Kryštof Míšek: Donald Trump nejspíš dál urychlí transformaci energetiky EU
Posun evropské energetiky dokládají i konkrétní čísla za rok 2025, která lze bez nadsázky označit za „game changer“. Na půdě EU poprvé v historii vyrobily větrné a solární elektrárny (tedy čisté zdroje) více elektřiny než všechny fosilní zdroje dohromady. Proces transformace evropské energetiky tak nabírá na obrátkách.
Podíl výroby z obnovitelných zdrojů dosáhl v loňském roce 30,1 % produkce elektřiny (841 TWh), zatímco všechny fosilní zdroje dodaly 29,0 % (809 TWh). Celkový podíl obnovitelných zdrojů (včetně vody a bioenergie) zůstal stabilně na úrovni přibližně 48 %. Strukturálně tak EU přešla z modelu, kde cenu určovaly primárně fosilní zdroje, do systému, kde dominantní roli přebírají domácí obnovitelné zdroje. Tento vývoj by měl pokračovat. Zásadním fundamentálním trendem roku 2025 byla také rychlá expanze bateriových úložišť. Instalovaná kapacita velkých baterií přesáhla 10 GW (více než dvojnásobek oproti roku 2023). Kritická však zůstává závislost na dováženém LNG, kde roste význam USA, které v některých kvartálech tvoří většinu evropských LNG dovozů.
I když se stále může podařit dostat ceny energetických komodit zpět na úroveň z února 2026, jedno je jisté. Donald Trump probudil světovou ekonomiku z blaženého snu globálních dodávek energií ze zemí Perského zálivu a přidal další argumenty pro pokračování nákladné a bolestivé transformace energetiky směrem k větší nezávislosti. Zároveň se ukazuje strukturální výhoda, kdy obnovitelné zdroje a přechod k elektromobilitě snižují citlivost ekonomiky na podobné nabídkové šoky. Bez této transformace by byl dopad současné krize výrazně silnější.
