https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-ploransky-glosa-k-prispevku-pani-veverkove-o-dezolatech-s-pistalkami-a-vystavbe-vetrnych-elektraren
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Karel Ploranský: Glosa k příspěvku paní Veverkové o dezolátech s píšťalkami a výstavbě větrných elektráren

18.7.2026 | Karel Ploranský |
Diskuse: 56
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Hned na úvod prohlašuji, že nejsem příznivcem hulvátského chování. U NIKOHO. Ale po přečtení textu paní Veverkové se mi vtírá na mysl výstižné slovenské přísloví „Trafená hus zagága“.
 
Je to legrační, když se paní Veverková pohoršuje nad tím, že odpůrci větrníků hlasitými protesty zmařili její akci, která měla větrníky propagovat. Vždyť zelení takových protestů uskutečnili spousty… Je snad paní Veverková přesvědčená, že na hlasité protesty mají právo jen zelení, protože jen ti jsou nositeli jediné pravdy?

Paní Veverková také píše: „Ukázalo se, jak jsou tito lidé organizovaní – někteří přijeli až z Vysočiny, a je opravdu velkou otázkou, kdo je koordinuje, instruuje a financuje. Mnoho skupin odpůrců má na sociálních sítích stejnou grafiku, úpravu a obsah textů, dokonce mají stejná loga a stejně strukturované názvy. Je jasné, že jsme narazili na velmi dobře organizované dezoláty.“

Jinými slovy říká:

Když se my zelení organizujeme, na naše akce se sjíždíme zdaleka a financuje nás bůhvíkdo, je to OK. Jak si to ale může dovolit někdo jiný, fungovat obdobným způsobem jako my? Dokonce když je to odpůrce našich idejí? To je fakt skandál a musí za tím vězet jakési ďábelské spiknutí!

K otázce výstavby větrných elektráren jako takové si dovolím podotknout, že je to téma vyžadující především jeden konkrétní okruh odborných znalostí: aby k němu někdo mohl zaujmout skutečně erudované stanovisko, které má váhu, musí mít opravdu hluboký vhled do toho, jak funguje elektrická síť a jak se reguluje. Musí vědět, jak se v té síti projevuje činnost větrníků jakožto zdrojů vysloveně nestálých a nepředvídatelných. Musí vědět, co se s tím dá dělat - a také do jaké míry se s tím vůbec dá něco dělat.

Teprve s hlubokou znalostí této problematiky lze seriózně posuzovat, jestli v podmínkách ČR a při dnešním stavu techniky je očekávatelný přínos větrníků v podobě vyrobené elektřiny opravdu takový, aby ospravedlnil všechno to, co je na nich negativní. A že toho není málo! Jedno velké negativum představuje zásah do rázu krajiny. On totiž zcela jistě nebude nikdo stavět malé větrníky; k nebi se budou tyčit monstra tak vysoká, že v naší zemičce nevelké rozlohou nebude místo, z kterého by nebyly žádné větrníky vidět. Za zkrášlující prvek to asi nebude považovat ani ten nejnadšenější příznivce větrníků...

Osobně nechápu, proč by měla výstavba větrníků dokonce akcelerovat(!?), když víme, že aby pro naši energetiku znamenaly opravdu přínos, nebo aby dokonce neškodily, musí být nejdříve vyřešena otázka, jak a kam jejich výkon akumulovat, pokud jej dodávají ve chvíli, kdy je nadbytečný. Což je běžné u většiny OZE a proto se ta zkratka vtipně vykládá jako občasné zdroje elektřiny. Když potřebujeme, nedávají. Když nepotřebujeme, dávají až moc, takže musíme sahat i k absurditám jako jsou mařiče (!) elektřiny… U větrníků je to skoro pravidlem.

Takže tu pozornost, to úsilí a ty prostředky, které věnujeme na větrníky, bychom místo nich měli přednostně napřít do vývoje, projektování a výstavby kapacit pro AKUMULACI elektřiny! Protože na větrníky bude času dost teprve, až budeme mít vyřešenou tu akumulaci.

