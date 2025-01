Jiří Podhorecký: Méně jalových řečí o změnách klimatu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kontext a pozadí problému

Ukážu vám jiný přístup k otázce změny klimatu, zaměřený na detailní analýzu současného stavu a hledání potenciálních cest ke změně.

Zhruba dvě dekády je projekt Climate Interactive průkopníkem ve vývoji interaktivních modelů simulujících dynamiku výroby energie a její dopady na emise CO2 a klimatické změny. Hlavním nástrojem projektu je klimatický simulátor En-ROADS, který umožňuje simulovat vliv různých opatření na globální energetický systém a atmosférické podmínky.

Je zvláště cenný v době, kdy mezinárodní jednání, jako jsou konference COP, stále narážejí na politické a ekonomické bariéry. Zkoumání překážek ukazuje, že často nejde jen o technologické nebo finanční otázky, ale také o hluboce zakořeněné rozdíly v prioritách a hodnotách jednotlivých států.

Hlubší porozumění energetických a emisních modelů může osvětlit, proč pokusy o snižování emisí CO2 dosud nepřinesly výrazné výsledky. Energetická závislost na fosilních palivech, politické lobby a ekonomické zájmy tvoří provázanou síť překážek, které nelze vyřešit izolovanými opatřeními.

K tomu je třeba přidat i otázku geografických a kulturních specifik, která ovlivňují způsob, jakým různé společnosti vnímají naléhavost klimatické krize. Modelování scénářů hraje roli jak vzdělávacího nástroje, tak prostředku k formulaci systémových změn, které reflektují tyto mnohovrstevné souvislosti.

Proč selhávají globální jednání?

Jednání na úrovni COP pravidelně zdůrazňují neschopnost dosáhnout konsenzu mezi státy s odlišnými prioritami. Země s vysokými emisemi, jako Čína a Spojené státy, čelí tlaku na proměnu svých ekonomik, zatímco malé ostrovní státy bojují o přežití. Tato asymetrie zájmů vede k obstrukcím a prodlevám, které pouze zhoršují klimatickou krizi. Navíc dochází ke střetům mezi požadavky na okamžitou akci a omezenou schopností států dělat potřebná opatření.

Politické reprezentace se navíc potýkají s konfliktem mezi dlouhodobými environmentálními cíli a krátkodobými ekonomickými zájmy. Chybí ucelený rámec, který by spojil environmentální spravedlnost s ekonomickou prosperitou. Jednání se tak často zužují na otázky kompenzací a financování, zatímco klíčové otázky redukce emisí zůstávají nevyřešeny. Navíc často chybí mechanismy, které by zajistily transparentnost a odpovědnost při plnění dohodnutých cílů, což vede k narůstající skepsi ohledně efektivity těchto jednání.

Model En-ROADS je nástroj pro simulaci změn

En-ROADS není pouze akademickým modelem; je to nástroj, který vizualizuje komplexní dynamiku změn v reálném čase. Nabízí simulace založené na parametrických proměnných, jako jsou:

– Intenzita využití fosilních paliv: Simulace ukazují, že pouhé snížení spotřeby uhlí bez adekvátního nárůstu obnovitelných zdrojů nemůže zabránit růstu globální teploty. V praxi to znamená, že vlády musí investovat nejen do obnovitelných zdrojů, ale také do technologií, které umožní efektivní skladování energie.

– Efektivita energetických systémů: Přechod k energeticky úsporným technologiím vyžaduje jak technologické inovace, tak i změny v infrastruktuře a chování spotřebitelů. Tyto změny často narážejí na odpor veřejnosti, což zdůrazňuje potřebu kvalitní komunikace a vzdělávání.

– Rychlost dekarbonizace: Model ukazuje, že zpoždění v implementaci opatření vede k nepoměrně vyšším nákladům na zmírnění dopadů klimatických změn. To je patrné zejména v oblastech, které jsou již nyní vystaveny extrémním klimatickým jevům, jako jsou povodně nebo sucha.

