Klára Kocmanová: Pomoc zemědělcům nesmí znamenat ničení půdy a života v krajině

Zemědělci protestují. Na protest proti evropské i národní agrární politice. Proti klimatické politice EU a proti levnému dovozu potravin a zemědělské produkce z Ukrajiny. A jsou připraveni protestovat do konce funkčního období současné vlády.Co zemědělci požadují:

● podporu zaměstnanosti na venkově slevami na sociálním pojištění,

● vrácení daně z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem,

● konec zdanění evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky EU,

● omezení dovozu ze zemí mimo EU,

● nekrátit národní podpory,

● pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských nebo národních zdrojů, tak chtějí, aby to Česká republika učinila v maximální možné míře,

● zrušení nebo oslabení Zelené dohody.

Podpora produkce na prvním místě. Proč?

Český ministr zemědělství očekává, že Evropská komise přijde v blízké budoucnosti s dalšími návrhy, jak podpořit zemědělce v Evropské unii. Návrh z pera Evropské komise je ale problematický - chce mj. zrušit některé ekologické požadavky na zemědělce, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky - např. vyčlenit část půdy pro podporu biologické rozmanitosti. Plnění podobných podmínek by pak bylo pouze dobrovolné.

Co se stalo? Výsledná evropská dohoda je rozsáhlou rezignací na princip podpory veřejných statků za veřejné peníze. Namísto toho se podporuje produkce, navíc v situaci, kdy máme přebytek komodit v ČR, EU i globálně. Připomínám, největším problémem českých zemědělců je, podle jejich slov, v současné době to, že nemohou prodat loňskou úrodu, která jim zůstala ve skladech. Pokud ji neprodají, půjdou do mínusu. Takové jsou důsledky nadprodukce.

Zdá se ale paradoxní, že se problém nadprodukce řeší podporou další produkce. Nedostaneme se tak do začarovaného kruhu?

Podporujeme udržitelnost hospodaření i odolnost krajiny. To je cesta

I díky práci našich pirátských náměstků na resortech zemědělství (Milan Daďourek) a životního prostředí (Jiří Lehejček) jsme dosáhli toho, že Česko v Bruselu aktivně nepodpořilo zhoršení environmentálních podmínek společné zemědělské politiky. Přitom právě to reálně hrozilo. Pokud by se k nám připojil dostatek členských států, měli bychom v krajině více prostoru pro opylovače, drobnou zvěř a ptactvo. A to za to úsilí rozhodně stojí.

Proto naším cílem zůstává v maximální míře zachovat environmentální podmínky hospodaření tak, abychom podpořili udržitelnost hospodaření i odolnost krajiny v měnících se klimatických podmínkách. Ty výzvy jsou jasné, změna klimatu nás neobejde, a jednostranné zaměření na produkci zcela bez vazby na spotřebu se může do budoucna velmi vymstít.

Proto bude důležité zejména zachovat pravidla pokrytí půdy, tvorby ploch pro posílení biologické rozmanitosti včetně krajinných prvků nebo chránit půdu před erozí, tak aby nedocházelo k odnosu větrem nebo vodou a byla posílena organická složka půdy. V rámci nadstavbových plateb, kam se environmentální požadavky musí přesunout, jsme už aktivně navrhli úpravu, která zajistí větší rozmanitost krajiny a rozbití velkých lánů.

Dál toto budeme v Česku i na půdě EU prosazovat. Potřebujeme systém, který naše zemědělce zvýhodní, pokud budou produkovat potraviny efektivněji, ale i šetrněji k životnímu prostředí.

