Jan Pokluda: Už nevykvete

Slavomil Vinkler 30.7.2023 07:45

Pokud to dobře chápu, asi jde o Soběšice a teda lesy Mendelu. Věděli to a nedbali? A proč se sází smrk u Soběšic místo pařezáku teď v tom suchu? To by Mendelu měla vysvětlit.

