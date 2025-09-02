https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kornel-walek-reakce-na-clanek-investor-chce-na-jesenicku-postavit-vetrny-park
Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park

2.9.2025
Větrné elektrárny v krajině, ilustrační snímek.
Větrné elektrárny v krajině, ilustrační snímek.
Foto | Vladimír Wagner
Investor začíná prezentovat větší a větší cifry za kompenzace, ale neuvádí nikde, co má v plánu kompenzovat.
 
Na webu investora vetrnikyrychleby.cz je uvedeno, že se jedná o naprosto tichá zařízení, že nehrozí hluk, který by obyvatele rušil, že se občanům dotčených obcí hodnota nemovitostí zvýší a dále, že v lokalitách, kde je větrný park, nedochází k vylidňování, ale naopak přibývá nových obyvatel a také kvete turistický ruch.

Je tedy zřejmé, že investor zaměňuje slovo kompenzace se slovy: plané sliby a úplatky před rozhodováním občanů v referendu.

Je třeba zdůraznit, že investor protlačil spolu se zastupiteli obcí Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká kraš smlouvy, ve kterých pro občany není ani jediná koruna, ve smlouvách chybí inflační doložky.

To, co investor prezentuje, je pouhý předvolební slib. Je nutné podívat se do platných smluv mezi obcemi a investorem - tam lze nalézt nepříjemnou pravdu, kterou se investor nechlubí.

Běžným postupem je, že se informace šíří mezi občany před podpisem smlouvy, mají k tomu existovat právní posudky, posudky na vliv na obyvatelstvo, soukromé majetky. Dále je nutné veřejnost zapojit do rozhodování o tak obrovském zásahu do obce, do krajiny, a vyvolat referendum před podpisem smlouvy. Nic z toho se v našem případě nestalo.

Ta část obyvatel, která je proti výstavbě větrného parku, v tuto chvíli čítá cca 400-500 oprávněných voličů. Je opravdu málo občanů (vyjma zastupitelů všech tří dotčených obcí), kteří by chtěli mít nejvýkonnější větrné elektrárny, které se ve vnitrozemí instalují, cca 800-1000 metrů od svých domovů, a to ještě v počtu 10 kusů!

Nic takového v České republice nemá obdoby, nic takového ještě nebylo postaveno, o to jednodušší je pro investory klamat občany a tahat je na příslovečné vařené nudli.

Článek je reakcí na zprávu ČTK Investor chce na Jesenicku postavit větrný park. O projektu rozhodnou referenda

foto - Walek Kornel
Kornel Walek
Autor je člen občanské iniciativy Rychleby nedáme.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Pražská EVVOluce

