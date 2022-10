Grischa Kahlen: Jak na transformaci teplárenství? Efektivním zdrojem paliva může být odpad

Miroslav Vinkler 14.10.2022 08:00

Autor článku je mi znám, řadu let usiluje o využití plazmy pro efektivní likvidaci odpadů.

Zatímco v nedávné minulosti , při legračních cenách elektřiny a zemního plynu ,byla investice obtížně návratná, dnes to vypadá jinak. I když jím udávané údaje do 5 let se mi jeví jako přehnaně optimistické.



Pokud by se povedlo uvést úspěšně do provozu byť jedinou jednotku, považoval bych to za obrovský úspěch a doslova zvrat v oblasti s nakládání s odpady.

Jinak se nikdo tzv. strusky bát nemusí, lepší označení mohlo být sklovitá struska , která je naprosto inertní a nehrozí žádné nebezpečí toxikace ani fyzikální nestability.

Odpovědět