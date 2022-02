Karolína Šůlová a Jindřiška Jelínková: Obrat v myšlení je běh na dlouhou trať

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Tak nějak by se dal parafrázovat titulek článku, ve kterém Tomáš Havrlant rozvíjí úvahy o možnosti koexistence vlků a chovu hospodářských zvířat v naší krajině. Inspirací mu bylo konstatování Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že škody způsobené vlkem meziročně klesly. Oceňujeme, že se autor tématu dlouhodobě věnuje. Z dostupných dat dělá ovšem nepřehledný mix, který je směsí faktů a jejich velmi volné interpretace. Pár krátkých upřesnění uvádíme níže.Začněme titulkem. „ Obrat ve vývoji škod způsobeným vlkem se nekoná “. To ani nikdo netvrdil. Tisková zpráva AOPK ČR , na kterou autor odkazuje, pouze konstatuje, že se meziročně snížil počet útoků vlků na hospodářská zvířata a klesly i náhrady škod. O obratu ani slovo.

To, že někteří chovatelé škody ani nehlásí, je zřejmě fakt, to má autor pravdu. Důvodem je v některých případech podle informací AOPK ČR to, že nemají registrované chovy a zvířata chovají v rozporu s plemenářským zákonem. Podle platného zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy však není legalita chovu podmínkou pro uznání nároku na náhradu škody. Zůstává tak zcela v kompetenci krajského úřadu, zda by nárok na náhradu škody poškozenému uznal či nikoli. V některých případech pak chovatelé škodu nehlásí proto, že je pro ně celý proces administrativně náročný a nestojí jim náhrada za to. Připravovaná novela zákona by měla oba tyto aspekty řešit.

Jsme rádi, že autor chovatelům doporučuje, aby svá stáda proti útoku velkých šelem zabezpečili. Neméně klíčové je, aby zabezpečení bylo funkční – elektrický ohradník byl stále připojený na zdroj energie o dostatečném výkonu, pastevecký pes byl s ovcemi socializovaný, byl s nimi stále v ohradě atd. Tomu, že zabezpečení stád funguje, pokud se správně provozuje, nasvědčují i zkušenosti tuzemských chovatelů. Důležité je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad, v ideálním případě aby vlk dostal při pokusu o překonání oplocení od elektriky ránu. Když si postavíte plot nebo pořídíte alarm, také se staráte o to, aby v plotě nebyla díra a alarmu se nevybila baterie. Je nutné kontrolovat, zda je ohradník postaven dobře, zda nedochází ke ztrátám napětí, zda je neporušený, uzavřený, zda na oplocení nejsou slabá místa, nebo vyvýšeniny poblíž, které by pomohly vlku ke skoku, atp. Jedná se o aktivní lidskou práci s mechanismem, který má chovateli pomoci ochránit svá zvířata před vysoce inteligentním vrcholovým predátorem, který má dost času na to, aby našel způsob, kudy a jak se ke zvířatům dostat.

Ano, získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí je administrativně náročné. Nicméně v danou chvíli to byl jediný nástroj, který šlo využít. Proč nebyla vůle pro to, zvolit jiný jednodušší, je třeba se zeptat především na Ministerstvu zemědělství. Pokud se nyní Ministerstvu životního prostředí podaří najít jiný zdroj, který pokryje i vícenáklady, jak AOPK ČR dlouhodobě navrhuje, bude to krok správným směrem. Na tom se s autorem shodneme. Jen tak na okraj – například na Slovensku či Polsku chovatelé hospodářských zvířat žádnou státní dotaci na zabezpečení stád získat nemohou.

Podíváme-li se do statistické ročenky, vidíme, že počty chovaných ovcí od roku 2015 skutečně klesly. Ovšem klesly i tam, kde žádné škody vlkem hlášeny nebyly – třeba v Pardubickém kraji. Naopak v Královéhradeckém se počty ovcí drží zhruba na úrovni roku 2015. Klesají ovšem například i počty prasat, kde vlk rozhodně není limitujícím faktorem. S čísly se dá hrát opravdu různě.

Diskuse se bohužel posunula do roviny vlk versus chovatelé hospodářských zvířat. Je tu ještě jeden aspekt – více než 90 % vlčího jídelníčku tvoří přemnožená spárkatá zvěř. Ta škodí zemědělcům a brání přirozené obnově lesa. Tady může návrat vlků zcela jistě prospět, nebo alespoň pomoci ve snaze dosáhnout přijatelnějších stavů zvěře. A právě proto hledáme cesty, jak koexistenci rozumně využívaných pastvin, které naše krajina potřebuje, aby nezarůstala, tak velkých šelem, zajistit.

A na závěr připomenutí. Vlk je chráněn naší i evropskou legislativou, emoce jeho návrat vyvolává všude. U nás je možno při opakovaných útocích na hospodářská zvířata udělit výjimku z jeho ochrany a problematické zvíře z přírody odstranit. Vytýkat státní ochraně přírody, že se snaží naplňovat zákon a označovat to za umanutou obhajobu vlků je asi tak stejné, jako obviňovat policii, že dbá na dodržování dopravních předpisů.

