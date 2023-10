Jiří Svoboda a Marta Kovářová: Otevřený dopis tajemníkovi OSN k jednotné globální uhlíkové dani

Jiří Svoboda 2.10.2023 15:13 Reaguje na Oldřich Vašíček

Ta daň a dividenda by (na rozdíl od současného chaotického/děravého systému, kde pouze platíte) nabíhaly postupně a udávaly by podmínky i do dostatečně vzdálené budoucnosti. Působilo by to jako trvalá popstupně rostoucí klidná síla, která by motivovala k využívání všech v dané době vhodných dekarbonizačních opatření s jasným výhledem, kdy se i ta finančně náročnější dekarbonizační opatření vyplatí a mohlo se i do nich s předstihem investovat.



Koncept si zakládá na tom, že vhodná technická/organizační řešení bude hledat trh a nikoli lobbingem ovlivnění politici. Nutnou podmínkou dobrého fungování je ale potřeba vliv politiků vyeliminovat. Koneckonců ti dostali již dosti příležitostí a evidentně neuspěli. Nezbývá, než to změnit, jinak se bude klimatický rozvrat stále prohlubovat.



K čemu to bude? Bude to finančne motivovat snižovat uhlíkovou stopu všech subjektů v globální společnosti. Kdo to bude dělat, ušetří své peníze, kdo to dělat nebude, bude stále více tratný. Bude to volba každého, jak se zachová. Každý má možnost snižovat svou uhlíkovou stopu a tento koncept ho bude motivovat, aby tak opravdu činil. Ale nemusí!

