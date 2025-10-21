https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/krystof-misek-ets2-tak-snadno-zastropovat-nelze-a-dopad-na-domacnosti-bude-rozhodne-vetsi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

21.10.2025 | Kryštof Míšek |
Diskuse: 1
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | Nikola Balic / unsplash.com
V posledních týdnech se u nás – i v souvislosti s proběhlou kampaní do Sněmovny – hojně diskutuje dopad emisních povolenek systému ETS2, které by mohly výrazně zatížit domácnosti a zároveň přispět nabídkovým šokem k vyšší inflaci v českém hospodářství. Nyní se ozvalo Ministerstvo životního prostředí, které s odkazem na renomovanou studii PwC tvrdí, že dopad na domácnosti bude pouze v řádu několika stokorun měsíčně, a to především díky „vhodnému“ zastropování ceny povolenek. Skoro to zní jako ideální svět: když regulace přinese problém, vyřešíme ho prostě cenovým stropem. Jenže ono to tak úplně být nemusí.
 
Ministerstvo i společnost PwC staví svůj pozitivní scénář na předpokladu, že cena povolenky v systému ETS2 zůstane průměrně kolem 45 eur díky „zastropování“. Takový strop ale v unijní legislativě vůbec neexistuje. Směrnice (EU) 2023/959 zavádí pouze dočasný stabilizační mechanismus, který umožňuje uvolnit dodatečné povolenky, pokud cena překročí určitou úroveň po dva po sobě jdoucí měsíce. Jde tedy jen o tlumení špiček, nikoli o garanci pevné ceny. Trh s povolenkami bude i nadále řízen nabídkou a poptávkou, a velmi snadno tak může dojít k vyšším cenám povolenky. Ostatně nyní povolenka na trhu ICE roste přes 90 EUR. Tvrzení o „zajištěné ceně 45 eur“ je proto politicky srozumitelné, ale ekonomicky nesprávné. Z hlediska očekávání domácností i firem může být dokonce kontraproduktivní, protože vzbuzuje dojem, že stát nebo EU mají schopnost trh trvale fixovat.

Podle autorů analýz je odhadovaný dopad ETS2 na výdaje domácností do výše pouhých 200 až 400 korun měsíčně. Tento výpočet však stojí na velmi úzkém výběru položek – vytápění uhlím, plynem a pohonných hmot – a hodnotí jen přímý dopad na výdaje „průměrné domácnosti“. Jenže v ekonomice typu České republiky se většina efektu přenáší nepřímo, především přes nákladovou inflaci v dopravě, průmyslu, zemědělství a logistice. Česká ekonomika je malá, otevřená a zhruba ze 78 % závislá na silniční dopravě. Každé zvýšení ceny pohonných hmot se tak násobí v dodavatelských řetězcích – od stavebnictví přes potraviny až po služby. V praxi proto může být dopad na cenovou hladinu výrazně vyšší než naznačuje citovaný model. Problémem navíc je, že analýza vůbec nepracuje s tzv. druhým kolem inflace, tedy s přenosem vyšších nákladů na konečné ceny. V prostředí, kde se inflace stále pohybuje kolem tří až čtyř procent, jde o významné opomenutí.

Dalším slabým místem analýzy jsou optimistické multiplikátory a ignorování kapacitních omezení české ekonomiky. Materiál tvrdí, že investice z výnosů ETS2 mohou zvýšit HDP až o 130 miliard korun a vytvořit sto tisíc pracovních míst. Takové výsledky ale vycházejí z input–output multiplikátorů, které předpokládají, že ekonomika má volné kapacity a že se nová poptávka nevyvádí do zahraničí. Reálná česká ekonomika roku 2025 naopak čelí nedostatku stavebních pracovníků, vysokým mzdovým tlakům a velkému importnímu podílu u mnoha zelených technologií – od tepelných čerpadel po baterie a izolační materiály. Výsledný multiplikační efekt tak bude pravděpodobně podstatně nižší a část poptávky uteče do dovozů. Kromě toho se výnosy z ETS2 budou rozpouštět postupně mezi roky 2026 a 2032, zatímco vyšší ceny energií se projeví prakticky okamžitě. Model s touto časovou asymetrií vůbec nepracuje.

Celá komunikace ministerstva působí, jako by Česká republika byla uzavřená ekonomika s homogenními domácnostmi. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Regionální a sociální rozdíly jsou obrovské: na venkově, kde není alternativa k automobilu, bude dopad ETS2 mnohem citelnější; u domácností topících uhlím nebo plynem je riziko energetické chudoby reálné i při „stropu“ 45 eur za tunu CO₂; a malé firmy v dopravě či logistice ponesou hlavní náklady bez nároku na dotace. Ve výsledku tak tato regulace jen zhorší socioekonomickou situaci domácností a zvýší soc. rozdíly, relativně malý pozitivní dopad na „ochranu přírody „tak může být vyvážen dalším růstem nerovnosti.

reklama
 
foto - Míšek Kryštof
Kryštof Míšek
Autor je hlavní ekonom Argos Capital.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Odraz lesa ve vodě Foto: Depositphotos Jak vybudovat společnost odolnou vůči katastrofám? Nová studie SYRI definuje osm klíčových oblastí Panamský průplav Foto: Depositphotos Mezinárodní námořní organizace o rok odložila návrh na snížení emisí Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Babiš vyzval Fialu, aby na unijním summitu odmítl nové klimatické cíle
Další články autora |
Kryštof Míšek: Dostavba Dukovan? Další „drahé“ zpoždění je ve hře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

21.10.2025 06:29
Emisní povolenky je nutné úplně zrušit a né zastropovávat !
Odpovědět

Nejčtenější články

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 53

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 20

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist