Karel Ploranský: Glosa k příspěvku paní Veverkové o dezolátech s píšťalkami a výstavbě větrných elektráren
Paní Veverková také píše: „Ukázalo se, jak jsou tito lidé organizovaní – někteří přijeli až z Vysočiny, a je opravdu velkou otázkou, kdo je koordinuje, instruuje a financuje. Mnoho skupin odpůrců má na sociálních sítích stejnou grafiku, úpravu a obsah textů, dokonce mají stejná loga a stejně strukturované názvy. Je jasné, že jsme narazili na velmi dobře organizované dezoláty.“
Jinými slovy říká:
Když se my zelení organizujeme, na naše akce se sjíždíme zdaleka a financuje nás bůhvíkdo, je to OK. Jak si to ale může dovolit někdo jiný, fungovat obdobným způsobem jako my? Dokonce když je to odpůrce našich idejí? To je fakt skandál a musí za tím vězet jakési ďábelské spiknutí!
K otázce výstavby větrných elektráren jako takové si dovolím podotknout, že je to téma vyžadující především jeden konkrétní okruh odborných znalostí: aby k němu někdo mohl zaujmout skutečně erudované stanovisko, které má váhu, musí mít opravdu hluboký vhled do toho, jak funguje elektrická síť a jak se reguluje. Musí vědět, jak se v té síti projevuje činnost větrníků jakožto zdrojů vysloveně nestálých a nepředvídatelných. Musí vědět, co se s tím dá dělat - a také do jaké míry se s tím vůbec dá něco dělat.
Teprve s hlubokou znalostí této problematiky lze seriózně posuzovat, jestli v podmínkách ČR a při dnešním stavu techniky je očekávatelný přínos větrníků v podobě vyrobené elektřiny opravdu takový, aby ospravedlnil všechno to, co je na nich negativní. A že toho není málo! Jedno velké negativum představuje zásah do rázu krajiny. On totiž zcela jistě nebude nikdo stavět malé větrníky; k nebi se budou tyčit monstra tak vysoká, že v naší zemičce nevelké rozlohou nebude místo, z kterého by nebyly žádné větrníky vidět. Za zkrášlující prvek to asi nebude považovat ani ten nejnadšenější příznivce větrníků...
Osobně nechápu, proč by měla výstavba větrníků dokonce akcelerovat(!?), když víme, že aby pro naši energetiku znamenaly opravdu přínos, nebo aby dokonce neškodily, musí být nejdříve vyřešena otázka, jak a kam jejich výkon akumulovat, pokud jej dodávají ve chvíli, kdy je nadbytečný. Což je běžné u většiny OZE a proto se ta zkratka vtipně vykládá jako občasné zdroje elektřiny. Když potřebujeme, nedávají. Když nepotřebujeme, dávají až moc, takže musíme sahat i k absurditám jako jsou mařiče (!) elektřiny… U větrníků je to skoro pravidlem.
Takže tu pozornost, to úsilí a ty prostředky, které věnujeme na větrníky, bychom místo nich měli přednostně napřít do vývoje, projektování a výstavby kapacit pro AKUMULACI elektřiny! Protože na větrníky bude času dost teprve, až budeme mít vyřešenou tu akumulaci.
Stavět je už teď a dokonce jejich výstavbu akcelerovat? To je postavené na hlavu. Jako kdybychom stavěli dům tak, že chvátáme na střechu, ale nemáme ještě základy.
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Všechny komentáře (56)
Miloš Zahradník18.7.2026 09:00
U nas i treba v Nemecku - tam si tohle "obnovitelne" zlo vymysleli tak at hledaji i u nich. Mozna by to bylo mensi zlo nez dotovat dalsi vetrne obludy
Slavomil Vinkler18.7.2026 10:27 Reaguje na Miloš Zahradník
Pavel Hanzl18.7.2026 12:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Slavomil Vinkler18.7.2026 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Navíc, pochybuji, že to v česku ještě někdo umí. Asi už jen číňani.
Pavel Hanzl18.7.2026 18:17 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jaroslav Studnička18.7.2026 18:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebo zase jenom blábolíte?
Emil Novák18.7.2026 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl18.7.2026 21:58 Reaguje na Emil Novák
Emil Novák18.7.2026 23:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 08:42 Reaguje na Emil Novák
Objem vody by byl menší než na Stráních (nebo ne?) převýšení by bylo určitě menší, délka roury větší. Tj. výkon menší, ovšem cena zlomková. A kolik takových zařízení by dalo to, co celé Stráně?