Stavět je už teď a dokonce jejich výstavbu akcelerovat? To je postavené na hlavu. Jako kdybychom stavěli dům tak, že chvátáme na střechu, ale nemáme ještě základy.

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foto - Ploranský Karel
Karel Ploranský
Autor je čtenářem Ekolistu.cz

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Všechny komentáře (56)
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MZ

Miloš Zahradník

18.7.2026 09:00
Jak je to vlastne s tim ukladanim elektriny, je sance na nejake nove technologie krome extremne drahych baterii a krome staleti stareho zpusobu ukladat energii do manipulaci s vodnimi zdroji? Docela by se hodila mapka "akceleracnich zon" pro mozne stavby novych precerpavajicich elektraren.
U nas i treba v Nemecku - tam si tohle "obnovitelne" zlo vymysleli tak at hledaji i u nich. Mozna by to bylo mensi zlo nez dotovat dalsi vetrne obludy
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.7.2026 10:27 Reaguje na Miloš Zahradník
Šance je vždycky, ale zatím neexistuje ani teoretický náznak, že by se to mohlo umět lépe a lacino. Např. těch elektráren by muselo být asi 100 strání. Sranda se mění v průser.😊
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 12:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jakých 100 strání? Energetika není nikdy odzdikezdi systém. Vždy je to mix různých zdrojů a postupů. Na všech našich horách jsou úzká údolí strmě spadající z křebenu a jimi tečou potůčky. Byl by problém postavit malou přehrádku nahoře a dole a spojit rourou? Zničilo by to ty hory snad víc, než středisko připomínající šaškec, třeba na Dolní Moravě? Ta roura může jít těsně pod povrchem, čili nic.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.7.2026 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli 100 nebo 50 je stejně nerealizovatelný cíl. Musíte mít ne přehrádku ale horní přehradu a velkou dolní přehradu. A přesto je v Dlohých stráních zásoba asi na 8 hodin. Viz : https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%AD_vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna_Dlouh%C3%A9_str%C3%A1n%C4%9B
Navíc, pochybuji, že to v česku ještě někdo umí. Asi už jen číňani.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 18:17 Reaguje na Slavomil Vinkler
Dlouhé stráně jsou mastodont, kterého by dnes už nikdo nezaplatil.Ale akumulace není otázka megamastodonta. Hejno malých přečerpávaček za zlomek Dlouhých strání v Kruškách, k tomu vodíkové elektrolyzéry, thoryové, nebo všemožné další ekumulátory. K tomu musíte připočíst systém "dlouhého drátu", k tomu regulace cenou, což může být akumulace přímo obrovská. Málo používané setrvačníky, využití zaparkovaných elaut, statisíce li-fe baterií v rodinných domcích a firmách a dalších objektech, tohle dokupy vám může dát velmi solidní fundament. Otázkou ale je, jstli to ti dnešní mašlonci vůbec chápou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.7.2026 18:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě své tvrzení doložíte konkrétní feasibility studií, že hejno malých přečerpávaček v Kruškách by bylo za zlomek.

