areálu firmy DYAS EU v Uherském Ostrohu, která vyrábí především bukové překližky a dýhy. Posledním místem, které se již dříve podařilo Greenpeace odhalit, je štěpkárna na biomasu na místě bývalé cihelny v Hodoníně.

Svá aktuální zjištění zveřejňuje organizace Greenpeace v době, kdy v regionu startuje greenwashingová kampaň Hospodaříme s odpovědností, pod níž jsou podepsány Lesy ČR, které kácejí ve Ždánickém lese, firma DYAS EU, která dřevo ze Ždánického lesa odebírá, a Lesnicko-dřevařská komora, které šéfuje místopředseda představenstva firmy DYAS EU Jan Václavík. Cílem kampaně je zjevně přesvědčit veřejnost na sociálních sítích a na debatách v Dambořicích, Ždánicích a Bučovicích, že kácení ve Ždánickém lese je v souladu s „lesníky osvědčeným a staletími prověřeným způsobem ochrany krajiny“ a mělo by pokračovat.

Dosavadní kácení ve Ždánickém lese přitom nekritizuje jen Greenpeace a místní občanská iniciativa, ale i řada vědců a odborníků v oblasti lesnictví a ekologie. Právě na základě této kritiky začaly Lesy ČR společně s ministerstvy životního prostředí a zemědělství a Agenturou ochrany přírody a krajiny pracovat na memorandu, které řeší šetrnější lesnické postupy a budoucí ochranu nejcennějších lokalit ve Ždánickém lese.

„Je to nepochopitelné. Před ministry si zástupci Lesů ČR sypou popel na hlavu za destruktivní zásahy ve Ždánickém lese a slibují, že tak prasácky už nikdy nebudou hospodařit, do regionu však přijíždějí s velkou slávou a říkají, že hospodaří odpovědně. A to v době, kdy se teprve domlouvají na nových, odpovědných hospodářských postupech s Agenturou ochrany a přírody. A zatímco ministři mluví o tom, že je nutné dřevo zpracovávat v Česku, Lesy ČR stále ve velkém vyvážejí významnou část stromů pokácených ve Ždánickém lese ve formě nezpracovaného dřeva na Slovensko a do Rakouska. Být ministrem Hladíkem či Výborným, vnímal bych to jako kudlu do zad. V tomto případě tedy spíš sekyru do zad,“ říká Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR.

„V loňském roce proběhlo ve Ždánickém lese jednání, které organizoval Lesní závod Židlochovice. Zástupce vedení se snažil přesvědčit přítomné starosty o potřebě kácení lesa a tvrdil, že 90 % vytěženého dřeva zůstává v našem regionu. Přitom díky sledování klád ze strany Greenpeace bylo mnohokrát potvrzeno, že dřevo míří do papíren na Slovensko nebo do Rakouska. Taková nepravdivá tvrzení se bohužel v debatách ze strany lesníků a lobbistů z dřevozpracujícího průmyslu, kteří vedou ve Ždánickém lese společnou kampaň proti jeho ochraně, objevují pořád,“ říká Zuzana Veverková z iniciativy Živý les pro živý region.

Greenpeace dlouhodobě kritizuje, že staré lesy v Česku nejsou dostatečně chráněny a ilustruje to právě na Ždánickém lese či na vzácných bučinách v Krušných horách. V kampani Zachraňme přírodu usiluje o to, aby se vyhlašovalo více chráněných území v souladu s globálními cíli pro biodiverzitu, k nimž se zavázalo i Česko. Do roku 2030 by tak mělo být 30 % rozlohy EU chráněno, z toho třetina striktně. Greenpeace požaduje po Ministerstvu životního prostředí, aby v Česku byly do nových chráněných území primárně začleňovány staré lesy bohaté na biodiverzitu.

