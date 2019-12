Jiří Hlavenka: Odměna za špatnou práci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jindřich Chlapek / Jindřich Chlapek / Ochrana přírody Kůrovcová kalamita v podhůří Jeseníků pohledem ochrany přírody.

Soukromí vlastníci lesů dostanou od státu dvě a půl miliardy korun jako náhradu za kůrovcovou kalamitu. Zpráva je starší, ale vzpomněl jsem si na ni při dnešní procházce lesem, jehož majitel jej udržuje tak jak má. Má smíšený les, ve kterém je smrk v menšině, takže i když tady si kůrovec občas kousl, nejsou výsledkem žádné holiny, jen místy světlinka. Tento dobře hospodařící majitel lesa tedy nejspíš dotaci nedostane; ten který měl smrkové monokultury od obzoru k obzoru a dnes má holiny, si na státní podporu sáhne.

Myslím, že takhle by to být nemělo. Kdyby šlo vysloveně o přírodní katastrofu, tedy "vyšší moc", lze se s tím snad smířit. Ale na nevhodnost lesního hospodaření u nás odborníci upozorňují třicet let; třicet let se zde upozorňuje na to, že smrkové monokultury nejsou udržitelné. Není to nic nového. A třicet let při procházkách lesem sleduji, jak se na vykácená místa sází zas a znovu řádky mladých smrčků, hezky nahusto.

Proč má někdo dostat odměnu za špatnou práci, za chamtivost? Jenom proto, že nějakou podobnou infúzi budou muset nejspíš dostat i státní lesy, takže se musí nasypat i soukromým, aby nedošlo k neférovému preferování jednoho vlastníka?

Chápu a dobře vím, že soukromí vlastníci lesů se dostávají skutečně do existenčních problémů. Jsou ve finanční nouzi, která jim neumožňuje do lesů investovat (tj. obnovovat je po kalamitě); zbavují se lesů ve velkém, na inzertních serverech najdete desítky, možná stovky inzerátů nabízejících les, ceny jdou až ke dvěma korunám (!!) za metr čtvereční a skupují je spekulanti. To je zlá situace. Ale podnikání nepřináší automaticky samé výhry, a nějak jsem si nevšiml, že by stát sanoval soukromé firmy, když se dostanou do ztráty.

Tohle prostě není dobře.

