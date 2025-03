Ivo Dokoupil: Větrné elektrárny mohou být pro region Jeseníků přínosem. Starostové by však měli mezi investory dobře vybírat Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Rozvoj větrné energetiky se po letech stagnace pomalu rozjíždí. V mnoha oblastech se projevuje výrazný zájem investorů, tak jako nyní na Bruntálsku, Osoblažsku a v celém podhůří Jeseníků. Větrné turbíny Česko potřebuje nejen kvůli tomu, že vyrábí elektřinu bez skleníkových emisí. Hlavním důvodem pro rychlou výstavbu je zajištění energetické bezpečnosti a dostupných cen elektřiny, kterou tyto zdroje produkují nezávisle na nejistých dovozech paliv. Větrné elektrárny umístěné v souladu s ochranou přírody a kvality života lidí však mohou přinést přímé finanční přínosy i obcím, kde budou vybudovány. Je však nezbytné, aby si obce a jejich starostové dobře vybrali mezi nabídkami.Situace je taková, že majitelé pozemků v podhůří Jeseníků jakoby seděli na ropných vrtech. Je zde velký větrný potenciál, který lze využít ve prospěch obyvatel a naší energetické bezpečnosti, ale také lze nadělat spoustu chyb a omylů a naopak úroveň života již tak postižených regionů zhoršit. Zájem o výstavbu je velký a proto si místní starostové mohou vybírat s jakým investorem se domluví. Zveřejněním kritérií se snažíme pomoci starostům dobře vybrat. Zároveň je třeba řádně vyhodnotit dopady na životní prostředí každého z projektů. Hnutí DUHA zveřejňuje základní zásady, které by měly obce dodržovat, aby nezůstaly znevýhodněné. Jaké požadavky by tedy měl splňovat seriózní investor? • Má transparentní vlastnickou strukturu a zkušenosti Firma, se kterou je obec rozhodnutá podepsat smlouvu o stamilionových investicích (cena jedné VTE se pohybuje v řádech nižších stovek milionů korun) by měla mít jasnou, srozumitelnou a dohledatelnou vlastnickou strukturu. Vždy je zde obava z přeprodávání VTE po dokončení výstavby dalším firmám a možného zániku slíbených plateb do rozpočtu obce. Rozhodně je také bezpečnější vstoupit do projektu s firmou, která už nějaké větrné elektrárny provozuje a lze na ní získat reference od obcí, kde stojí. A to i za cenu, že jejich nabídka kompenzací bude o trochu méně lákavá (je totiž vyšší pravděpodobnost, že slib splní). • Nabízí férové kompenzace Spodní hranici férové kompenzace pro obec, na jejímž území má větrná elektrárna stát je podle našeho názoru 100.000 Kč/MW instalovaného výkonu za rok. Pro moderní větrnou elektrárnu s výkonem 6 MW to tedy znamená 600 000 Kč za rok. Velkorysejší investoři nabízejí až dvojnásobek, v závislosti na tom, jestli je obec ochotna podílet se na rizicích nižšího výnosu. Pokud se částka odvíjí od skutečně vyrobené elektřiny, je obecně vyšší, pokud jde o paušální roční platbu bez ohledu na skutečnou výrobu, bývá nižší. Před uzavřením jakékoliv smlouvy je vhodná konzultace s právníkem, je vhodné nechat si vypracovat dvě analýzy od dvou právníků s důrazem na situaci zániku firmy, převodu na jinou firmu, porovnat výplaty kompenzací ze zisku a pevným paušálem apod. • Napřed mluví s místními Seriózní firma jedná nejdříve se starostou. Jsou však firmy, které se snaží prosadit svůj projekt v území bez dohody se samosprávou, Obec sice není ze zákona povinným účastníkem – ve stavebním řízení nemá právo veta – ale některé firmy toho zneužívají. Obcházejí samosprávu a snaží se dohodnout přímo s majiteli pozemků. Starostovi svůj záměr pouze oznámí nebo ho dokonce zcela vynechají a podají si rovnou žádost o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) na krajský úřad. Takové firmy si nezaslouží vstřícný přístup. • Aktivně zapojuje místní lidi Oslovit obec je základ, ale některé projekty jdou dál a počítají s aktivní participací veřejnosti na projednání nejen se zastupiteli, ale i přímo s dotčenou veřejností. To je obecně dobré znamení a důvod pro jednání s takovou firmou. Totéž platí o firmách, které místo prostých peněz do rozpočtu nabízejí místní komunitě i sdílení vlastnictví (bezplatné akcie) nebo vyrobené elektřiny, v případě, že o ně mají místní zájem. • Zabývá se ochranou lidí před hlukem Obecně platí, že současné větší větrné elektrárny (>5 MW) dokáží platný hygienický hlukový limit (40 dB v noci ve vnějším prostředí) s rezervou plnit na vzdálenost 1000 metrů. V závislosti na místních podmínkách může vycházet i 700 metrů, ve výjimečných případech (obvykle spojených s omezením výkonu softwarem) i 500 metrů. Ve všech případech je každopádně třeba trvat na vypracování kvalitní hlukové studie. • Dbá na ochranu přírody Žádná stavba nemá nulový dopad na životní prostředí. Je vždy potřeba vyhodnotit dopady záměru na životní prostředí a hledat nejpříznivější variantu. Proto je potřeba prostudovat podklady, vyhodnocení a vyjádření institucí ochrany přírody. Konkrétní projekt v určitém místě může být nepřípustný, pokud například ohrožuje populaci zvláště chráněného druhu. Řešením pak může být jeho posunutí o několik kilometrů. • Dokazuje, že to myslí vážně Dobrým ukazatelem serióznosti investora a jeho skutečných záměrů je zaplacení rezervační zálohy na stavbu nové rozvodny (pokud je zapotřebí) v místě připojení do distribuční soustavy. Dalším dobrým ukazatelem investora je zjištění, jakým způsobem má vyřešenou dopravu lopatek elektrárny na určené místo. Jde o náročný logistický úkol (lopatky lze dovézt jen po zemi a je mj. omezeno překážkami v okolí použité komunikace a poloměry jejích oblouků). Toto kritérium může zcela diskreditovat řadu jinak perspektivních lokalit. Nezkušené firmy mají v ranějších fázích projektu sklon tento aspekt ignorovat. Více informací může starostům a starostům poskytnout Jan Rovenský, energetický expert Hnutí DUHA. Větrné turbíny Česko potřebuje podle Rovenského nejen kvůli tomu, že vyrábí elektřinu bez emisí skleníkových plynů. Bez rychlého rozvoje větrné energetiky se zajištění energetické bezpečnosti ČR a dostupných cen elektřiny pro domácnosti a průmysl neobejde. Zejména to platí pro kritické období nejbližších pěti let. Větrné elektrárny je třeba umisťovat tak, aby braly ohled na ochranu přírody a kvalitu života místních lidí. Současně mohou zajistit přímé finanční i nefinanční přínosy obcím, kde vyrostou. Hodně přitom záleží na schopnostech a obezřetnosti starostů a zastupitelů při jednání se zájemci o výstavbu na území jejich obce. reklama Ivo Dokoupil Autor je koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky.

tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Občané Týčku na Rokycansku v referendu souhlasili s výstavbou větrné elektrárny Britská vláda natře lopatky větrných turbín načerno, chce omezit střety s ptáky Záměr na tři větrníky na Žďársku žádají dál prověřovat obce i ochránci přírody Další články autora | Ivo Dokoupil: Krnov mohl mít protipovodňovou ochranu již dokončenou

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.