Zásah do krajiny by nějaký byl, ale vodní plochy (umělá jezera) v horách zas tolik neruší, roura může být překrytá. Ani mastodont Strání nijak Jeseníky neničí. Pořád je to zlomek proti větrným parkům.
Emil Novák19.7.2026 08:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 08:51 Reaguje na Emil Novák
Vstupní informace jsou absolutní nula, jen velmi hrubý odhad pohledem z okna a vy už víte, jak by bylo co drahé. Ale lepšíte se, nedávno jste vůbec vlastní rozum nepoužíval.
Jaroslav Studnička19.7.2026 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Nic takového by rozhodně v ekvivalentu Dlouhých Strání nebylo za zlomek.
Teď už pouze budete trollovat tuto diskuzi dalšími a dalšími nesouvisejícími příspěvky.
Pavel Hanzl19.7.2026 09:10 Reaguje na Jaroslav Studnička
A z toho jsem udělal odhad. Já vím, žádná tabulka a žádný zdroj, natož "věrohodný", jen moje úvaha. Není to moc?
Jaroslav Studnička19.7.2026 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože jinak to zůstává v rovině vašich ničím nepodložených blábolů, kterými tu zaplevelujete diskuzi.
Emil Novák19.7.2026 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
2) "Nedávno jste vůbec vlastní rozum nepoužíval" píše někdo kdo tu v jednom kuse blábolí jeden nesmysl za druhým...
Milan Vaněček19.7.2026 20:25 Reaguje na Miloš Zahradník
Když dosáhla před 4 lety tisíckrát vyššího výkonu (1 TW) a před 2 lety pak už 2 TW, tak už se jí smějí jen hlupáci.
Podobně s Li bateriemi pro elektromobilitu: na největším světovém trhu (Čína) se už v roce 2025 prodalo více elektromobilů než klasických aut.
No a pro energetiku má čínský CATL již letos v seriové velkovýrobě mnohem levnější Na baterie, životnost 40let (pro jedno úplné nabití/vybití za den), levnější než Li baterie a s velkovýrobou bude jejich cena klesat tak jako klesala po 40 let cena fotovoltaických panelů (dle learning curve průmyslové velkovýroby v existujících giga fabrikách a terafabriky jsou ve výstavbě)
pv-magazine.com/2026/07/16/alfen-catl-to-deploy-5-gwh-of-sodium-ion-battery-storage-in-europe/
EU a ČR - to jsou skanseny starých technologií, tady pokrok ještě dlouho nehledejte
Pavel Hanzl18.7.2026 13:01
Emil Novák18.7.2026 13:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl18.7.2026 18:19 Reaguje na Emil Novák
Jaroslav Studnička18.7.2026 18:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 08:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jaroslav Studnička19.7.2026 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Tedy můj příspěvek byl zcela adekvátní.
Pavel Hanzl19.7.2026 09:01 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jaroslav Studnička19.7.2026 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Slavomil Vinkler18.7.2026 18:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl18.7.2026 22:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Čína má levnou elektřinu a spálí ročně víc uhlí, než Británie za celou existenci.
Emil Novák18.7.2026 19:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl18.7.2026 22:03 Reaguje na Emil Novák
Emil Novák18.7.2026 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Zelení dělali mnohem horší věci než nějaký "virvál s píšťalkama", jeden člen Strany zelených dokonce na jaderný reaktor střílel bazukou.
Pavel Hanzl19.7.2026 08:46 Reaguje na Emil Novák
Emil Novák19.7.2026 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 09:00 Reaguje na Emil Novák
Víra v neexistence Boha je úplně stejná, jako víra v jeho existenci.
Ideologie je i demokracie, lidská svoboda, humanismus, prostě Evropská civilizace. Ta má za cíl kvalitní život nejen lidský.
Ideologie je i dezolátismus, negace všeho, rozeštvávání lidí, snaha o destrukci státu, to je i jejím cílem. Otázkou ale je, v čím zájmu. V zájmu občanů to rozhodně není.
