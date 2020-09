Jan Moravec: Pár poznámek k tomu, proč se stavební právo stále vyšší rychlostí řítí do pekel

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Böda Ve stavebním právu si jsme všichni rovni. Jen někteří jsou si rovnější. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový stavební zákon nedávno prošel vládou a míří do Sněmovny. Já bych však rád připomněl především jiný „stavební“ zákon, který je poněkud ve stínu velké rekodifikace stavebního práva. Neprávem.

Rozsáhlou novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, známého jako „liniový“ či „urychlovací“ zákon, projednal v červenci Senát. Sice ho Sněmovně vrátil, ale se zcela nepodstatnými připomínkami či s připomínkami situaci ještě zhoršujícími (rozšíření působnosti zákona, mimo jiné i na stavby související s ochranou proti povodním a suchu). Ono se sice vzhledem k systému hlasování senátorům málokdy podaří změnit vůli Poslanecké sněmovny, ale obvykle Senát funguje alespoň jako autorita, která veřejně vysloví, že je něco špatně. Tentokrát selhal i v tomto minimu. Jakékoli návrhy opravující alespoň ty nejhrubší chyby byly smeteny ze stolu. Koho to blíže zajímá, doporučuji pročíst stenozáznam rozsáhlé diskuse v Senátu i výsledky jednotlivých hlasování na www.senat.cz. Tam najde podrobně popsanou řadu problémů této novely (mimo jiné z úst pana senátora Dienstbiera, pana senátora Kosa, paní senátorky Seitlové či pana senátora Orla) a může se na vlastní oči přesvědčit, kdo „kope“ za veřejné zájmy a čí proklamace o alternativě k současnému vládnímu marasmu jsou prázdnými frázemi.

Jádro problému však není v tom, jestli projednávaná a brzo jistě schválená novela má takové a takové nedostatky. Jádro problému je v samotné této novele, potažmo tomto zákonu. Do již tak dosti chaotického stavebního práva, které se každou další novelou stavebního zákona leda zhoršuje, vnáší chaos ještě větší. V podstatě říká, že to, co platí pro ostatní, neplatí pro „stát“ (rozuměj státní investory, jako je Správa železnic či Ředitelství silnic a dálnic) a některé další privilegované investory (energetici…). Prý mají příliš velká specifika, která je nutno zohlednit. Takže místo, abychom se snažili udělat co nejpřehlednější stavební zákon, který platí pro všechny, vytváříme speciální zákony na stavbu toho či onoho. Ona nedávno schválená novela vodního zákona, která vyjmula ze stavebního zákona stavby některých vodních nádrží, byl podobný případ. Ta alespoň platí pro všechny. Tato platí jen pro někoho. Tedy typická nerovnost před zákonem. Nedostáváme se tu již na hranici ústavnosti?

Podívejme se na to v trochu širším kontextu. Už roky se tu chystá obří rekodifikace stavebního práva. Napsáno a řečeno o ní bylo mnoho. Výhrad k ní je nepočítaně. Ale připusťme pro tuhle chvíli čistý úmysl vnést do stavebního řízení nějaký řád, nějaké zjednodušení. Na tom, že by to bylo potřeba, se asi - bez ohledu na odlišné názory, jak – shodnou všichni. A nezávisle na tom je Ministerstvem dopravy předložena novela zákona, která řeší poměrně velký objem staveb, stojí mimo toto snažení, zavádí některé instituty, o kterých se v souvislosti s rekodifikací stavebního práva bouřlivě diskutuje, zda ano nebo ne, zavádí jiné, které jsou s navrženou rekodifikací stavebního práva dokonce v rozporu.

