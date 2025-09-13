https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-palascak-cinske-technologie-ohrozuji-energetiku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

13.9.2025
Diskuse: 4
Co s tím je? Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Pixabay
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika dny varování před předáváním dat a vzdálenou správou zařízení původem z Čínské lidové republiky. Hrozby plynoucí z přímého propojení naší kritické infrastruktury s čínskými informačními systémy dokument hodnotí na úrovni „Vysoká,“ NÚKIB tedy jejich naplnění považuje za „pravděpodobné až velmi pravděpodobné.“ Jak by mohlo vypadat v praxi?
 
Koncem loňského roku přestala majitelům tisíců malých FVE v USA, Velké Británii, Pákistánu či latinskoamerických zemích fungovat jejich fotovoltaika poté, co čínský výrobce Deye deaktivoval střídače údajně zakoupené od nelicencovaných prodejců. I kdyby byl Deye v právu, představa vypnutí velké části naší výroby energie zmáčknutím tlačítka v Pekingu je vskutku děsivá.

Z FVE střídačů lze navíc těžit data o vzorcích spotřeby a fungování naší přenosové sítě, která je možné zneužít jak obchodně ve prospěch čínských firem, tak bohužel také, a patrně účelněji, v případném geopolitickém konfliktu. Jak jsme viděli nedávno ve Španělsku i v Česku, vysoký podíl výroby z fotovoltaiky v daném okamžiku přinejmenším komplikuje aktuální topologii sítě a re-dispečink, takže se v případě kybernetického útoku může stát i samotnou příčinou blackoutu. Nehledě na to, že pokud je střídač připojen přes domácí Wi-Fi, může se soudruh vládní hacker dokonce nabourat do vašeho telefonu nebo počítače. Je přitom nutné si uvědomit, že podle NÚKIB je až 99 procent asymetrických střídačů pro malé FVE čínské výroby.

Nejde ovšem jen o fotovoltaiku na střechách rodinných domků. Střídače velkých FVE jsou sice vybaveny firewally, které přímou komunikaci do Číny znemožňují. Jenže ve Spojených Státech letos došlo k několika případům, kdy provozovatel FVE nalezl v zařízení komponenty, které v něm podle dokumentace nemají co pohledávat, a mohou složit právě k přemostění těchto firewallů. Podle nepotvrzených zpráv byly nepřiznané součástky nalezeny také v bateriových úložištích.

Ta se přitom stávají čím dál důležitějším prvkem přenosové soustavy, zatímco mohou být řízena z Číny ještě mnohem větší měrou než střídače FVE. Například k obchodování s elektřinou prostřednictvím bateriových úložišť se používají vysoce komplexní algoritmy, které běží na serverech na Dálném východě. A tam nejenže neplatí přísná legislativa, jaká se vztahuje na cloudy v EU. Především se však v ČLR uplatňuje takzvaný Zákon o společnostech, který nutí firmy spolupracovat s bezpečnostními složkami státu nárazově i na dlouhodobé bázi.

Co s tím?

Provozovatelé malých FVE mohou leda připojit střídač přes datovou SIM místo Wi-Fi, což omezí potencionální útok jen na střídač samotný. Systémová opatření však mohou přijmout pouze česká vláda a EU. Například na zákazu podmiňování záruky připojením na čínské servery bychom se v Bruselu dohodnout mohli. Další důležitá opatření, například odpovídající úpravy dotačního programu Nová Zelená úsporám, však je nutné zavést na národní úrovni. Skupina ČEZ se podle svých slov snaží popsaná rizika u svých projektů FVE a bateriových úložišť ošetřit. V případě dalších velkých projektů chystaných v Česku privátními investory s čínskými technologiemi však není taková obezřetnost zaručena a měla by jí být věnována pozornost na úrovni příslušných českých úřadů.

foto - Palaščák Jan
Jan Palaščák
Autor je politicky nekorektní podnikatel, enfant terrible české energetiky. Původní profesí skeptik a ekonom. Autor je zakladatele skupiny Amper.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
ss

smějící se bestie

13.9.2025 06:15
Energetiku ČR,
ohrožují především vyznavači želeného náboženství a jejich příznivci v politice, státní správě i justici !
RV

Richard Vacek

13.9.2025 06:47
Obdobně američtí výrobci software znemožňují funkci jeho neregistrovaným nebo pirátským verzím. A nejen to. S nutností cloudových verzí Amerika zastavuje funkčnost software uživatelům v sankcionovaných státech. Proto by NÚKIB neměl postupovat výběrově, ale upozorňovat obecně na tyto hrozby.
Největší ztráty bychom mohli utrpět, pokud by Amerika proměnila naše zbraňové systémy tam pořízené v hromady nefunkčního šrotu.
U fotovoltaických elektráren je náprava snadná - nefunkční měnič vyměnit za jiný - fv panely mohou dál dodávat elektřinu.
Preventivně je vhodné se u klíčových produktů orientovat na ty, které nejsou závislé na cloudových službách. Nejen kvůli tomu, že nám to někdo může úmyslně vypnout, ale i kvůli tomu, že něco takového se může stát neúmyslně.
Jaroslav Řezáč

13.9.2025 07:42
k tomuhle nemám slov...NKÚ informovala vládu o nebezpečí Čínksého vlivu na Tik Toku a premiér Fialu nenapadlo nic lepšího, než si ten účet na Tik Toku zřídit....
Jaroslav Řezáč

13.9.2025 07:44 Reaguje na Jaroslav Řezáč
NBÚ
Pražská EVVOluce