Nebo zase jenom blábolíte?
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.7.2026 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Za "zlomek Dlouhých strání" byste nedostal nic lepšího než zlomek zlomku kapacity Dlouhých Strání, což plyne z ekonomických zákonitostí jako jsou úspory z rozsahu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 21:58 Reaguje na Emil Novák
Byl jsem tam a vystřílet velké jezero místo vrcholu hory je megalismus ruského typu, dva tunely pro vodu a strojovna ve skále, to muselo stát bambilión. Ale komár nepočítal, otroci byli. Rakušáci a Švýcaři to dělali jinak, jejich hory ale nemáme. S českou chytrostí by to nebyl problém, jenže schází politická vůle.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.7.2026 23:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli jste to nepochopil, Hanzle, tak abyste dosáhl stejné kapacity jako u Dlouhých Strání, musíte buď "vystřílet" stejně velké množství horniny, nebo to nahradit větším převýšením, což v Krušných horách nehrozí. "Česká chytrost" opravdu přírodní podmínky, jaké mají v Rakousku nebo Švýcarsku, nahradit nedokáže. Fyzikální zákony se nedají změnit ani "chytrostí".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 08:42 Reaguje na Emil Novák
Proto píšu: dole za dědinou postavit na potoce hráz a strojovnu, položit rouru a nahoře, pod hřebenem, postavit druhou.
Objem vody by byl menší než na Stráních (nebo ne?) převýšení by bylo určitě menší, délka roury větší. Tj. výkon menší, ovšem cena zlomková. A kolik takových zařízení by dalo to, co celé Stráně?
Zásah do krajiny by nějaký byl, ale vodní plochy (umělá jezera) v horách zas tolik neruší, roura může být překrytá. Ani mastodont Strání nijak Jeseníky neničí. Pořád je to zlomek proti větrným parkům.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 08:45 Reaguje na Pavel Hanzl
"Objem vody by byl menší než na Stráních převýšení by bylo určitě menší, délka roury větší", takže cena zlomková ale kapacita i výkon zlomkový z toho zlomku. Tedy ve výsledku na jednotku výkonu/kapacity mnohem dražší než u Dlouhých Strání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 08:51 Reaguje na Emil Novák
Já miluji jedince s tabulkami, kteří se snaží něco vymudrovat, na co tabulku ale nemají.
Vstupní informace jsou absolutní nula, jen velmi hrubý odhad pohledem z okna a vy už víte, jak by bylo co drahé. Ale lepšíte se, nedávno jste vůbec vlastní rozum nepoužíval.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.7.2026 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže žádné věrohodné zdroje nemáte, pouze blábolíte nesmysly.

Nic takového by rozhodně v ekvivalentu Dlouhých Strání nebylo za zlomek.

Teď už pouze budete trollovat tuto diskuzi dalšími a dalšími nesouvisejícími příspěvky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 09:10 Reaguje na Jaroslav Studnička
Á jé, už jsme zase u tabulek. Jaké cha cha "věrohodné zdroje" máte na mysli? Prohlédl jsem si Dlouhé stráně (prováděl nás hlavní inženýr v důchodu, velmi zajímavé) a podíval se na mapu Krušných hor a jejich vzdálenosti od potencionálních velkých fve parků.
A z toho jsem udělal odhad. Já vím, žádná tabulka a žádný zdroj, natož "věrohodný", jen moje úvaha. Není to moc?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.7.2026 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádal jsem vás, aby jste své tvrzení, které jste tu mimochodem již uváděl několikrát, doložil věrohodným zdrojem, ideálně na konkrétní feasibility studii.

Protože jinak to zůstává v rovině vašich ničím nepodložených blábolů, kterými tu zaplevelujete diskuzi.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Ne, vstupní informace nejsou "absolutní nula", vstupní informace jsou dostatečné a sám jste je definoval: objem vody menší, převýšení určitě menší, délka roury větší. Vše hraje v neprospěch takové PVE, stejně jako ekonomický zákon úspor z rozsahu.
2) "Nedávno jste vůbec vlastní rozum nepoužíval" píše někdo kdo tu v jednom kuse blábolí jeden nesmysl za druhým...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

19.7.2026 20:25 Reaguje na Miloš Zahradník
Šance je, je to podobná jistota jako s fotovoltaickými panely nebo elektromobilitou nebo umělou inteligencí. Stačí sledovat vědecký a technický vývoj v USA a Číně. Když fotovoltaika celosvětově po roce 2000 dosáhla 1 GW instalovaného výkonu tak se jí energetici smáli.
Když dosáhla před 4 lety tisíckrát vyššího výkonu (1 TW) a před 2 lety pak už 2 TW, tak už se jí smějí jen hlupáci.
Podobně s Li bateriemi pro elektromobilitu: na největším světovém trhu (Čína) se už v roce 2025 prodalo více elektromobilů než klasických aut.
No a pro energetiku má čínský CATL již letos v seriové velkovýrobě mnohem levnější Na baterie, životnost 40let (pro jedno úplné nabití/vybití za den), levnější než Li baterie a s velkovýrobou bude jejich cena klesat tak jako klesala po 40 let cena fotovoltaických panelů (dle learning curve průmyslové velkovýroby v existujících giga fabrikách a terafabriky jsou ve výstavbě)
pv-magazine.com/2026/07/16/alfen-catl-to-deploy-5-gwh-of-sodium-ion-battery-storage-in-europe/
EU a ČR - to jsou skanseny starých technologií, tady pokrok ještě dlouho nehledejte
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 13:01
Tady je trochu rozdíl. Zeleňáci něco blokují kvůli nějaké dobré myšlence (někdy přeloženo jako ideologie), která má celosvětový význam. Tihle dezoláti to blokují proč? Sami neví, pouze z dezolátismu, tj. destrukce společnosti.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.7.2026 13:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Není v tom žádný rozdíl, "dobrá myšlenka" je to jen podle nich. Jediný rozdíl je v tom, že vy s jednou skupinou souhlasíte a s druhou ne. Objektivně nejsou o nic slabší argumenty proč blokovat větrné elektrárny než např. jaderné, které zase blokují Zelení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 18:19 Reaguje na Emil Novák
Pokud vím, jaderky už dávno Zelení neblokují, ale jejich ideologie je jasná. Nechtějí zničit Zeměkouli, kdežto ropákům je to úplně egál. Já v tom vidím rozdíl podstatný.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.7.2026 18:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to zase lžete Hanzle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 08:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
Argument nic, jak dycky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.7.2026 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Emil Novák vás ze lži usvědčil.

Tedy můj příspěvek byl zcela adekvátní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 09:01 Reaguje na Jaroslav Studnička
Takže vy děláte Novákovi zase poslušného psíka, že?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.7.2026 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Omyl Hanzle, já totiž vím stejně jako p. Novák, kde je pravda a kde je lež.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.7.2026 18:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Zničit zeměkouli lze snadno tím, že nebude dostatek trvale dostupné a levné energie. A nejde jen o eletriku, ale i o ostatní energie. Eletrika tvoří jen 10-20% spotřebovávané energie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 22:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
"Zničit zeměkouli lze snadno tím, že nebude dostatek trvale dostupné a levné energie." Voni sou hlava, pane vachmajstr, to vám nakukal kdo?
Čína má levnou elektřinu a spálí ročně víc uhlí, než Británie za celou existenci.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.7.2026 19:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Správně jste napsal "pokud víte", a protože jako obvykle vůbec nevíte, snadno lze v jejich platném programu najít např. toto: "Odmítáme rozvoj jaderné energetiky a usilujeme o její postupné nahrazení obnovitelnými zdroji energie a úsporami."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.7.2026 22:03 Reaguje na Emil Novák
No a co? Názor může mít každý jaký chce. Dělají ale blokády, sabotáže, nebo virvál s píšťalkama? O ničem nevím.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.7.2026 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
"Názor může mít každý jaký chce", ale neměl by o svém názoru tvrdit že ví, když ví houby jako vy.
Zelení dělali mnohem horší věci než nějaký "virvál s píšťalkama", jeden člen Strany zelených dokonce na jaderný reaktor střílel bazukou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 08:46 Reaguje na Emil Novák
Virvál dělali vždycky všichni fanatici a je úplně fuk, pod jakou ideologií. Ale zelená ideologie má logiku a vede správnou cestou, ropácká vede pouze k destrukci celé planety. To vidím jako podstatný rozdíl..
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
"Virvál dělali vždycky všichni fanatici" včetně zelených fanatiků, ti ale ve výsledku dělali "virvál" mnohem větší než nějaké pískání. Ideologie a logiku nejde vůbec dohromady, ani zelená ani jiná. Ale vy o logice nemůžete nic vědět, žádnou nemáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 09:00 Reaguje na Emil Novák
Vše na světě jede v nějaké ideologii a každý jedinec nějaké věří.
Víra v neexistence Boha je úplně stejná, jako víra v jeho existenci.
Ideologie je i demokracie, lidská svoboda, humanismus, prostě Evropská civilizace. Ta má za cíl kvalitní život nejen lidský.
Ideologie je i dezolátismus, negace všeho, rozeštvávání lidí, snaha o destrukci státu, to je i jejím cílem. Otázkou ale je, v čím zájmu. V zájmu občanů to rozhodně není.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Scestné blábolení. Že vy jedete "v nějaké ideologii" vůbec neznamená, že v ní jede vše. Lidé co "používají rozum" se řídí fakty, vědeckými poznatky a ne ideologií jako vy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 09:26 Reaguje na Emil Novák
Vy jste dobrý technik a věci mimo tuhle přísnou racionalitu už moc nedáváte. Bítníci vám říkali "square", hranatá hlava. Jenže lidský život je rácio jen z menší části, dominují city a pocity.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 09:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Váš život není rácio z žádné části, dominují vaše dojmy, výmysly, vědomé lži a ideologie. To ale neznamená, že tak to mají i ostatní, "hranatá hlavo".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 10:48 Reaguje na Emil Novák
Jak dojde na urážky a sprostoty, končím.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 10:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaké urážky? Žádnou urážku jsem nenapsal, že tu píšete dojmy, výmysly i vědomé lži je mnohokrát prokázaný fakt. A s "hranatou hlavou" jste začal vy sám.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.7.2026 12:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Trapné, velmi trapné.

