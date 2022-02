Tomáš Havrlant: Obrat ve vývoji škod způsobených vlkem se nekoná

Břetislav Machaček 21.2.2022 09:30

Největší dopad rozšíření vlků je hlavně na drobnochovatele, pro které jsou

ty rady o plotech a psech k ničemu. Než u 10 ovcí k vypásání louky a nebo

po plyšáku zatravněného políčka investovat do plotů a psů, jež mimochodem

v turisticky exponovaných oblastech nelze zanechat v ohradě bez dozoru,

tak raději chov ukončí. Ono vypustit z chléva za tmy ovce na pastvinu a

odjet kilometry daleko do práce je nabídkou vlkům k prostřenému stolu.

Jinak to ale nelze realizovat, protože mít na deset ovcí dva psy a baču

si možná dovolí rozmařilý milionář, ale nikoliv srdcař, který on a jeho

rodina takto chová zvířata několik generací. Kladu ochranářům neustále

otázku, jak to řešit v těchto případech a co následně s nekosenými a

nespasenými loukami? Nikdo nikdy neodpoví a takticky z diskuse vycouvá.

Vy jako velcí chovatelé máte jiné podmínky, ač taky složité a ekonomicky

vzhledem k oblastem bez vlků nesrovnatelné. Máte vícenáklady na ploty,

psy a ty hlídače stád včetně techniky a energie . Je jasné, že dlouho konkurovat nebudete a louky skončí podobně. Přitom stále tu já a jiní realisté píšeme, že "vyprášit" kožich drzému vlku je lépe, než investovat do těch všech plotů a škod. Jeden hlídač s jakýmkoliv psem na stádo a s puškou, tak prvý zraněný vlk bude poučením celé smečce, že ohrada není supermarket, kde se dokonce ani neplatí zraněním. To ale ekofanatikům nevysvětlí nikdo. Já tak fandím rozšíření vlka i do vnitrozemí, až bude nějaká smečka lovit čivavy v okolí Prahy a nebo napadne jezdecké koně

v ohradě za miliony a začnou konat ty paničky čivav, chovatelé koní a pojišťovny. Zatím jsou to "pouze nějaké ovce" a chovatelé z pohraničí.

Ono se to asi musí dotknout všech chovů bez rozdílu s oplocováním v celé republice a pak už snad pochopí, že ten návrat vlka za tu zadrátovanou krajinu nestojí.!

Přeji vám výdrž, kterou už ale mnoho drobnochovatelů ztratilo a poznali,

že když si to společnost nepřeje, tak oni se o krajinu starat nebudou

vypásáním a kosením luk. Oni to totiž dělají postaru a louku prve pokosí

na seno na zimu a pak dopásají. To je ta pestrost, když louka zakvete,

částečně se i vysemení a následně ovce naruší drn, semena zašlápnou do

půdy a ještě pohnojí. To nedovede žádná technika a vůbec ne vlk. To je

to, co horské louky dělalo loukami, ale vysvětlujte to teoretikům.



