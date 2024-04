Kryštof Kruliš: Zálohováním nápojových obalů k efektivnější práci s odpady a účinnější ochraně přírody

Jiří Kvítek 16.4.2024 07:31

Prosazovatelé povinného zálohování jsou zakladatelé Iniciativy Zalohujme.cz



To je pět nadnárodních nápojářských koncernů. A nikomu jinému to prospěch nepřinese.



Asi je na místě napsat, že nově připravovaný zálohový systém je:



1) hodně předražená systémová duplicita, svojí skutečnou funkcí připomínající spíše trojského koně:



investiční náklad činí zhruba 5 miliard na zálohový systém PET a provozní náklady cca 1,5 mld. Kč (náklady se určitě zvýší, jako když stát staví dálnice)



2) odstrašující ukázka naprosté nepřiměřenosti systémových opatření státu, která za asi 6,5 miliardy Kč údajně vrátí do oběhu o směšných 10 procent více plastových lahví (ve lhůtě do pěti let od spuštění systému) tím, že je prostě ukradne obcím, jejichž občané je poctivě sbírají



Zabývá se někdo tím, zda může stávající systém oněch zbývajících 10 % nějak "dohnat"?



Ano. Existují odborné polemiky skutečných odborníků, kteří (na rozdíl od MŽP) mají svoji erudici postavenou na zkušenostech z provozní praxe.



Systém, který tohle splňuje, funguje například v Belgii, která má i srovnatelný počet obyvatel - nemůžeme se inspirovat právě tam?



Copak tohle na MŽP nikdo neřeší?



Názory skutečných odborníků z provozní praxe na MŽP nikoho nezajímají.



Zjevně se naslouchá jenom nápojovým lobbistům, kteří se těší v této věci až nebývalé podpoře.



Ale není to jenom o PETu a plechovkách. Opatření poškodí recyklaci plastů. Protože prodej PETu dotuje zpracování i méně kvalitních frakcí plastů! Plasty zdaleka nejsou jenom o PETu.



Regulovat by se mělo pouze tam, kde to má smysl a nikoliv plošně a na politickou objednávku tzv. "nezávislých iniciativ" nápojových lobbistů.