Simulace nabízí nejen teoretické poznatky, ale slouží i jako podklad pro konkrétní politická a průmyslová rozhodnutí. Jejich použití v praxi může pomoci odhalit nejen příležitosti, ale i potenciální úskalí při přechodu k udržitelným energetickým systémům.

Role vzdělávání a ambasadorů

Projekt Climate Interactive zdůrazňuje význam vzdělávání a zapojení lokálních komunit prostřednictvím ambasadorů. Vyškolení odborníci vedou interaktivní workshopy a diskuse, které propojují vědecké poznatky s praktickými implikacemi. Cílem není pouze představit, ale především iniciovat kolektivní akci, která může mít dlouhodobý dopad.

Ambasadoři hrají zásadní roli při překlenutí propasti mezi vědeckou komunitou a širší veřejností. Jejich činnost zahrnuje:

– Vysvětlování modelu En-ROADS: Prezentace simulací a jejich praktických dopadů na lokální úrovni. To zahrnuje i přizpůsobení komunikace specifickým potřebám jednotlivých komunit.

– Moderace diskusí: Vytváření prostoru pro dialog mezi různými zainteresovanými stranami, od politiků po aktivisty. Tento dialog často odhalí rozdíly v prioritách a umožní hledání společných řešení.

– Podpora zavedení do praxe: Pomoc při formulaci konkrétních strategií pro snížení emisí a podporu obnovitelných zdrojů. Ambasadoři rovněž slouží jako prostředníci mezi vědeckými institucemi a ekonomickými subjekty, což je klíčové pro překonání technologických a finančních bariér.

Strategické cíle projektu

1. Zlepšení modelů a jejich aktualizace: En-ROADS je průběžně zdokonalován, aby reagoval na nejnovější vědecké poznatky. To zahrnuje integraci dat o nových technologiích, socioekonomických trendech a klimatických scénářích. Tyto aktualizace umožňují modelu zůstat aktuálním a použitelným pro široké spektrum uživatelů.

2. Podpora participace: Vytváření platforem, které umožňují zapojení širokého spektra aktérů, od místních samospráv po vládní instituce. Zvláštní důraz je kladen na inkluzivitu a rovné zapojení okrajových skupin. Tím se zajišťuje, že řešení budou spravedlivá a přijatelná pro všechny zúčastněné strany.

3. Integrace s politikou a průmyslem: Další strategickou prioritou je propojení vědeckých poznatků s politickými a průmyslovými rozhodnutími. To zahrnuje vytvoření mechanismů, které umožní efektivní přenos znalostí z akademické sféry do praktických aplikací.

Vyzkoušejte sami

Projekt En-ROADS představuje důležitý krok směrem k vědecky podloženým a prakticky realizovatelným řešením klimatické krize. Jeho interaktivní charakter umožňuje nejen hlubší pochopení problému, ale také formulaci strategií na míru konkrétním podmínkám. Přestože je před námi ještě dlouhá cesta, nástroje jako En-ROADS ukazují, že máme k dispozici prostředky k dosažení skutečné změny.

Podrobné informace o projektu a možnost zapojení do vzdělávacích aktivit naleznete na stránkách Climate Interactive. Transformace globálního energetického systému začíná u nás všech – od jednotlivých občanů po korporace a vlády. Společně máme potenciál vytvořit udržitelnou budoucnost pro nás i další generace.

En-ROADS, uživatelská příručka, prezentační materiál pro workshop a jednací podklady pro skupiny jsou přeloženy do češtiny.

Pro Českou republiku je připraven strukturovaný, otevřený a decentralizovaný Participační proces na portálu Voda Klima Krajina pro školení ambasadorů, vytváření klimatických workshopů a nakonec i návrh Sjednocující online konference, kde spolu mohou jednat facilitátoři, ambasadoři a účastníci proběhlých workshopů En-ROADS na území ČR.

To je můj návrh praktické strategie, jak a s čím posunout téma o krok blíže k výsledkům.