Ano, ukončete úmyslné šíření lží a dezinformací dezoláte Hanzle.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.7.2026 08:49
S autorem nesouhlasím v jediném: větrníků máme v energetickém mixu dosti málo a jejich mnohem větší kapacitu lze zatím bezproblémově vstřebat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 08:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Konečně rozumný názor, většinou fučí i kdy nesvítí a souběhy obou výkonů nejsou časté.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 09:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Stokrát vyvrácený nesmysl:
https://energy-charts.info/charts/power_heatmaps/chart.htm?l=en&c=DE&wind_onshore=1&wind_offshore=1&year=2025
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 10:47 Reaguje na Emil Novák
Solární + větrné pobřeží + vítr Offshore 535,0 MW 22. 04. 2025 23:30 SELČ 64 035 MW 24. 10. 2025 11:45 SELČ
To je více jako stonásobný výkon, to musejí energetici skutečně máknout. A zvládají to!!!
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 10:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Zvládají, hlavně tak že vysají půlku Evropy když přestane foukat a svítit. A navíc tu máme opět jasný důkaz, že u vás "dominují vaše dojmy, výmysly, vědomé lži a ideologie", jak jsem psal.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.7.2026 12:45 Reaguje na Emil Novák
Ale já píši o ČR, kde by zjevně nebylo takový problém kapacitu stávajících VE (1 % v mixu) několikrát navýšit.
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.7.2026 16:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Já jsem taky nereagoval na vás ale na Hanzla a na to jak to Němci "zvládají".
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.7.2026 09:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Na výkon každého větrníku musíte mít do 100 % spotřeby zálohu. Pokud tu zálohu nemáte musíte dovážet. Pokud ale nefouká u nás , dá se předpokládat, že nefouká ani na tom " severu". Odkudpak tu elektřinu dovezete a hlavně za kolik?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 09:29 Reaguje na Jarek Schindler
Pro selský rozum: Ke každému větrníku musí být slunečník, aby v poledne to dávalo více. K tomu musí být drahé baterie ,aby vyrovnaly několikahodinové nerovnoměrnosti odběru. To vše se musí propojit do sítě novým vedením, včetně rozvoden. A k tomu musí být vykrývací zdroje na dobu, kdy nefouká a nesvítí tj. např. část zimy.Takže když pro zjednodušení počítíme investice cca stejné tak VTE+FVE+Sítě+rychlé elektrárny + stávající síť je to 5x více investic tj. 5x vyšší cena elektrické energie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 10:43 Reaguje na Jarek Schindler
Jak je ale možné, že normální státy to zvládají? Větrná energie dělá v Eu rozhodující výkon ze všech OZE.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Aktuální data z ČR

