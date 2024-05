Klára Kocmanová: Definovali jsme rodinné farmy. Bylo načase

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Proč je definice rodinných farem důležitá?

Rodinné farmy u nás hospodaří na výrazně menší rozloze než v zahraničí, kde produkují většinu potravin a zároveň pečují o krajinu. Přicházíme tím oproti zbytku Evropy o spoustu výhod. Venkov se tolik nerozvíjí.

Náš Pirátský náměstek Milan Daďourek dokázal něco, co se dosud na Ministerstvu zemědělství nepodařilo dlouhé roky – připravit definici rodinných farem. Oproti světu totiž zaostáváme. Rodinné farmy u nás hospodaří na výrazně menší rozloze než v zahraničí, kde produkují většinu potravin a zároveň pečují o krajinu, přispívají k rozvoji venkova, ochraně životního prostředí i generační obměně. Tvoří téměř 90 procent světových zemědělských provozů, v Česku jim připadá pouze zlomek půdy.

U nás jsou ale naopak často jediným typem subjektu, který je schopen zvládnout všechny byrokratické požadavky spojené s čerpáním složitých investičních dotací velké agropodniky. Ty tak mají oproti rodinným hospodářstvím zvýhodněné postavení.

O co tím, oproti oproti zbytku Evropy přicházíme?

● O podporu zaměstnanosti na venkově.

● O místní vazby mezi komunitou a zemědělcem. Místní zemědělec si například nedovolí rozorat meze nebo postřikovat za větru, protože by se sousedi hlasitě ozvali.

● O žitou odpovědnost k půdě a krajině kvůli oslabenému mezigeneračnímu předávání.

● O konkurenci uvnitř sektoru – jelikož se u nás zemědělství oligopolizuje, může navíc docházet k negativnímu ovlivnění cen potravin.

To napravujeme

Proto pracujeme na narovnání prostředí, které nebude bránit rozvoji rodinných farem. Proto jsme i díky práci našich náměstků, na Ministerstvu zemědělství Milana Daďourka a na Ministerstvu životního prostředí Jiřího Lehejčka, prosadili změnu vyplácení přímých zemědělských dotací, tak aby podporovaly menší a střední farmy. A také chceme rodinné farmy definovat v zákoně a více podpořit.

Zásadní je určit, co rodinná farma přesně je, a jaké základní atributy by měla splňovat. Roli v definici by neměl hrát roli jenom počet obhospodařovaných hektarů nebo počet chovaných zvířat, stručně - velikost farmy, ale to, jestli farmář se svou rodinou žije trvale v blízkosti místa své zemědělské činnosti. A ta by měla zároveň obsahovat zemědělskou prvovýrobu a měli by se jí účastnit nejméně dva členové rodiny. Odtud rodinná farma.

Cílem je vytvořit jednoduchý a efektivní systém. To ale znamená vyřešit otázky registrace farem, rozhodování, převodu majetku, i přechodu na další generaci.

To ale není všechno. Ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství připravujeme záměr legislativního řešení, které těmto farmám uleví od byrokracie a zároveň jim uvolní ruce, aby se ještě lépe staraly o krajinu.

V nejbližší budoucnosti bychom také za Piráty rádi podpořili lepší přístup rodinných farem k pachtu, tedy nájmu státních pozemků.

