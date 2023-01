Marta Kolářová: Média zobrazují Green Deal negativně, jako viníka energetické krize

Miroslav Vinkler 10.1.2023 12:09

Naprosté bláboly, navíc člověka, jehož technické vzdělání je mizerné.



Fakta máte tady :



Toto je ošklivá realita větrné a solární energie. Jsou masivně dotovány daňovými poplatníky bez ohledu na to, kde jsou instalovány. Dotace jsou přímé i nepřímé. Nepřinášejí žádné peníze, nejsou ekonomicky konkurenceschopné, kromě horečných zelených snů ekologů, kteří je vnucují chudým daňovým poplatníkům.



Konec konců:



● V USA je průměrná spotřebitelská cena elektřiny řádově 0,10 USD za kilowatthodinu = 2.40 Kč/ kWh



● Podle Manhattanského institutu jsme během 20 let dotovali větrnou, solární a biopaliva 5 biliony dolarů.



● Our World In Data říká, že za 20 let dodaly OZE po celém světě 9,12 petawatthodin.



To je 0,55 dolaru za kilowatthodinu, které jsme hodili doslova do hajzlu .



Lidé nevědí, jak velkých je 5 bilionů dolarů... zde je jeden způsob, jak si to představit.



Pokud bychom promrhali milion dolarů každou hodinu a spálili 24 milionů dolarů denně, 24/7/365, pak bychom potřebovali 570 let k promarnění těch

5 bilionů dolarů.



Pomyslete na všechny dobré věci, které se mohly za ty peníze udělat, například , mohly by poskytnout každé vesnici na planetě čistou pitnou vodu, vymýcení chudoby , adaptace krajiny na klimatickou změnu a ještě by zbylo hodně peněz. Ale ne, zelená lobby musí nechat daňové poplatníky zaplatit za své šílenství.



Jestliže Mein Kampf Adolfa Hitlera vedl ke zchudnutí Německa na dvacet roků (1945-65) , Green Deal z dílny bruselských ekomagorů povede ke zchudnutí celé Evropy nejméně na padesát let. (2023-2073)



Odpovědět