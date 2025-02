Kamil Jeřábek: Adorace dřeva nezajistí dostupné bydlení. Výrobci chtějí férové podmínky pro všechny stavební materiály Diskuse: 3 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tom Carroll / Flickr.com Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Od poloviny loňského roku se diskuse o udržitelnosti stavebních materiálů strhává k pozvolnému, zato viditelnému protěžování jednoho stavebního materiálu na úkor ostatních. Česká Surovinová politika pro dřevo definuje cíl navýšit podíl dřevostaveb u výstavby rodinných domů na 25 % do roku 2035 a zjednodušit požární pravidla pro výškové stavby ze dřeva. A to i přesto, že zkušenosti nejen z ČR, ale i zahraničí ukazují, že dřevostavby často vycházejí dráž než stejné stavby z tradičních materiálů.Než se začneme inspirovat zahraničními modely, které zdejší ministerstva chtějí následovat, zaměřme se na to, co dává smysl v kontextu České republiky. Ta se dlouhodobě potýká s nedostupným bydlením a věřím, že naším společným cílem je najít cestu z bytové krize. Řešením by mohlo být zavedení Státní surovinové politiky s pragmaticky nastavenými cíli, která podpoří dostupnost stavebních materiálů splňující podmínky udržitelné výstavby a umožní dynamický rozvoj stavebnictví. Není tedy na místě chránit zájmy jednoho odvětví, byť je důležité podporovat české lesy, ale naopak snažit se nastavit férové podmínky pro všechny stavební materiály. Pokud totiž stát nepodporuje vyvážený přístup a jednostranně upřednostňuje jeden materiál, nejde o spravedlivou regulaci, ale o deformaci trhu. Takový přístup nepřináší řešení, ale naopak vytváří nové problémy – omezuje trh, zvyšuje ceny stavebních materiálů a zpomaluje výstavbu v důsledku dlouhodobé nerovnováhy v dostupnosti surovin. Pokud Státní surovinová politika na stavebním trhu zajistí dostatek a dostupnost materiálů v takovém objemu, který by zajistil podporu při budování dostupného bydlení a zároveň zajistí stabilní tržní prostředí, aby nejen výrobci stavebních materiálů v důsledku některých rozhodnutí nelítali, tak jako dnes, ode zdi ke zdi, společně s urychlením stavebního řízení, se jedná o jedinou cestu k tomu, aby se bydlení v České republice stalo dostupnějším. Pokud ministerstva skutečně podporují udržitelnou výstavbu, musí zohlednit výsledky analýz vlivu stavebních materiálů na životní prostředí. Ty jednoznačně ukazují, že materiály je nutné porovnávat v celém jejich životním cyklu, tedy od vzniku až po likvidaci - „from cradle to grave”. Studie renomovaných odborníků v ČR, jako jsou například ČVUT UCEEB nebo VŠCHT, jasně dokazují, že zásadní je provoz budov, životnost stavebních materiálů a jak snadno jsme schopni budovy rekonstruovat. Proto je pro udržitelné stavebnictví tím nejzásadnějším argumentem životnost a trvanlivost stavebních materiálů. Výrobci deklarují udržitelnost svých materiálů prostřednictvím environmentálního prohlášení o produktu (EPD), které slouží jako zásadní kritérium při environmentálním hodnocení materiálů pro konstrukci budov. V České republice však výrobci dřevostaveb EPD pro své použité materiály, ze kterých jsou konstruovány, k dispozici nemají, zatímco u cihel transparentní EPD najdeme s deklarovanou životností 150 let. Ta je výsledkem precizního a kvalitního zpracování už na počátku jejich životního cyklu během výroby. Pokud by výrobci cihel vyráběli materiály se srovnatelně krátkou životností, jako se odhaduje u dřevostaveb, z krátkodobého obchodního hlediska by to bylo výhodné – znamenalo by to opakovaný odbyt. Výrobci materiálů s nižší životností totiž mohou spoléhat na častější obměnu a vyšší spotřebu, což však jde proti principům udržitelnosti. Pokud se takové materiály musí v horizontu 150 let několikrát nahrazovat, znamená to opakovanou výrobu, renovaci, transport a instalaci, což celkovou uhlíkovou stopu stavby dramaticky zvyšuje. Závěrem lze říct, že skutečně udržitelné materiály jsou ty, které obstojí ve zkoušce času, snižují celkové náklady na stavebnictví, omezují environmentální dopady a přispívají ke stabilnějšímu trhu s bydlením. Proto je zásadní podporovat surovinovou politiku, která nebude favorizovat krátkodobě jeden druh stavebního materiálu, ale bude přirozeně preferovat to nejvhodnější materiálové a konstrukční řešení, protože každá stavba vyžaduje individuální přístup. Nestačí se ohánět obnovitelností, když výsledkem jsou stavby s nižší životností a vyššími náklady na údržbu. Pokud má být cílem dostupné a udržitelné bydlení, zásadní je posuzovat materiálové varianty na základě celého životního cyklu a hodnocení by nemělo zahrnovat pouze uhlíkovou stopu, ale také pořizovací a provozní náklady. reklama Kamil Jeřábek Autor je generální ředitel Wienerberger s.r.o.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek Všechny komentáře (3)

Karel Zvářal 26.2.2025 06:00 Kdo koukal, jak to nedávno dopadlo v Kalifornii, ten se zřejmě papundeklem inspirovat nenechá. Móda přináší různé výstřelky, dnes se vyzvedává dřevo, ale to má kromě výhod i svá rizika. Jako zdroj paliva do kamen určitě ano, městské čtvrti z dřevěných domků raději ne. Ještě tak chatku na víkend či k zahrádce, ale proti gustu... Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. JŘ Jaroslav Řezáč 26.2.2025 09:06 Reaguje na Karel Zvářal jako zdroje paliva do kamen určitě ne, stačí se zajímat o to, co se děje v Bruselu.



Ono člověk nestaví dům proto, aby shořel. Nicméně používat slovo "adorace" dřeva je dost silné.



Dřevozpracující průmysl v ČR v podstatě neexistuje, takže bych si spíš počkal na výsledky. I proto, že Češi kupují raději papundekl než masiv. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

RV Richard Vacek 26.2.2025 06:16 Základem je nastavit podmínky tak, aby se dalo stavět levně a rychle. Zvýšit dostupnost stavebních pozemků a snížit požadavky na budované stavby (optimálně nechat jen ty, které souvisí s bezpečností stavby). Bohužel jdeme přesně opačným směrem. Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.