Jiří Malík: Otevřený dopis ministru Tomanovi ke skandálnímu selhání MZe v procesu Národního plánu obnovy

Otevřený dopis ministru Tomanovi ke skandálnímu selhání MZe v procesu Národního plánu obnovy. Česku hrozí, že do sektoru zemědělství nepřijdou z EU desítky miliard Kč, které mohly být použity na boj se suchem a se změnou klimatu.Vážený pane ministře Tomane,

po včerejším skandálním kontaktním jednání s Vašimi náměstky a pracovníky vyplynulo, že rezort MZe hodlá záměrně riskovat ztrátu možnosti čerpání desítek miliard Kč v rámci resortu MZe i NPO (i později v budoucnu, prostředky bude možno dál navýšit), když nesplníme 37% podíl adaptace na klimatickou změnu při opatřeních, který metodika EU vyžaduje.

Vaši úředníci arogantně oznámili, že nehodlají ustoupit z jejich chybné kalkulace některých opatření, kdy například závlahy označili jako 100% adaptační opatření, zatímco EU správně uvádí, že jde buď o nulový nebo max 40% adaptační podíl a rovněž nehodlají řešit systémově krajinu a přinést zemědělcům a venkovu další peníze, vymlouvali se na krátký čas, že krajinu má řešit MŽP, ne MZe atd. Tím ale poškodí zájmy ČR i krajů, vystavují MPO i vládu ČR do naprosto škodlivé situace.

I ohledně času jsou instrukce EU jasné a bez problému. EU navrhuje řešit systémovou nápravu celé české krajiny přírodě šetrnými způsoby a tím získat potřebný počet procentních bodů - tedy 100% - i financí. A ČR tak jako tak musí započít realizovat systémovou opravu naší zdevastované a vysychající krajiny - například pomocí krajinného plánování. Vláda se přitom zavázala k boji se suchem a jiná možnost, než systémová náprava celé krajiny ČR, neexistuje. Pro MZe vládní program neplatí?

Včera jsem se dozvěděl, že dnes 11. 5. 2021 je konečné vypořádání připomínek ze strany vlády ČR ohledně výše zmíněné stopce českému NPO z EU a zároveň nás MZe zve (Ing. Josef Čech, vedoucí oddělení průřezových agend od pana náměstka Šíra) na on-line call od 12:00 hod, kde chce vysvětlit nesouhlas MZe s našimi dříve uvedenými podmínkami k NPO, které byly mj. v souladu s metodikou EU.

Materiál s vypořádáním připomínek ze strany MZE nám byl zaslán v pátek 7. 5. 2021 v 14:50 a stanovisko zpět chtěli na MZe mít dnes v pondělí 10.5.! A prý, že pokud někdo nebude souhlasit, že vysvětlí pozici MZe v úterý 11. 5. 2021 - v tentýž den, kdy je nutné vyjednávání s EU uzavřít!! To považujeme za skandální.

Jen připomínám, že na podání NPO mělo ČR půl roku. A MZe na to prý nemělo čas a pracovalo i o víkendech, působivé.

Jak byly vypořádány naše systémové, erudované a rozsáhlé připomínky k NPO ze strany MZe? Uvedli jsme, že řešení krajiny musí jít systémově, krajinným plánováním, pomocí přírodě blízkých opatření (tedy naprostá shoda s metodikou EU). Uvedli jsme odkaz, kde je náš návrh přesně popsán. Na to MZe uvedlo, že jim krajinný plán není jasný, že je na to v NPO málo času (lež), ale jsou ale o tom ochotni mluvit v budoucnu (kdy bude pozdě peníze získat). Uvedli jsme, že uvedené know how nápravy krajiny může pomoci i k přechodu na uhlíkovou neutralitu a reformy pro Green Deal, kdy vyšší sekvestrace uhlíku v krajině, kterou zajistí realizace tzv. konturované krajiny, uleví tempu průmyslu ČR při realizaci mitigačních opatření. To zůstalo naprosto bez odezvy, jakož i další návrhy (zavedení oceňování plateb ekosystémových služeb půd). Veškeré 3 reakce MZe byly: ne nebo ne a vysvětlíme.

Co jsme neuvedli, jak jsem přes víkend zjistili u pojišťovnického sektoru: nekonání potřebné nápravy a investic do sekvestrace uhlíku krajinu mohou vážně poškodit české pojišťovnictví a investiční politiku bank.

Ohledně času i krajinného plánu však naše info z EU je, že reformy tohoto typu je nejlépe započít právě přes NPO!! A že pochopitelně, pokud reformu krajiny nastolíme, EU jistě, když ji požaduje, ji pomůže dokončit i po uplynutí limitu pro realizaci MPO, což značí výše zmíněné finance navíc.

Vzhledem k tomu Vás pane ministře Tomane upozorňuji, abyste vy nebo pan premiér či pan ministr Brabec v úterý 11. 5. 2021 zasáhl a zhojil neprodleně celou situaci, neboť jsme jedna z posledních zemí v EU, která nemá NPO dohodnutý a navíc jsme jednou z nejhorších, co se kvality NPO týče!

Pokud si s tím, jak to napravit, na MZe nebudou vědět rady, pane ministře Tomane, MPO pomocí paní Jirotkové má odlaďující scénář vymyšlen - jde o převod 3 mld. Kč na započetí reformy krajiny na MŽP, když tyto finance MZe nechce.

Tímto prosím zároveň i Asociaci krajů, prostřednictvím jeho předsedy a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, i MPO a MŽP ČR o pomoc neprodleného řešení a nalezení naznačeného společného postupu.

Zároveň pane ministře Tomane považujte vypořádání našich připomínek ze strany MZe za naprosto neakceptovatelné (hotovo ve 22.37) a tudíž, pokud nebude zajištěno jinak, se obrátíme na evropské instituce o nápravu tohoto skandálního postupu ze strany MZe a jsme odhodláni zpochybnit celý proces projednávání NPO.

Přeji hezký den a věřím, že ještě lze nalézt společnou cestu a řešení.

