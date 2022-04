Karel Ploranský: Modulární reaktor - proč zrovna v Temelíně?

Karel Ploranský 4.4.2022 11:20 Reaguje na Vladimír Wagner

Děkuji za odpověď, pane Wagnere.

Zní to logicky, co píšete, ale:

1. Pozemek jako pozemek, stavební zákon i jiné zákony platí (alespoň předpokládám) VŠUDE STEJNĚ.

Proto nechápu: Proč by měla výstavba MR v Temelíně podléhat jiným požadavkům a jinému schvalovacímu procesu než jeho výstavba kdekoliv jinde?

2 Aby nový MR plnil funkci školicího a testovacího střediska, na to fakt nemusí stát v Temelíně.

3. Nevidím ani jeden důvod, proč by se MR musely budovat v lokalitách, kde jsou dnes uhelné elektrárny. U tepláren je to jasné - ale budovat je u stávajících uhelných elektráren považuji za stejný nesmysl jako v případě Temelína. Protože i u těch se odpadní teplo využívá v naprosto minimální míře.





Znovu opakuji sice známý, ale opomíjený fakt, že hlavní a zásadní nevýhodou stávajících JE je, že jsou to mamutí objekty. Tomu, že z vyrobené energie (ať už je záskáno jadernou reakcí, nebo spálením uhlí) se v tepelných elektrárnách použije jen třetina na elektřinu, se nelze vyhnout. Carnotův cyklus holt tak funguje.

Proto přidávat k výkonu těch Molochů další výkon je prostě špatně, i kdyby to byl jen jediný další kilowatt.



Mimochodem, Temelín funguje naplno už přes 20 let. To, že dodnes nevytápí České Budějovice + další města v okolí (s výjimkou pár baráků v Týně n/Vltavou), je v mých očích doslova zločin. A dodkud to tak zůstane, tak všechny žvásty o nutnosti omezit produkci CO2 jsou jen a jen plané žvásty.

Je snadné spočítat si, kolik tun uhlí představuje to teplo, které se fouká PánuBohu do oken. Nejen z Temelína...





Odpovědět