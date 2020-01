Karolina Žákovská: Je ústavní zákon na ochranu vody jen převlečený bagr na budování vodních nádrží?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Hlavko / Shutterstock Zatopíme to ústavním zákonem!

Ministerstvo zemědělství připravuje ústavní zákon na ochranu vody . Tento zákon má stanovit – a to s ústavní silou –, že „ voda jako drahocenný a nenahraditelný přírodní zdroj požívá nejvyšší ochrany ve veřejném zájmu, pokud slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou .“ Tento veřejný zájem má být nadřazen všem (sic!) ostatním veřejným zájmům, neboť „voda je základní podmínkou života“. Dle návrhu má mít každý právo na užívání pitné vody pro zajištění základních životních potřeb za sociálně přijatelných podmínek a nakládání se zdroji pitné vody určenými pro hromadné zásobování obyvatel mají zajišťovat pouze stát, obce a kraje nebo jimi zřízené a ovládané osoby.

Záměr je to na první pohled vznešený, voda si skutečně zaslouží nejvyšší ochranu, k pitné vodě by skutečně měl mít každý zajištěn přístup a zdroje pitné vody by skutečně měly být spravovány veřejnoprávními subjekty, jejichž primárním cílem nebude dosahovat zisku. Při podrobnějším pohledu však zjistíme, že navrhovaná úprava může ve skutečnosti napáchat více škody než užitku.

Podívejme se nejdříve na obecný účel navrhované právní úpravy. Voda má požívat nejvyšší ochrany ve veřejném zájmu, pokud slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou. Pozornost tedy není věnována vodě jako složce životního prostředí, na níž je závislé zdraví ekosystémů a české krajiny, ale pouze vodě využívané (či využitelné) člověkem jako voda pitná. Prohlášení, že ochrana takové vody je veřejným zájmem, není samo o sobě na závadu (není nutné, protože ochrana zdrojů pitné vody je samozřejmě veřejným zájmem i bez něj, ale neškodí), co je však vysoce problematické, je stanovení, že je veřejným zájmem nadřazeným všem ostatním veřejným zájmům.

Veřejný zájem je neurčitý právní pojem, jehož obsah se v průběhu času mění. Ústavní soud jej definoval jako zájem obecně (celospolečensky) prospěšný, který musí být příslušnými orgány prokázán v každém jednotlivém případě a nelze jej pro konkrétní záměr stanovit právním předpisem (Ústavní soud tak například zrušil ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě, které prohlašovalo za veřejný zájem modernizaci vodní cesty na Labi , nebo zákon, který prohlašoval za veřejný zájem vybudování nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně ). Navržený ústavní zákon na ochranu vody je s tímto pojetím veřejného zájmu v rozporu, neboť prohlášením, že je ochrana zdrojů pitné vody nadřazeným veřejným zájmem, nalézání veřejného zájmu v konkrétních případech znemožňuje (všechny ostatní veřejné zájmy mají „nižší“ právní sílu, tedy musí vždy ustoupit). Typickým příkladem, kdy se taková právní úprava může záměrům státu hodit – a možná i důvodem, proč je tento ústavní zákon navrhován –, je výstavba vodárenských nádrží.

Pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou jsou v současné době primárně určeny zdroje podzemních vod, ty se ale ztenčují a v důsledku klimatických změn se situace může dále zhoršovat. K ochraně před důsledky povodní a sucha se proto do budoucna počítá s budováním vodních nádrží. Tzv. Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) v současné době uvádí celkem 65 vhodných lokalit, z nichž na 21 počítá s budováním nádrží primárně určených pro zásobování pitnou vodou. Vybudování vodní nádrže samozřejmě není jednoduchým krokem, mimo jiné je potřeba vyřešit případný nesouhlas vlastníků pozemků, dotčených obcí či konfliktních veřejných zájmů, což může být v případě nádrže například ochrana přírody a krajiny či kvalitní zemědělské půdy. Za současné právní úpravy je třeba takový střet řešit v příslušném správním řízení, jednotlivé veřejné zájmy poměřit a prokázat, že jeden z nich převažuje nad ostatními. Bude-li navrhovaný ústavní zákon přijat, žádné jiné veřejné zájmy zvažovány nebudou, vodní nádrž bude vybudována, i kdyby měla být zničena cenná část zvláště chráněného území či stanoviště kriticky ohroženého druhu.

Ministerstvo zemědělství disponuje celou řadou nástrojů, jak vodu v Česku chránit. Je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, lesy. Mělo by prosazovat přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině, koncepční změnu přístupu k hospodaření v lesích a ochranu půdy proti erozi. Mělo by usilovat o omezování používání pesticidů a umělých hnojiv při pěstování zemědělských plodin a naopak podporovat používání hnojiv přirozených. Mělo by hledat cesty, jak výrazně zvýhodnit malé zemědělce na úkor těch velkých. Mělo by... Místo toho se chystá prosadit ústavní zákon, který je zbytečný a pro českou přírodu a krajinu potenciálně nebezpečný.