Zatížení
6 748 MW
Import
930 MW
Denní trh
0 EUR/MWh
Jaderné elektrárny
3 450 MW
Solární elektrárny
1 884 MW
Hnědé uhlí
832 MW
Ostatní OZE
252 MW
Biomasa
227 MW
Vodní elektrárny
85 MW
Ostatní
69 MW
Větrné elektrárny
53 MW
V německu: Nad projekty offshore větrných parků, které developeři vysoutěžili v rámci německých aukcí bez požadavku na provozní podporu, stále visí otazník. Vzhledem k aktuálním podmínkám na trhu není vůbec jisté, že tyto projekty budou realizovány. Naopak se podle všeho zdá, že se developeři chtějí svých projektů zbavit. Německé asociace proto žádají tamní vládu, aby přijala potřebná protiopatření a přišla s novým modelem aukcí do konce léta.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 11:46 Reaguje na Pavel Hanzl
No na moři více fouká ani tam nefouká porát , ale i tak, bez dotací ani ránu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2026 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Celé financování evropské energetiky je velmi složitý a zatím neřešitelný problém. Naráží na sebe tři klíčové faktory: enkonomika výroby (zisk), požadavek na nejnižší cenu a k tomu přichází dominantní požadavek dekarbonizace.
Tohle už kapitalismus vyřešit nedokáže, veškeré dotace trh křiví, s nárůstem kapacit se OZE začínají logicky kanibalizovat atd. atd.
Řešením by bylo možná pohled na Evropu jako jednu síť a řešit vše v jednom ekonomickém systému s centrálním řízením. Působí to silně socialisticky, ale možná by to šlo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.7.2026 15:03 Reaguje na Pavel Hanzl
To u vás uhodil blesk nebo co se stalo Hanzle?

"veškeré dotace trh křiví, s nárůstem kapacit se OZE začínají logicky kanibalizovat"

Toto jste nikdy neuznával a když vás na toto někdo upozornil, tak jste vehementně protestoval.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.7.2026 12:50 Reaguje na Jarek Schindler
Pokud je systém dost veliký tak nemusíte. Na straně spotřeby taky nemáte všechny instalované spotřebiče pokryté zdroji a počítáte s nějakou statistikou.
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MV

Milan Vaněček

19.7.2026 20:34
Diskuse se zvrtla v ve výkřiky milovníků jádra, že:akumulace, to néééjde.
Ale jaká je realita ve dvou nejpokročilejších zemích, USA a Číně:
Nástup bateriové akumulace (grid-forming BESS) je podobná jistota jako to byla a je s fotovoltaickými panely nebo elektromobilitou nebo výpočetní technokou a umělou inteligencí.
Stačí sledovat vědecký a technický vývoj v USA a Číně. Když fotovoltaika celosvětově po roce 2000 dosáhla 1 GW instalovaného výkonu tak se jí energetici smáli.
Když dosáhla před 4 lety tisíckrát vyššího výkonu (1 TW) a před 2 lety pak už 2 TW, tak už se jí smějí jen hlupáci.
Podobně s Li bateriemi pro elektromobilitu: na největším světovém trhu (Čína) se už v roce 2025 prodalo více elektromobilů než klasických aut.
No a pro energetiku má čínský CATL již letos v seriové velkovýrobě mnohem levnější Na baterie, životnost 40let (pro jedno úplné nabití/vybití za den), levnější než Li baterie a s velkovýrobou bude jejich cena klesat tak jako klesala po 40 let cena fotovoltaických panelů (dle learning curve průmyslové velkovýroby v existujících giga fabrikách a terafabriky jsou ve výstavbě)
pv-magazine.com/2026/07/16/alfen-catl-to-deploy-5-gwh-of-sodium-ion-battery-storage-in-europe/
EU a ČR - to jsou skanseny starých technologií, tady pokrok ještě dlouho nehledejte
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JO

Jarka O.

19.7.2026 21:46 Reaguje na Milan Vaněček
EU není skanzen, ČR ano. Akumulace jde v PVE. JE jsou špička vývoje. Pokud se VW přeorientovává na výrobu zabíjecích strojů, tak asi budou za čínská auta rádi.
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