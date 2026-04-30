Jan Chabr: Práce PCOE začíná být konečně vidět
Praha spravuje přibližně 1 500 nemovitostí a více než 200 příspěvkových organizací, od škol a domovů pro seniory až po divadla, muzea nebo bytové domy. To je obrovský potenciál střech, který město dlouho neumělo systematicky využívat. Právě role PCOE je v tomhle klíčová. Ne nahrazovat soukromou iniciativu, ale jít příkladem na vlastním majetku a rozvíjet projekty tam, kde mají pro město skutečný smysl.
PCOE rozšiřuje své aktivity ovšem i dál. Od přípravy dalších fotovoltaik přes energetické úspory až po termodiagnostiku budov nebo lepší práci s vodním hospodářstvím. Přesně takhle má podle mě vypadat moderní přístup k městské energetice. Ne jedna technologie, ale promyšlený celek.
Každá nová fotovoltaika na střeše školy, domova pro seniory nebo městského domu neznamená jen nižší účty. Znamená i vyšší odolnost Prahy. Město, které je dnes silně závislé na vnějších dodávkách energie, musí posilovat i svou vlastní stabilitu a bezpečnost. Jsem rád, že právě tady začíná být práce PCOE konečně vidět.
