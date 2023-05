Jakub Hruška: To, co vidíte, je desikované pole ozimu

Foto | Jakub Hruška

Není to nelegální, přesto je to hrozné. To, co vidíte, je desikované pole ozimu (zasetého v loňském roce). Bude to přes 100 ha celkem.Pole koupila od minulého majitele velká firma (není to Agrofert). Vloni zasetý ozim teď zahubila totálním herbicidem (z 99% pravděpodobností glyfosátem, nic jiného se u nás na takové věci nepoužívá). Asi tam zasejí kukuřici. Nepočkají ty dva měsíce do sklizně obilí.

Má to několik aspektů:

1. Ekologický - velkoplošný postřik totálním herbicidem zahubí nejen ten ozim, ale vezme životní prostor tomu zbytku zvířat a rostlin, které v ozimu našli nějakou obživu, útočiště či místo k rozmnožování. Poušť. Veškerá biodiverzita, i tak dost slabá, je v háji.

Glyfosát má prokázaný vliv na zvýšení prevalence výskytu některých druhů rakoviny a výrobce to neuváděl. V USA za to padají stamilionové pokuty. Je toxický pro vodní organismy. A jeho nadužívání (tedy zejména několikanásobná aplikace během roku pro různé "operace" - tedy hubení plevelů, umrtvování drnu či podzimní desikace místo orby) vede, samozřejmě s dalšími pesticidy, k postupnému zmrtvení celé české krajiny.

Foto | Jakub Hruška Poušť.

2. Hospodářský - to, co se tu u Kněžmosta děje, je možná "logické" z hlediska "podnikatele". Určitě ale není akceptovatelné z hlediska hospodáře. Tedy někoho, kdo přemýšlí v dlouhodobých souvislostech zacházení s půdou a krajinou, kde by třeba chtěl dlouhodobě žít.

Na podzim zasetý, právě zahubený ozim by bez velkých nákladů dal za dva měsíce úrodu. Všechny investice do něj už byly provedeny. Teď jsou zmařeny. A další dávky pesticidů a hnojiv přijdou v řádů dní a týdnů.

Tohle dovolí jen společnost (nemyslím firmu) směřující do záhuby. Šťastnou cestu nám všem!

