Karel Zvářal: Žába v žabinci jako ekologická past

Úbytek až vymizení některých druhů ptáků může být spojen s okřehkem, touto nenápadnou, přesto všeobecně známou vodní rostlinou, lidově zvanou žabinec.Na tento „rostlinný koberec“ narazíme všude tam, kde je stojatá voda dobře zásobená živinami. Slouží mj. jako potrava husám, kachnám či býložravým rybám. V dnešní době ale chová vodní drůbež sem tam někdo, a tu raději drží doma, aby se nestala třeba obětí dopravy po cestě do obecního rybníka.

A tak někdejší návesní rybníčky zejí prázdnotou, až na několik žab, které zde našly relativní klid a vhodné prostředí.

O žábách schovaných pod pokryvem vodních rostlin nevíme do doby, než začnou se svou noční produkcí. Hlasy skokanů se nesou do dáli, čeho si nemohou nevšimnout noční lovci, mezi něž patří i sovy, jako např. sýček nebo sova pálená.

Jako většina ptáků mají z lesknoucí se vodní hladiny instinktivní strach. Avšak hustý koberec okřehku hladinu překryje, takže vypadá jako bezpečná plocha, tj. ideální, nízko sečená louka.

Při útoku na pohybující se „myš“ dosedne do vody a olepen vodními rostlinami se už nevznese - na rozdíl od vodních ptáků, kteří mají nesmáčivé peří. Má-li štěstí a šikmý břeh je blízko, možná se zachrání. Avšak na široké hladině rybníka s často vybetonovanými kolmými břehy se poměrně rychle utopí.

Tato doposud neznámá mortalita sov byla zjištěna u telemetricky sledovaných sýčků v Plzeňském kraji, kdy dva ptáci utonuli v návesních rybníčcích s okřehkem (J. Vlček in verb.).

Zdroj | Mapy.z Rybník Šutrák je v pořádku, Kamenický a Obecní jsou ekologickou pastí (hladina zamaskována okřehkem).

Jiní sledovaní sýčci uhynuli ve svislých pastech (komíny, duté betonové sloupy), vlivem dopravy nebo predací.

A podobně nešťastně může končit při lovu i sova pálená, kdy zejména v letech latence hraboše se orientuje na dostupnou (hlasitou) kořist přiměřené velikosti. Tato královna noci lokálně též vymizela, a nelze tedy vyloučit vliv „neviditelných pastí“ jakožto příčiny mortality.

Ornitolog K. Poprach například uvádí (záhadnou) relativní absenci tříletých a starších ptáků v populaci kontrolovaných hnízdících adultů, silně převažují jedno a dvouletí ptáci. Přitom sovy bývají většinou dlouhověké, tak kam se ztrácí ty starší a zkušené? Hodně sov hyne sražených na cestách nebo uvízlých ve svislých pastech či vysílením hlady. Odtud údaje máme, avšak chybí o těch „záhadně“ zmizelých.

Najdeme nějaké konstruktivní řešení u těchto vodních pastí? Jednoduše vypustit rybník asi nepůjde, vodu v dnešní vyschlé krajině potřebujeme.

Další možností, která by podpořila výskyt vzácnějších ptáků, jako například bukáčka nebo rákosníků, je osadit ho rákosem. Žáby se v něm množit mohou, rákos ale zabrání brouzdat vodu volavkám a čápům, a do vysokého rákosí sovy také lovit nepůjdou.

Do hlubších nádrží by se mohli nasadit býložraví amuři, případně zde chovat hejno kachen či hus. Každopádně nějaký způsob eliminace těchto ekologických pastí je nutný, myslíme-li to s pomocí mizejícím sovám vážně.

