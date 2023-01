Libor Ambrozek a Jaroslav Obermajer: V jádru sporu o národní park Křivoklátsko je výkon myslivosti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaroslav Obermajer / AOPK Teplá doubrava s chybějícími dalšími patry lesa z důvodu vlivu spárkaté zvěře.

Návrh na vyhlášení národního parku Křivoklátsko dlouhodobě vyvolává řadu emocionálních odmítavých stanovisek. Pojďme se podívat racionálně, z čeho návrh vychází a kam směřuje, ať si může každý čtenář udělat svůj vlastní názor.Vybrané území je tvořeno především státním majetkem a především lesy. Více než 97 % území tvoří lesy a stejně tak je více než 97 % plochy ve státním vlastnictví. Návrh tady v maximální míře respektuje soukromé vlastnictví.

Území je dostatečně velké, aby v něm mohly probíhat procesy formující lesní ekosystémy a vytvářely tak dostatečné zázemí pro druhy vázané na tento typ prostředí. Jádro tvoří dnešní národní přírodní rezervace Týřov, Velká Pleš a Vůznice, přírodní rezervace Kabečnice a Stříbrný luh. V těchto částech jsou zbytky přírodních lesů a lesů přírodě blízkých.

V dalších částech se nacházejí lesy, které mají potenciál se při změně přístupu dostat do stavu blízkému přírodnímu lesu bez nutnosti trvalého managementu. Část lesů bude vybrána jako plochy, na kterých se bude trvale zasahovat především ve prospěch druhů.

Je zřejmé, že do zón přírodních a přírodě blízkých bude na začátku existence národního parku zařazena jen menšina, vesměs území stávajících NPR a PR. Převahu budou mít plochy soustředěné péče. Na těchto plochách pak bude péče směřovat dvěma základními směry. Buď k ponechání vybraných porostů bez dalších zásahů pro působení přírodních procesů, nebo k trvalým zásahům - například pro vznik pastevních lesů, pařezin, středních lesů, zásahů na podporu vybraných druhů rostlin a živočichů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Faragas / Faragas / Wikimedia Commons Křivoklátský listnatý les na podzim.

Je zřejmé, že některé porosty pro pozdější převedení do zóny přírodě blízké budou vyžadovat zásahy jen minimální – hlavně staré porosty. Naopak u mladších porostů bude třeba provést opatření pro jejich strukturální a věkovou diverzifikaci a to může trvat někde i několik desítek let.

Cílem je tedy na většině území národního parku zachovat a obnovit přírodní a přírodě blízké lesy. Často je namítáno, že tohoto účelu lze dosáhnout i jinými způsoby, než je vyhlášení národního parku. Z hlediska legislativy je však dlouhodobě pro ochranu přírodních lesů nejlépe vybavena kategorie státních lesů v národních parcích, v nichž má právo hospodaření správa národního parku. Zde je prvořadým cílem zajistit ochranu a dlouhodobou existenci lesů co nejvíce přírodního charakteru.

Právě spravování lesního majetku správou národního parku umožní plnou prioritu ochrany přírody nad ostatními zájmy. Z hlediska administrace se tak procesy značně zjednodušují.

Samozřejmě by teoreticky jinou cestou mohla být i zásadní změna orientace činnosti státního podniku Lesy ČR, který dnes lesy spravuje. Jak ovšem ukazuje příklad Soutoku, tato možnost je jen čistě teoretická a v praxi nereálná. Nejde totiž zdaleka jen o hospodářské využití lesů, ale o problém mnohem vážnější - myslivost a s ní spojený chov zvěře.

Jedním z největších negativních vlivů na lesy Křivoklátska limitujících jejich samovolnou obnovu je totiž chov zvěře. Současný systém organizace a výkonu mysliveckého práva ve svém důsledku vede k přetrvávajícímu problému vysokých stavů spárkaté zvěře, která ovlivňuje selektivně některé druhy dřevin nebo blokuje odrůstání přirozené obnovy. Často se tak podílí na nepřirozené věkové a velikostní struktuře lesa.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaroslav Obermajer / AOPK Stromy poškozené ohryzem a loupáním jelení zvěří jsou na Křivoklátsku vidět všude.

Proto se například mimo plochy oplocenek a individuálních ochran nedaří zmlazování dříve mnohem hojnější jedle. Všechny uměle obnovované výsadby je nutné oplocovat. Mimo oplocení vznikají škody okusem a loupáním.

Nepůvodní mufloní zvěř pak ničí exponovaná stanoviště pleší nadměrným spásáním a sešlapem vedoucím až k odstranění bylinné vegetace. V místech, kde mufloni zůstávají, pak dochází k eutrofizaci přirozeně chudých stanovišť dusíkem.

Pro vývoj přírodních lesů je tak zavedení mysliveckého managementu orientovaného na udržení přirozených stavů původní zvěře zásadní otázkou.

Sice se již po několikáté začíná připravovat novela zákona o myslivosti, ale spoléhat na to, že jejím přijetím bude otázka vlivu zvěře v křivoklátských lesích vyřešena, je bohužel nereálné. Stejně jako je nejistá šance na přijetí rozumné novely.

Právě v myslivecké a lovecké veřejnosti je zakořeněn největší odpor ke vzniku národního parku – současné honitby jsou většinově státními lesy pronajímány. Se vznikem národního parku by tato praxe skončila, právo myslivosti na jeho území vykonává také správa národního parku. Byl by nastaven nový přístup k výkonu práva myslivosti, který by byl směřován k ochraně zvěře jako součásti lesního ekosystému.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaroslav Obermajer / AOPK Muflony zničená vegetace skal na Křivoklátsku.

Tento přístup je však velké části myslivecké veřejnosti vzdálen a právě odsud jsou živeny aktivity proti vyhlášení národního parku. Mezi veřejnost jsou rozšiřovány účelově i nepravdivé nebo zkreslené informace a národním parkem jsou neinformovaní lidé strašeni jako nástrojem k jejich omezování.

Přestože jsou tyto nepravdy opakovaně vysvětlovány – návrh NP Křivoklátsko počítá s klidovým územím (kam je vstup zakázán) jen na území současných rezervací, kde tento režim platí již skoro 30 let – stále jsou i představiteli samospráv znovu používány.

Aktivity odpůrců parku jsou hlasité a pro média zajímavé a vytvářejí tak chvílemi dojem, že veřejnost je jednoznačně proti vyhlášení národního parku. Proto je dobře, že vznikají i aktivity na jeho podporu. Jednou z nich je i petice ČSOP

Cesta ke vzniku národního parku bude ještě dlouhá a obtížná. Jsme přesvědčeni, že tato forma ochrany je pro mimořádně cennou přírodu Křivoklátska nejvhodnější. Konečné slovo však budou mít zákonodárci, kteří se budou rozhodovat nejen podle názorů odborníků, ale i ohlasů veřejnosti. Proto bude výsledek záležet na každém z nás.

Text původně vyšel jako součást článku v časopise Krása našeho domova , který vydává Český svaz ochránců přírody

