Jaroslav Šebek: Tristní zemědělská politika Česka v úplné nahotě

Zdenek Miklas 12.3.2020 08:37

No pokud jste myslel hráče na trhu se zemělskými komoditami, tak asi určitě ano - produkce suroviny bude na vysoké úrovni.

Pokud chcete i něco zpracovaného, s přidanou hodnotou - karta se obrací. A chceme být pořád banánová republika nebo se přiblížit aspoň na dohled tomu "Rakousku východní Evropy"??

Ano, až na vyjímky jsou u nás téměř všechny podniky soukromé (jen někteří zaměstnanci to netuší..) - ale je v tom případě potom důležitá vlastnická struktura těch subjektů. Podnikat s krytím jako a.s. a hlavně s.r.o. je něco jiného než do toho jít jako OSVČ. A to že se JZD "Světlé zítřky" změní na nějaký holding nebo to s.r.o. - a jsou tam pořád stejní lidé - sorry, to není žádná změna.

Odpovědět