Skutečně nezávisle? Vzpomínám na schůzku v prosinci loňského roku, na níž byly představeny první výstupy projektu, běžícího od roku 2018, který má doporučit zjednodušení legislativy k urychlení výstavby dopravní infrastruktury v souvislosti s budováním Transevropské dopravní sítě. Zajímavé je, že projekt řeší stejná právní kancelář, která pracovala na rekodifikace stavebního práva (AK Havel a Partners). Vkrádá se tedy myšlenka, že příprava obou novel je nějak provázaná, že novela liniového zákona je trojským koněm, který má vnést do legislativy některé sporné instituty předem, aby pak při projednávání finální podoby rekodifikace stavebního práva bylo možno říct „vždyť tohle přeci není žádná novinka, to už v tom a tom zákonu dávno platí“. Ale třeba taky ne. V době, kdy se schůzka konala, už totiž byla současná novela „liniového zákona“ projednána Vládou a čerstvě ležela v Poslanecké sněmovně. Proč se (za jistě nemalé peníze) zadává projekt a zároveň se předkládá novela, jejíž návrh by měl z tohoto projektu vzejít? Bude následovat na základě výsledků tohoto projektu další novela této rozsáhlé novely? Takže totální chaos? Nebo tunel?? Mimochodem, jedním z předpokládaných výstupů tohoto projektu, jak bylo řečeno, je konstatování, že i po schválení rekodifikace stavebního práva by měl liniový zákon zůstat, protože nový stavební zákon nedokáže pokrýt všechna specifika infrastrukturních staveb. Pozoruhodné konstatování od autorů nového stavebního zákona.

Ještě jeden moment této schůzky stojí za zmínku. Zástupci ochranářských nevládek i Ministerstva životního prostředí se z autorů studie opakovaně snažili vytáhnout, z jakých dat, jaké analýzy vlastně navrhované úpravy legislativy vycházejí. Z vyhýbavých odpovědí nakonec vyplynulo, že žádná objektivní, nezávislá analýza, proč se dopravní stavby vlastně tak neúměrně protahují, vlastně neexistuje. Že všechny návrhy, leckdy i velmi razantně zasahující do práv ostatních, vycházejí z informací poskytnutých investory, tedy z jednostranného, rozhodně ne nezaujatého pohledu jednoho z účastníků celého složitého procesu. (Nic překvapivého; bez kloudné analýzy problémů se chystá celá rekodifikace stavebního práva.)

Není tajemstvím, že řada problémů vzniká na straně investorů, špatnou přípravou projektů, povýšeným nekomunikováním, postavením všech potenciálních partnerů před hotovou věc. A pak údiv, že se obce bouří, občané protestují, vlastníci nesouhlasí, odborníci přinášejí kopy námitek. No tak je umlčíme zákonem! Jenže i na straně investorů se situace pomalu mění. Například osobní zkušenosti s dosavadní přípravou vysokorychlostních tratí jsou veskrze pozitivní. Korektní přístup, diskuze se zainteresovanými osobami a subjekty dříve, než je vše na papíru a „nelze to změnit“. Co se stane, až bude schválena tato novela? Vrátí se vše do starých kolejí, protože už nějaké projednávání předem nebude potřeba? Nebo bude dokonce nadřízenými jako zbytečné zdržování zakázáno? Chci věřit, že ne, ale přesně k tomu tyto paragrafy, řešící problémy „silou“, směřují. Je to cesta přesně opačným směrem, než kam bychom neměli chtít jít.

Všichni, kdo se v problematice pohybují, jsou hypnotizováni rekodifikací stavebního práva. A tak tahle šílenost poněkud uniká pozornosti. Český svaz ochránců přírody se sice opakovaně snažil přesvědčit poslance a posléze i senátory, aby zákon alespoň „zaparkovali“ do doby, než nabude konečné podoby rekodifikace stavebního práva, aby se obě normy – když už tedy musí být odděleny – projednávaly současně a odstranily se jejich rozpory. Aktivitu v Poslanecké sněmovně vyvíjel i Zelený kruh. Každopádně však budila novela v (nejen) ochranářské veřejnosti mnohem méně pozornosti, než by si zasloužila. Na rozdíl od rekodifikace stavebního práva nezajímá ani média (třebaže se tu řeší tytéž příšernosti, které v případě rekodifikace vesele kritizují). A tak novela liniového zákona v tichosti prošla vládou a prošla Sněmovnou, která ji oproti vládnímu návrhu svými pozměňovacími návrhy ještě výrazně zhoršila. Jak se s ní popasoval Senát píšu v úvodu. Nyní leží ve Sněmovně opět a čeká, až se poslanci vrátí z prázdnin. Je skoro jedno, jestli poslanci návrhy Senátu přijmou, nebo budou trvat na své verzi. Z hlediska přehlednosti stavebního práva, rovnosti různých stavebníků před zákonem, jiných veřejných zájmů i práv vlastníků jsou obě verze srovnatelné. Prezident zákon určitě podepíše. Stavební právo, stejně jako „neinfrastrukturní“ veřejné zájmy, se řítí stále větší rychlostí do pekel.

reklama