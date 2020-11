Ivan Gabal: Rosatom nebo úřednická vláda? Nebo raději obojí?

Vaclav Sobr 17.11.2020 11:33 Reaguje na Pavel Hanzl

https://world-nuclear-news.org/Articles/NuScale-SMR-receives-US-design-certification-appro





Design certification means the NRC has, after thorough examination of compliance with safety requirements, approved a nuclear power plant design independent of an application to construct or operate a plant. Full certification allows a utility to reference the design when applying for a combined licence to build and operate a nuclear power plant anywhere in the USA, although site-specific licensing procedures must still be completed and a combined construction and operating licence obtained before construction can begin. Design certification is valid for 15 years from the date of issuance, but can be renewed for an additional 10 to 15 years.



užijte si - prvního září letos ;-)



2022 budou žádat o ty "site specific" licencing procedures.



ty budou - i v USA trvat tak rok až dva.

licencování konceptu reaktoru trvalo 42 měsíců. Žádali v roce 2016.



takže - 2025? těžko - nejdříve 2023-24 jim povolí kopnout do země.

