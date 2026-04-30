https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-chabr-prace-pcoe-zacina-byt-konecne-videt
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Chabr: Práce PCOE začíná být konečně vidět

30.4.2026 | Jan Chabr |
Nová fotovoltaika na střeše bytového domu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Pražské centrum obnovitelné energie
Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE) má za sebou rok, na kterém je vidět, že městská energetika se konečně začíná měnit z plánů na reálné projekty.
 
V roce 2025 se podařilo dokončit 18 fotovoltaických elektráren o souhrnném výkonu téměř 800 kWp a zároveň spustit sdílení vyrobené elektřiny mezi městskými objekty. To není jen technická zajímavost. Je to konkrétní krok k tomu, aby Praha uměla se svou energií lépe hospodařit, snižovala provozní náklady a posilovala vlastní soběstačnost.

Praha spravuje přibližně 1 500 nemovitostí a více než 200 příspěvkových organizací, od škol a domovů pro seniory až po divadla, muzea nebo bytové domy. To je obrovský potenciál střech, který město dlouho neumělo systematicky využívat. Právě role PCOE je v tomhle klíčová. Ne nahrazovat soukromou iniciativu, ale jít příkladem na vlastním majetku a rozvíjet projekty tam, kde mají pro město skutečný smysl.

PCOE rozšiřuje své aktivity ovšem i dál. Od přípravy dalších fotovoltaik přes energetické úspory až po termodiagnostiku budov nebo lepší práci s vodním hospodářstvím. Přesně takhle má podle mě vypadat moderní přístup k městské energetice. Ne jedna technologie, ale promyšlený celek.

Každá nová fotovoltaika na střeše školy, domova pro seniory nebo městského domu neznamená jen nižší účty. Znamená i vyšší odolnost Prahy. Město, které je dnes silně závislé na vnějších dodávkách energie, musí posilovat i svou vlastní stabilitu a bezpečnost. Jsem rád, že právě tady začíná být práce PCOE konečně vidět.

reklama
 
foto - Chabr Jan
Jan Chabr
Autor je politik, člen strany TOP 09, zastupitel městské části Praha 6 a zastupitel hlavního města Prahy a předseda výboru pro energetiku.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Smrk na Vysočině Foto: Jan Řezáč Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Odolnost lesů vůči změnám klimatu závisí na jejich genetické rozmanitosti Copernicus: 95 procent Evropy zažilo v roce 2025 nadprůměrné teploty Obrázek: WMO Evropa je podle zprávy o stavu klimatu nejrychleji se oteplujícím kontinentem Hasiči hasí oheň v Kalifornii Foto: Ken-ichi Ueda Flickr Čeští hasiči si vyslechli přímé zkušenosti s hašením přírodních požárů v USA
Další články autora |
Praha, pohled z radlické Výmolovy ulice přes Radlické údolí přes Smíchov (Malvazinky) na strahovský stadion na Břevnově. Na snímku větrací věž trasy B metra. Jan Chabr: Od úspor ve školách po fotovoltaiky: jak Praha mění energetiku v praxi Nové lampy veřejného osvětlení v Praze u Národního muzea Jan Chabr: Jak má Praha svítit? Město chystá nová pravidla pro světla i ochranu zdraví Jan Chabr: Praha si zaslouží dobré světlo

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist