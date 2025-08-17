https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lubos-pavlovic-jednani-o-globalni-umluve-o-plastech-zkrachovala.zajmy-ropnych-velmoci-zvitezily-nad-ochranou-zdravi-a
Luboš Pavlovič: Jednání o globální úmluvě o plastech zkrachovala. Zájmy ropných velmocí zvítězily nad ochranou zdraví a planety

17.8.2025
Diskuse: 9
Foto | Hans / pixabay.com
Týdenní vyjednávání o finální podobě globální úmluvy o plastech v Ženevě skončilo neúspěchem. Jednání ztroskotala na neústupnosti koalice států těžících ropu, které odmítly jakákoliv opatření na omezení výroby plastů. Svět tak promarnil další klíčovou příležitost, jak řešit narůstající plastovou krizi u jejího zdroje.
 
Naděje na silnou a efektivní úmluvu, která by skutečně chránila životní prostředí a lidské zdraví, v Ženevě pohasly. Hlavními body sváru se staly otázky, zda má dohoda omezit samotnou produkci primárních plastů, kontrolovat toxické látky v nich anebo se snažit omezit emise z jejich výroby a likvidace.

Zatímco koalice ambiciózních států, zahrnující většinu zemí Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Evropy, prosazovala nutnost „zastavit vodu v přetékající vaně“, proti se postavila mocná lobby ropných a petrochemických velmocí. Státy jako Saúdská Arábie, Rusko, Írán a Kuvajt, nově podpořené i Spojenými státy, trvaly na tom, že se má úmluva zabývat výhradně odpady, tedy až následky problému, nikoliv jeho příčinou. Tento postoj v zásadě nahrává plánům na další zmnohonásobení výroby plastů, které jsou pro tyto země záchranou v době, kdy svět omezuje spalování fosilních paliv pro výrobu energie.

Proti snahám o oslabení úmluvy v Ženevě bojovala i česká organizace Arnika, která společně s mezinárodní sítí IPEN a keňskou organizací CEJAD, na místě představila alarmující výsledky studie, která pomocí silikonových náramků mapovala, jakým toxickým látkám z plastů jsou lidé vystaveni.

Odborník na toxické látky v odpadech a v životním prostředí Jindřich Petrlík upozorňuje na absurditu a nebezpečnost přístupu států, které tato fakta ignorují: „Koalice podobně smýšlejících států si na jednáních vzala jako rukojmí ‚konsensus‘ i ‚příští generace‘. Současně se zaklíná potřebou úmluvy pro ochranu budoucích generací, ale druhým dechem dodává, že v žádném případě nesmíme bránit vytváření nových plastů. V podstatě navrhují léčit bolest způsobenou rakovinou, ale ne rakovinu samotnou. Přitom i největšímu prosťáčkovi dojde, že při přetékající vaně je třeba nejprve zastavit vodu a teprve potom řešit potopu.“

Role nevládních organizací včetně Arniky na jednáních byla zásadní právě v poukazování na doposud opomíjené zdravotní dopady plastové krize. Zmiňovaná studie odhalila přítomnost desítek nebezpečných látek z plastů v tělech pracovníků s odpady, ale i samotných delegátů OSN. Laboratorní analýzy, které proběhly na pražské VŠCHT, prokázaly, že toxickému koktejlu ftalátů, bisfenolů či zpomalovačů hoření neunikne nikdo.

Arnika společně s dalšími nevládními organizacemi zastupujícími na jednání občanskou společnost zároveň aktivně vystupovala proti snahám omezovat účast odborné veřejnosti a vědců, když se klíčová jednání stále častěji přesouvala za zavřené dveře.

„Je neuvěřitelně frustrující, když do Ženevy přivezete jasná vědecká data o tom, jak toxické látky z plastů ohrožují zdraví delegátů i nejzranitelnějších pracovníků, a přesto sledujete, jak jsou tato fakta ignorována ve prospěch petrochemické lobby. Náš výzkum jasně ukázal, že problém začíná už při výrobě a že plasty poškozují zdraví v každé fázi svého životního cyklu. Neúspěch v Ženevě je obrovským zklamáním, ale naše práce tím nekončí. O to usilovněji budeme prosazovat ochranu lidského zdraví na dalším jednání,“ říká Nikola Jelínek, expertka na toxické látky z Arniky, která na studii spolupracovala.

Neúspěch ženevského kola jednání, které bylo čtvrtým z pěti plánovaných, znamená, že je svět opět o krok dál od řešení krize, která se každým dnem prohlubuje. Ačkoliv je tedy zřejmé, že světoví lídři dostanou ještě jednu, finální šanci na dohodu během pátého zasedání, po ženevském krachu panuje velká nejistota, kdy a za jakých podmínek se uskuteční. Pokud i na tomto posledním jednání zvítězí partikulární zájmy nad zdravým rozumem a ochranou zdraví, budoucnost planetárního boje s plasty bude velmi ponurá. V sázce je přitom zdraví nás všech.

Luboš Pavlovič
Luboš Pavlovič
Autor je tiskový mluvčí spolku Arnika.

Všechny komentáře (9)
Jaroslav Řezáč

17.8.2025 06:33
dnešní doba je vůbec podivná, protože i z lékařského hlediska, když to člověka nezabije do 48 hodin po požití nebo užití " léčby" tak je to obecně bráno za zdraví nezávadné, to, že si likvidují vnitřní orgány, cévy mozek zjistí až je z toho např. rakovina, leukémie atd...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.8.2025 06:38
To je něco podobného, jako když klimatisti jedou vedoucí roli kysličníku v oteplování, ale jaksi odmítají zohledňovat vliv změny zemského povrchu (odlesńování, špatné hospodaření s půdou, rozlezlá zástavba aj.) na větší produkci tepla.

V případě plastů je třeba zapracovat 1.) na jejich správné likvidaci (spálením) či redyklaci, a tudíž nebojkotovat spalovny 2.) kupovat méně plastových produktů (balení do papíru).
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

17.8.2025 07:14 Reaguje na Karel Zvářal
no jo, ale není papír jako papír... proto aby se nepromašťoval, tak se potře vrstvou věčných chemikálií...takový ukázkový kornout na hranolky ani jiný nedělají... nikdy se kloudně neví, do čeho to vlastně ten salám v obchodě zabalí a pravděpodobnost, že to neví ani ti prodejci tu je.

Jinak k tématu, oni ti lobbisti ropy likvidují i výzkum něčeho, co by bylo možné ten plastový polymer obměnit nebo nahradit...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.8.2025 07:36 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Zbytečné strachy, v tomto důvěřuji hygienikům, že nepustí do oběhu nic, co by nesplňovalo naše přísné normy.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

17.8.2025 08:05 Reaguje na Karel Zvářal
já jim teda nevěřím... protože pokud tu neudělá někdo pořádný humbuk, tak o tom hygiénici ani neví a ani je to ve snu nenapadne a proč by si přidělávali práci... v devadesátkách se říkalo, že lidí je jako sra.ek no ono to tak asi není... třetina naší populace jsou " zdravotní chcípaci" a tohle už něco stojí... tohle je o každém z nás...
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

17.8.2025 08:08 Reaguje na Jaroslav Řezáč
a navíc nemůžou být všude...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.8.2025 08:29 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Čekal jsem, že tato problematika se stane součástí GD, a bude tvrdě vyžadován přechod na NEplastové obaly. Mléko v povoskovaných(?) paketech jsem pil už na začátku 70.-tek, takže je na co navazovat. Otázka je, jestli veřejný zájem znamená více než moc plasto-lobbyistů (a tlak na cenu). Jenže ve výrobní ceně nejsou zakalkulovány nedozírné ekologické škody, zejména pro mořské ekosystémy. A ano, je na každém z nás, jestli bude jen tupě dloubat do bobilu, nebo se zmůže na něco jiného, akčnějšího.
Odpovědět
PE

Petr Elias

17.8.2025 07:36 Reaguje na Karel Zvářal
I když budeš tu kravinu o ,,klimatistech,, opakovat stokrát, tak se nestane pravdou Kájo. ;)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.8.2025 08:40 Reaguje na Petr Elias
Já za kravinu považuji představu, že jednoooký je mezi slepými králem.
Odpovědět