Emil Novák19.7.2026 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 09:26 Reaguje na Emil Novák
Emil Novák19.7.2026 09:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 10:48 Reaguje na Emil Novák
Emil Novák19.7.2026 10:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaroslav Studnička19.7.2026 12:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ukončete úmyslné šíření lží a dezinformací dezoláte Hanzle.
Jiří Svoboda19.7.2026 08:49
Pavel Hanzl19.7.2026 08:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Emil Novák19.7.2026 09:11 Reaguje na Pavel Hanzl
https://energy-charts.info/charts/power_heatmaps/chart.htm?l=en&c=DE&wind_onshore=1&wind_offshore=1&year=2025
Pavel Hanzl19.7.2026 10:47 Reaguje na Emil Novák
To je více jako stonásobný výkon, to musejí energetici skutečně máknout. A zvládají to!!!
Emil Novák19.7.2026 10:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Jiří Svoboda19.7.2026 12:45 Reaguje na Emil Novák
Emil Novák19.7.2026 16:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Jarek Schindler19.7.2026 09:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Slavomil Vinkler19.7.2026 09:29 Reaguje na Jarek Schindler
Pavel Hanzl19.7.2026 10:43 Reaguje na Jarek Schindler
Slavomil Vinkler19.7.2026 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatížení
6 748 MW
Import
930 MW
Denní trh
0 EUR/MWh
Jaderné elektrárny
3 450 MW
Solární elektrárny
1 884 MW
Hnědé uhlí
832 MW
Ostatní OZE
252 MW
Biomasa
227 MW
Vodní elektrárny
85 MW
Ostatní
69 MW
Větrné elektrárny
53 MW
V německu: Nad projekty offshore větrných parků, které developeři vysoutěžili v rámci německých aukcí bez požadavku na provozní podporu, stále visí otazník. Vzhledem k aktuálním podmínkám na trhu není vůbec jisté, že tyto projekty budou realizovány. Naopak se podle všeho zdá, že se developeři chtějí svých projektů zbavit. Německé asociace proto žádají tamní vládu, aby přijala potřebná protiopatření a přišla s novým modelem aukcí do konce léta.
Slavomil Vinkler19.7.2026 11:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl19.7.2026 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle už kapitalismus vyřešit nedokáže, veškeré dotace trh křiví, s nárůstem kapacit se OZE začínají logicky kanibalizovat atd. atd.
Řešením by bylo možná pohled na Evropu jako jednu síť a řešit vše v jednom ekonomickém systému s centrálním řízením. Působí to silně socialisticky, ale možná by to šlo.
Jaroslav Studnička19.7.2026 15:03 Reaguje na Pavel Hanzl
"veškeré dotace trh křiví, s nárůstem kapacit se OZE začínají logicky kanibalizovat"
Toto jste nikdy neuznával a když vás na toto někdo upozornil, tak jste vehementně protestoval.
Jiří Svoboda19.7.2026 12:50 Reaguje na Jarek Schindler
Milan Vaněček19.7.2026 20:34
Ale jaká je realita ve dvou nejpokročilejších zemích, USA a Číně:
Nástup bateriové akumulace (grid-forming BESS) je podobná jistota jako to byla a je s fotovoltaickými panely nebo elektromobilitou nebo výpočetní technokou a umělou inteligencí.
Stačí sledovat vědecký a technický vývoj v USA a Číně. Když fotovoltaika celosvětově po roce 2000 dosáhla 1 GW instalovaného výkonu tak se jí energetici smáli.
Když dosáhla před 4 lety tisíckrát vyššího výkonu (1 TW) a před 2 lety pak už 2 TW, tak už se jí smějí jen hlupáci.
Podobně s Li bateriemi pro elektromobilitu: na největším světovém trhu (Čína) se už v roce 2025 prodalo více elektromobilů než klasických aut.
No a pro energetiku má čínský CATL již letos v seriové velkovýrobě mnohem levnější Na baterie, životnost 40let (pro jedno úplné nabití/vybití za den), levnější než Li baterie a s velkovýrobou bude jejich cena klesat tak jako klesala po 40 let cena fotovoltaických panelů (dle learning curve průmyslové velkovýroby v existujících giga fabrikách a terafabriky jsou ve výstavbě)
pv-magazine.com/2026/07/16/alfen-catl-to-deploy-5-gwh-of-sodium-ion-battery-storage-in-europe/
EU a ČR - to jsou skanseny starých technologií, tady pokrok ještě dlouho nehledejte