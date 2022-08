Greenpeace: Začíná jednání OSN, které rozhodne o osudu oceánů

Karel Zvářal 15.8.2022 20:35 Reaguje na Miroslav Vinkler

Řekl bych to po klausovky, že jsem nepesimista. Do optimisty mám daleko, spíše tedy realista. Vakovlka již zřejmě nevzkřísíme, dinosaury uvidíme leda v Jurském parku, a souhlasím s tím, že člověk je největší škodná na planetě, mnohem větší, než sodovkáč, na který je upřena mediální pozornost. A to vymírání bylo, je a bude. Jde o to zmírnit ho v rámci možností, byť jsou pro řadového občana minimální až směšné. Ale pokud do toho nebudeme šít, bude to ještě horší. Takže využívejme možnosti demokracie a Ekolistu a nestahujme kalhoty před Brodem. A jestli mají povolaní strach říct to těm nejmenovaným do očí, ať mi dají tlumočníka, bandu bodyguardů, a oni, spíše pomalu než rychle, pochopí, že je čas na změnu chování.

