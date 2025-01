Ivo Dokoupil: Krnov mohl mít protipovodňovou ochranu již dokončenou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Harmonogram prací schválený vládou ČR v roce 2008

V pátek 17. 1. 2025 má dojít k podpisu memoranda mezi vládou, Povodím Odry a městem Krnov. Obsahem bude další strategie ochrany před povodněmi po katastrofálních záplavách v září loňského roku zaměřená zejména na opatření realizovatelná na území města.Tato opatření však měla být podle vládního rozhodnutí z roku 2008 dávno realizována, což mohlo výrazně zmírnit škody způsobené loňskými povodněmi. Vzhledem k dlouhodobé nečinnosti Povodí Odry v této oblasti si město Krnov nechalo zpracovat vlastní studii.

Prvním návrhem protipovodňového opatření na území Krnova byla studie Ing. Václava Čermáka z roku 2005. Tato studie navrhovala zvýšení kapacity koryta řeky Opavy v Krnově. Zároveň navrhovala revitalizaci řeky ve městě, čímž by pro obyvatele vzniklo komfortní prostředí pro rekreaci v okolí a kolem řeky. Na tuto studii navázala aktivita pracovní komise města v rámci nevládního projektu „Řeka ve městě“. V letech 2019 až 2023 Atelier Fontes rozpracoval navržená opatření až do fáze dokumentace potřebné k územnímu řízení. Celkové náklady zpracování uhradilo město Krnov ve výši přibližně 8 milionů korun.

Zdroj | Hnutí DUHA Časová osa průběhu územního řízení

Memorandum přichází bohužel s desetiletým zpožděním. V roce 2008 vláda rozhodla, že protipovodňová ochrana Krnova bude realizována do roku 2020. Její součástí měla být opatření ve městě, která měla být hotová v červenci 2016. Dále měla být na jeho území hotová i opatření v podobě tří plánovaných poldrů. Součástí projektu byla i kontroverzní přehrada v Nových Heřminovech. Bylo by mnohem efektivnější, kdyby alespoň část kompetencí při budování protipovodňových opatření přešla z Povodí Odry a státu na obce. Obce mají větší motivaci situaci řešit, lépe znají detaily svého území a jeho obyvatele a mohou zadávat protipovodňové studie přímo odborným firmám. Takový přístup by umožnil rychlejší a efektivnější ochranu před menšími povodněmi.

