Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park
Je tedy zřejmé, že investor zaměňuje slovo kompenzace se slovy: plané sliby a úplatky před rozhodováním občanů v referendu.
Je třeba zdůraznit, že investor protlačil spolu se zastupiteli obcí Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká kraš smlouvy, ve kterých pro občany není ani jediná koruna, ve smlouvách chybí inflační doložky.
To, co investor prezentuje, je pouhý předvolební slib. Je nutné podívat se do platných smluv mezi obcemi a investorem - tam lze nalézt nepříjemnou pravdu, kterou se investor nechlubí.
Běžným postupem je, že se informace šíří mezi občany před podpisem smlouvy, mají k tomu existovat právní posudky, posudky na vliv na obyvatelstvo, soukromé majetky. Dále je nutné veřejnost zapojit do rozhodování o tak obrovském zásahu do obce, do krajiny, a vyvolat referendum před podpisem smlouvy. Nic z toho se v našem případě nestalo.
Ta část obyvatel, která je proti výstavbě větrného parku, v tuto chvíli čítá cca 400-500 oprávněných voličů. Je opravdu málo občanů (vyjma zastupitelů všech tří dotčených obcí), kteří by chtěli mít nejvýkonnější větrné elektrárny, které se ve vnitrozemí instalují, cca 800-1000 metrů od svých domovů, a to ještě v počtu 10 kusů!
Nic takového v České republice nemá obdoby, nic takového ještě nebylo postaveno, o to jednodušší je pro investory klamat občany a tahat je na příslovečné vařené nudli.
Článek je reakcí na zprávu ČTK Investor chce na Jesenicku postavit větrný park. O projektu rozhodnou referenda
reklama